ויאריאל
דקה 16
0 0
שופט: גיירמו קואדרה
ריאל מדריד
נותר מחזור אחד בליגה הספרדית לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, ויום המשחקים של שבת ננעל בשעה זו עם משחק מרתק בסנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד מארחת את ויאריאל ומנור סולומון, במטרה לעלות לפחות באופן זמני לפסגת הלה ליגה, במשחק שמשודר בערוץ ONE.

הבלאנקוס איבדו את המקום הראשון במחזור הקודם עם אותה חמישייה מטורפת של אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו בדרבי של בירת ספרד, והם רוצים לשוב לפחות, גם אם לפחות זמנית, כאשר בעוד 22 ימים הקלאסיקו הגדול והראשון של העונה הזו.

חניכיו של צ’אבי אלונסו כבר הספיקו להתאושש מהחמיישה ליריבה העירונית עם חמישייה משלהם, בזכות 0:5 גדול על קייראט ושלושער של קיליאן אמבפה. כעת הלבנים צריכים לשוב למסלול גם בליגה, ולא יכולים להרשות לעצמם למעוד כשלושה שבועות לפני המפגש הטוב בעולם, המפגש נגד ברצלונה.

מנגד, ויאריאל בעונה אדירה ופתחה את המחזור במקום השלישי בליגה, כשהיא עם 16 נקודות מתוך 21 אפשריות. מנור סולומון עשה את שלו בשתי הופעות הבכורה שלו עם בישול שתי דקות אחרי שעלה, ואז שער שתי דקות אחרי שעלה, ובמשחק הקודם הוא לא שיחק באלופות בגלל שהוא צם.

אגב, להשפיע נגד ריאל מדריד זה לא דבר זר בכלל לכוכב נבחרת ישראל, כאשר בימיו במדי שחטאר דונייצק הוא עשה זאת ואפילו לא פעם אחת, אלא פעמיים. הישראלי מצא את הרשת של טיבו קורטואה בשני מפגשים שונים, בשני המשחקים דאז בשלב הבתים של האלופות.

