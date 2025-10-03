ניצחון דרמטי בפנדלים לגליל גולן בילדים ג׳ צפון

פתיחת עונה מוצלחת לקבוצת ילדים ג' של מ.כ גליל גולן צפון, הנציגה של שלוחת צפון עמק החולה של המועדון המתפתח בניהולו של אלון יוגב, שעל אף אתגרי המלחמה הצליח לגדול משבע לתשע קבוצות ייצוג במחלקת הבנים, ומשתיים לשלוש קבוצות מייצגות אצל הנערות.



קבוצת ילדים ג' צפון קיימה בצהרי יום שישי, במזג אוויר שרבי וחם, את משחק הרשמי הראשון לעונת 25/26. הקבוצה התארחה בקיבוץ מעגן אצל הפועל עמק הירדן, למשחק במסגרת הסיבוב הראשון של גביע המדינה.

היה זה משחק מרתק לכל אורכו, במהלכו שער שכבש נדב ברשח העלה את האורחים ליתרון 0:1 בדקה ה-50, אך גול של עמק הירדן בהתקפה האחרונה של ההתמודדות קבע שוויון 1:1, ששלח את המשחק להארכה ולאחר מכן להכרעה בדו קרב פנדלים.



שישה סבבי בעיטות נרשמו, בסיומם מ.כ גליל גולן זכתה בניצחון 3:4 ובכרטיס לשלב הבא, כשגולת הכותרת הייתה שלוש הדיפות כדורים של השוער האורח, הלל יוסף, בעוד ששני המחמיצים של גליל גולן בעטו לקורה ולמשקוף השער. מי שכן כבשו מהנקודה הלבנה הם: ליאם קצב, דור ממן, בארי חדד, אוריאל לוי התכבד בשער הניצחון.

גליל גולן (באדיבות המועדון)

גור לכיש, מאמן הקבוצה המנצחת, סיכם את המשחק: "המשחק עצמו היה מאוד מבולגן, התקשינו להניע כדור ולהבקיע ממשחק מסודר כמו שאנחנו יודעים. היה משחק קצבי ואגרסיבי עם המון מצבים לשתי הקבוצות, השחקנים שלי היו נחושים ולא ויתרו למרות שספגנו שער שוויון בדקה האחרונה. גם במהלך הפנדלים כבר היינו בפיגור, אך הפכנו לניצחון מתוק".



על המרקם של קבוצתו, הוסיף המאמן: "מה שמייחד את הקבוצה שלנו הוא החיבור שיש בין השחקנים. כולם חברים מאוד טובים. אנחנו בונים את הקבוצה בצורה מאוזנת, ככה שכולם ירגישו חלק ויתרמו את המאה אחוז שלהם בכל שלב במשחק".



בנוגע למטרות הקבוצה שיתף גור לכיש: "היעדים שלנו שלנו הם קודם כל לפתח את השחקנים בטכניקה אישית, לפתח את היצירתיות וקבלת ההחלטות שלהם. אנחנו נשחק בליגת חוף 1. היריבות צפויות להיות מתאגרות יותר מאלה ששיחקנו מולן בעונה שעברה. אנחנו שואפים לשחק כדורגל התקפי ויוזם ולהגביר קצב, כשאנחנו מאבדים את הכדור".