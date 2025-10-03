יום שישי, 03.10.2025 שעה 23:32
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

מסטנטואונו ו-5 שחקני אתלטיקו בסגל ארגנטינה

שחקן ריאל מדריד נכלל שוב בסגל של סקאלוני, שמכיר גם בכושר המצוין של הקולצ'ונרוס. גם מסי בפנים לקראת צמד מפגשי הידידות מול ונצואלה ופורטו ריקו

|
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

נבחרת ארגנטינה פרסמה רשמית את הסגל שלה לשני משחקי הידידות הקרובים, מול ונצואלה ופורטו ריקו. מבין בחירותיו של ליאונל סקאלוני בולטת חזרתו של פרנקו מסטנטואונו, שממלא תפקיד מפתח במערך של צ'אבי אלונסו, וכן הכללתו של ליאו מסי ברקע חוסר הוודאות לגבי עתידו בנבחרת.

הסגל משדר גם נוכחות חזקה של אתלטיקו מדריד, חמישה שחקנים של דייגו סימאונה זומנו (נהואל מולינה, טיאגו אלמאדה, ג’וליאנו סימאונה, חוליאן אלברס, ניקו גונסאלס), כהכרה בכושרה הנהדר של הקבוצה האדומה־לבנה. עם זאת, קיימת אי ודאות סביב אלמאדה, שחוזר לסגל הנבחרת מבלי לשחק דקה במדי אתלטיקו מאז הפציעה שהשביתה אותו לשבעה משחקים.

סקאלוני ממשיך להעניק אמון גם בצעירים שפתחו את העונה בצורה מצוינת. ניקו פאס, שגם לו עבר בריאל מדריד וכעת משחק בקומו של ססק פברגאס, חוזר לאחר שכבש שישה שערים בששת המשחקים הראשונים העונה. לצד זאת, ממשיכים להופיע שמות קבועים כמו רודריגו דה פול, לאנדרו פארדס וניקולס אוטמנדי, האחרון גם שקל לאחרונה לפרוש מהנבחרת.

מסי ודה פול (רויטרס)מסי ודה פול (רויטרס)

ישנם גם מי שנשארו בחוץ, כמו אלחנדרו גרנאצ’ו וקלאודיו אצ’ברי, שלא מקבלים דקות משמעותיות בקבוצותיהם ונמצאים רחוקים מתוכניותיו של סקאלוני לשני המשחקים הקרובים.

רשימת המוזמנים

שוערים: אמיליאנו מרטינס (אסטון וילה), חרונימו רולי (מארסיי), בניטס (קריסטל פאלאס), פקונדו קמבסס (ראסינג).

הגנה: גונסאלו מונטייל (ריבר פלייט), נהואל מולינה (אתלטיקו מדריד), כריסטיאן רומרו (טוטנהאם), לאונרדו באלרדי (מארסיי), ניקולאס אוטמנדי (בנפיקה), מרקוס סנסי (בורנמות’), לאוטארו ריברו (ריבר פלייט), אקוניה (ריבר פלייט), ניקולאס טגליאפיקו (ליון).

קישור: לאנדרו פארדס (בוקה ג’וניורס), אניבל מורנו (פלמייראס), רודריגו דה פול (אינטר מיאמי), אנזו פרננדס (צ’לסי), ניקו פאס (קומו), ג’ובאני לו סלסו (בטיס), אלכסיס מק-אליסטר (ליברפול).

התקפה: טיאגו אלמאדה (אתלטיקו מדריד), ג’וליאנו סימאונה (אתלטיקו מדריד), ניקולאס גונסאלס (אתלטיקו מדריד), פרנקו מסטנטואונו (ריאל מדריד), ליאו מסי (אינטר מיאמי), חוסה מנואל לופס (פלמייראס), חוליאן אלברס (אתלטיקו מדריד), לאוטארו מרטינס (אינטר).

