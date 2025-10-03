מרסלינו: הסגל יהיה זהה ליובה, בתוספת סולומון

מאמן ויאריאל מרסלינו התייצב למסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול ריאל מדריד מחר (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), כשהוא יודע שמדובר באחת המשימות הקשות ביותר עבור קבוצתו. המאמן גם התייחס למנור סולומון, שנעדר באמצע השבוע מול יובנטוס בשל צום יום הכיפורים, וציין כי גם הפעם הישראלי יעמוד לרשותו.

מרסלינו נשאל על האפשרות שוויאריאל תסיים את המחזור בפסגת הטבלה, אך מיהר להמעיט בחשיבות: "זה יהיה חד פעמי. לא מתעסקים בזה יותר מדי. מה שחשוב הוא שלאחר שבעה מחזורים אנחנו במצב טוב עם 16 נקודות. אנחנו מגיעים עם רצון לנצח, למרות שאנחנו יודעים שזו יריבה אדירה, מועמדת לזכות בכל התארים. הם מגיעים אחרי הפסד כואב, מה שהופך אותם למסוכנים עוד יותר. אנחנו משחקים במגרש שלהם וצפוי משחק קשה מאוד, אבל אנחנו נרגשים ומאמינים שנוכל להתחרות".

בהמשך התייחס להפסד האחרון של ריאל מדריד: "זה כאב להם מאוד. מדובר בקבוצה עם ניסיון ואיכות אדירה. כשהם בשיאם קשה לעצור אותם. אם נפתח טוב ונדחוף אותם אחורה, נוכל להכניס אותם לבעיות, אבל יש להם כל כך הרבה כלים להפוך משחקים. נצטרך לגרום להם להגן קרוב לשער שלהם, ואם נסתפק בלשבת מאחור נקרוס. המשחק דורש מאמץ קיצוני. יובנטוס הכריחה אותנו להשקיע המון מבחינה פיזית, והיו רק שלושה ימים להתאושש. אבל זו בדיוק סוג התחושות שאנחנו מחפשים, אתגר מרגש מול יריבה בסדר גודל כזה".

מרסלינו (צילום מסך)

על אמבפה, שהיה בכותרות גם השבוע: "אנחנו לא נערכים אליו בצורה מיוחדת. ברור שהוא שחקן מכריע, זה ניכר בכל משחק. הוא בכושר מצוין, מהיר, חד, מדויק. אבל לא רק הוא, גם ויניסיוס, בלינגהאם, גולר… יש להם איכות אדירה בשליש האחרון. נצטרך להגן בצורה יוצאת דופן. באחד על אחד, הסיכויים לא לטובתנו".

בנוגע לסגל, המאמן עדכן: "המצב זהה למשחק מול יובנטוס, בלי חידושים. אותם שחקנים בחוץ, חוץ ממנור סולומון".

מרסלינו, שמשתווה למנואל פלגריני במספר משחקיו בקבוצה, דיבר גם על התחושות האישיות: "אני מאוד מאושר. יש לנו קשר אישי ומקצועי מצוין עם ההנהלה, חיבור אמיתי. הגענו בתקופה קשה, וגם הפעם לא היה פשוט, אבל אנחנו מצליחים להתייצב. אני מודה לנשיא ולכולם במועדון על התמיכה".

ויאריאל (La Liga)

על האפשרות לזכות בתואר ראשון עם הצוללת הצהובה הוסיף: "זו תהיה פסגת הפסגות, אבל קשה מאוד לזכות בתארים בספרד. יש שתי קבוצות ענקיות ועוד אחת חזקה מאוד, ובאירופה בכלל זה מורכב. ויאריאל זכתה בתואר אחד בהיסטוריה, וזה גם הרבה. אנחנו מתקדמים צעד אחרי צעד. נצטרך לשמור על ההרמוניה והמוטיבציה שלנו, ועם זה נוכל לסיים את העונה בשיא".

לגבי רוטציות, רמז המאמן כי ייתכנו שינויים: "נראה. זו תקופה קשה, יומיים שלושה אחרי משחק פיזי מול יובנטוס. אנחנו חייבים להתאושש גם ברגליים וגם בראש. התחושה היא שהקבוצה תחרותית, זה העיקר".

על ריאל מדריד תחת השיטה החדשה אמר: "זו קבוצה אחרת. הרבה יותר לוחצת, משחקת באחד על אחד בכל המגרש. הם לוקחים סיכונים מאחור, אבל זה עובד להם. זו גישה קבוצתית יחד עם כוכבים גדולים. זה יהיה משחק של 90 דקות בעוצמה מקסימלית".

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

על הסיכוי לנצח בברנבאו הוסיף: "כמאמן ניצחתי שם פעם אחת, לפני 20 שנה. זה מגרש שקשה מאוד לכל קבוצה. יש משחקים שאתה מרגיש שיכול היה להסתיים אחרת, אבל בסוף הם מענישים אותך. נצטרך להיות מדויקים, מאוחדים, אמיצים עם הכדור ולא לאפשר להם לשלוט. בבית זה שונה, אבל בברנבאו זו תמיד משימה מיוחדת".

לסיום אמר: "כדי לנצח את ריאל מדריד צריך משחק מושלם משני צידי המגרש. לא תמיד זה קורה, אבל אנחנו ננסה ונעשה הכול. נבוא עם אמונה גדולה ועם רצון להפתיע".