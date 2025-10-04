"אי אפשר להגיד שחיפה זו יריבה קלה עבורנו"

מכבי תל אביב תנסה להתאושש מההפסד 3:1 לדינמו זאגרב בליגה האירופית, כשהיא תארח את מכבי חיפה למשחק ענק מחר (ראשון, 20:30) באצטדיון בלומפילד. לפני המפגש החשוב, מאמן הצהובים ז’רקו לאזטיץ’ כמיטב המסורת התיישב מול המיקרופונים כדי לענות על השאלות, במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

מה קרה מול דינמו זאגרב עם שני השערים המהירים שספגתם?

”ספגנו מהתקפת מעבר, פחות או יותר, לא היינו חזקים מספיק בלחץ ואחרי זה סבלנו. אך המשכנו לשחק, וככה זה באירופה, אתה נענש על כל דבר”.

איך הקבוצה הרגישה אחרי ההפסד?

”במקרים האלה ברור שעדיף לשחק מול קבוצה יותר חלשה מהקונפרנס, אבל אי אפשר להשוות, שיחקנו מול יריבות חזקות באירופית אז ההרגשה היא אותו הדבר. שיחקנו לפי הזהות שלנו, וזה הדבר החשוב בשבילי. התוצאות לפעמים באות ולפעמים לא”.

שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)

לקראת מכבי חיפה, איך אתה רואה את המשחק?

“לא היה לנו הרבה זמן להתכונן. יש לנו 7 משחקים בלו”ז צפוף, אבל אין מקום לתירוצים. אני יודע שאני משעמם כשאני מדבר על זה, אבל כשאתה מפסיד אתה לא יכול לחכות כבר למשחק הבא, גם אני אישית”.

מה הסיטואציה עם סיסוקו, ניקולאסקו ועידו שחר?

”סיסוקו בספק למשחק, ניקולאסקו יותר טוב וכשיר ושחר ינסה להתאמן”.

איך אתה רואה את ההתקפה שלכם ואת הסיטואציה עם דור פרץ?

”דור פרץ הוא חלוץ מבחינתנו, אבל הוא אף פעם לא משחק לבד, יש מסביבו עוד שחקנים”.

נגד סכנין, לא הרגשנו שמדמון הרגיש אותו דבר כמו שהוא משחק כחלוץ.

”כשאתה לא כובש זה תמיד בגלל זה, אבל המשחק מול סכנין, אם אפשר לא לדבר על זה, זה יותר מדי בשבילי. זה בושה לכולם שלא ננתח יותר מדי את המשחק הזה”.

לאזטיץ’ הוסיף על היריבה: “חיפה קבוצה חדשה, עם מאמן וטוב וזה משחק מאוד מאוד קשה בשבילנו. אי אפשר אף פעם להגיד שזה משחק קל עבורנו או שהיא יריבה קלה. אנחנו ננסה להשתמש באיכויות שלנו נגדם ולנצח את המשחק”.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

אסאנטה: “העומס? אנחנו רק רוצים לשחק כדורגל”

אסאנטה, איך ההרגשה אחרי דינמו זאגרב ולפני מכבי חיפה?

”אני חושב שהמשחק (ההפסד) כבר עבר. שיחקנו טוב, אבל זה משחק באירופה וזה מוכרע על הדברים הקטנים. עכשיו יש הרגשה טובה, עברנו הלאה”.

המשחקים מול חיפה תמיד מיוחדים, במשחקים האחרונים גם לא ניצחתם.

”שיחקנו טוב במשחקים האלה, גם נגד סכנין יכולנו לנצח וזה לא תמיד על התוצאה”.

מכבי ת”א מול מכבי חיפה זה הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, הם הפסידו להפועל ב”ש וכולם מדברים על כך שאתם פייבורטים.

”אם אתה משחק במכבי ת”א, כולם מצפים ממך לנצח ואנחנו יכולים להתמודד עם הלחץ הזה. אנחנו לא מסתכלים על חיפה, אלא על עצמנו”.

היה לכם לו”ז צפוף, לאזטיץ’ דיבר על העומס שיש על השחקנים. איך אתה רואה את זה?

”אני לא מחפש תירוצים. אנחנו שחקני כדורגל וזה מה שאנחנו אוהבים לעשות, אנחנו רק רוצים לשחק כדורגל”.

טייריס אסאנטה (שחר גרוס)

אתה אחד השחקנים שלא ירדו מהמגרש מתחילת העונה, איך אתה מרגיש עם זה?

”אני מנסה להשתפר ולהיות שחקן טוב יותר, זה נחמד לשחק כמה שיותר ואני שמח על כך”.

במשחק האחרון מול זאגרב, הייתם מאוד יציבים, אבל אחרי השער הראשון שספגתם הייתה ירידה חדה.

”ספגנו שני שערים מהירים ואנחנו צריכים לבדוק את זה, אלה דברים שאנחנו צריכים להשתפר בהם”.

במשחקים בעונה שעברה נגד מכבי חיפה, חלק מהם היו מאוד צמודים ואפילו כמעט הפסדתם. איך אתה רואה את חיפה עכשיו?

”היא קבוצה חדשה, גם אנחנו. העונה שעברה היא העונה שעברה, ועכשיו אנחנו בעונה חדשה. זה הולך להיות משחק קשוח”.

איך אתה מרגיש עם החברים החדשים להגנה?

”מדהים, הם אנשים נחמדים ושחקנים איכותיים. כיף לשחק לצידם”.