התמונה שהעלה לאמין ימאל אחרי הודעת ברצלונה

חדשות רעות עבור לאמין ימאל, ברצלונה ונבחרת ספרד. מספר 10 של בארסה שוב בחוץ בשל כאבים במפשעה. השחקן הצעיר, שחזר לדינמיקה של הקבוצה מול ריאל סוסיאדד ופאריס סן ז'רמן לאחר שהחמיץ את המשחקים מול ולנסיה, ניוקאסל, חטאפה ואוביידו, לא יוכל לשחק נגד סביליה ולא ייכלל בסגל נבחרת ספרד. הוא גם צפוי להחמיץ את המפגש מול ג’ירונה ובספק לאולימפיאקוס אחרי הפגרה.

שחקן בארסה עלה לכותרות כבר מהבוקר, לאחר שנחשף כי לואיס דה לה פואנטה זימן אותו למשחקים מול גאורגיה ובולגריה. יתרה מזאת, הקיצוני כבר דחף את עצמו ואת חבריו עד לקצה בפגרת הנבחרות הקודמת, מה שהוביל לכך שנעדר מארבעה משחקים. רק בשבוע שעבר התאושש, ומאמן נבחרת ספרד לא היסס לזמן אותו שוב. מסיבת העיתונאים הייתה מתוחה.

כמה שעות לאחר מכן, ברצלונה פרסמה הודעה רפואית רשמית ובה נמסר כי מספר 10 שלה חווה שוב חזרה של הכאבים במפשעה: "הם הופיעו מחדש אחרי המשחק מול פ.ס.ז'. הוא ייעדר מהמשחק מול סביליה וזמן ההחלמה הצפוי הוא בין שבועיים לשלושה שבועות", נמסר מהמועדון.

לאמין ימאל (IMAGO)

לאחר כל ההד תקשורתי שנוצר סביב העימות בין המועדון הקטלוני ללואיס דה לה פואנטה, בחר ימאל לשתף בסטורי שלו תמונה עם הקדשה מהראפר האמריקאי ד"ר דרה. בתמונה נכתב: "I'm a Young King like Lamine Yamal..." ("אני מלך צעיר כמו לאמין ימאל..."). לעת עתה, שחקן ברצלונה בוחר להתרחק מהסערה.