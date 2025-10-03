יום ראשון, 05.10.2025 שעה 21:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים

רמלה ניצחה את חיפה, ראשל״צ גברה על ירושלים

הקבוצה מעיר היין ניצחה 70:76 את השחקניות מהבירה, כשדיאישה פר בלטה עם דאבל-דאבל. החבורה מהכרמל חגגה על רמלה עם 74:93. פ״ת חגגה על באר שבע

|
רמלה נגד חיפה (עודד קרני)
רמלה נגד חיפה (עודד קרני)

מחזור נוסף בליגת אתנה ווינר לנשים נערך היום (שישי), עם משחקים מסקרנים שהסתיימו בניצחונות של הפועל ראשון לציון, אליצור רמלה ובנות פתח תקווה.

ירושלים - הפועל ראשון לציון 76:70

במשחק צמוד, האורחות מעיר היין יצאו עם ידן על העליונה נגד האדומות מהבירה. דיאישה פר בלטה עם דאבל-דאבל מרשים של 15 נקודות, 10 ריבאונדים ו-3 חטיפות.

לצידה, זיומארה מוריסון שלטה בצבע עם 16 כדורים חוזרים ו-13 נקודות, ואניה פוקס רובטין הוסיפה גם היא 13 נקודות ו-6 ריבאונדים. סוואנה וילקינסון (8 ריבאונדים, 6 אסיסטים) תרמה 8 נקודות, וג'וי אוסיגוואי יחד עם נטע מישר הוסיפו 7 נקודות כ"א.

בראשון לציון נתנו קרב עד הרגעים האחרונים קריסטין וויליאמס עם 24 נקודות ו-8 ריבאונדים, ואנסטסיה בולדירבה שהוסיפה דאבל-דאבל נהדר של 22 נקודות ו-13 ריבאונדים. עדן ציפל תרמה 12 נקודות לצד 7 אסיסטים.

אליצור רמלה – מכבי הפניקס חיפה 93:74

בתום משחק נהדר של הירוקות, הבחורות מהכרמל סיפקו משחק התקפה מרשים. שייאן סלרס סיפקה ערב אישי אדיר עם 32 נקודות ו-6 ריבאונדים, אמליה רמביסווסקה הוסיפה 18 נקודות ובטי מונונגה סיימה עם 15 נקודות ו-8 ריבאונדים. נור כיוף תרמה 12 נקודות ו-6 ריבאונדים.

אצל רמלה, צ'לסי נלסון (7 ריבאונדים), עדן רוטברג, קירה למברט וליאור גרזון. שרדינה גרין ומיקה אביטן הוסיפו 8 נקודות כ"א, ומאי רווח (5 אסיסטים) יחד עם מיקיה הריגן תרמו 7 כל אחת.

רמלה נגד חיפה (עודד קרני)
רמלה נגד חיפה (עודד קרני)
רמלה נגד חיפה (עודד קרני)

הפועל ICL באר שבע/דימונה – בנות ״בני״ פתח תקווה 75:48

קלעו לבאר שבע / דימונה: אבינה ווסטברוק (6 אסיסטים) 15 נקודות, אופק טלקר 11 נקודות, ג׳יילה ג׳ונסון וטטיאנה יורקביצ׳וס (16 ריבאונדים ) 6 נקודות כ״א, שדא כנעאן (5 ריבאונדים) 5 נקודות, גלי קונטס ואליסון זלין 2 נקודות כ״א, יהל יובנוביץ 1 נקודות.

קלעו לפתח תקווה: ג׳זמין פולארד (6 ריבאונדים) 22 נקודות, ספארקל טיילור (5 ריבאונדים) 15 נקודות, יובאנה פסיץ׳ (5 ריבאונדים) 12 נקודות, בויאנה קובסביץ 8 נקודות, נועה ושדי 7 נקודות, אריאנה פיליפס 6 נקודות, אופיר קסטן רז 4 נקודות, נטע רובין 1 נקודות.

