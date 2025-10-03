הכל משתבש לטובה: הגאולה של אנסו פאטי

אנסו פאטי היה אחת ההבטחות הגדולות ביותר של ברצלונה בשנים האחרונות. השחקן בן ה-22, עלה לבוגרים של הקטלונים כבר בגיל 16 והבריק ממש מההתחלה. הוא היה הראשון שקיבל את מספר 10 לאחר עזיבתו של ליאו מסי, ולא מעט פרשנים ואוהדים כבר סימנו אותו כיורשו של הפרעוש. כזכור, זה לא המשיך כל כך טוב עבורו בגלל פציעות קשות שעבר, בנוסף ללחץ של החולצה. עכשיו, הקיצוני השמאלי חזר לפרוח במונאקו הצרפתית.

ההשאלה של הספרדי מבארסה לצרפתים עובדת בצורה מושלמת. היה לו מעט קשה להיכנס לקצב בהתחלה, בגלל כאבים פיזיים שסבל מהם במהלך ההכנה בקיץ, אך מאז אמצע ספטמבר הוא תפס מקום של קבע בהרכב, כשיכולתו הייתה כל כך מרשימה, עד שזכה בתואר שחקן החודש של מונאקו.

האנזי פליק החליט בתחילת חלון ההעברות שהאופציה הטובה ביותר עבור פאטי היא לצאת שוב בהשאלה. לפני שנתיים בוצעה אופרציה דומה, כשהקיצוני הושאל לברייטון האנגלית, אך הוא לא הצליח להשתלב מספיק טוב בממלכה וחזר לבלאוגרנה. המאמן הגרמני ניסה אותו מספר פעמים כמחליף, אך בין פציעות לחוסר יציבות, השחקן הצעיר לא הצליח למצוא את יכולתו האמיתית ולהשיג מקום באחד עשר הפותחים.

אנסו פאטי עם המספר 10 (IMAGO)

בדרום צרפת כאמור, הסיפור אחר. מאז שחזר מהפציעה הספרדי שותף בארבעה משחקים, שניים בליגה ושניים בצ׳מפיונס. בבכורה שלו בבמה האירופית כבש אצל קלאב ברוז׳, כששלושה ימים לאחר מכן הבקיע צמד מול מץ בליגה הצרפתית והבטיח את ניצחון קבוצתו. פאטי כבש שוב מול לוריין, ונגד מנצ׳סטר סיטי היה אחד היותר טובים אצל האדומים-לבנים.

תואר שחקן החודש, אצל כל קבוצה הוא סמלי בלבד והמשמעות שלו לא גדולה, אך אצל הקיצוני המושאל מבארסה מדובר באישור שלו לחזרה לכדורגל ובהישג חשוב. השחקן לא זכה למזל רב בקריירה שלו, וכעת סוף סוף נראה כי הוא מצליח לשנות את המגמה, לכתוב מחדש את התסריט, ומי יודע, אולי בסוף העונה גם לחזור לבמה של הגדולים באמת.