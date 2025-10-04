יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:17

זאהי אחמד ודן ביטון מקפיצים את הקהל (מרטין גוטדאמק)

ביטון הכריע, 1:2 להפועל ב"ש על הפועל ת"א

שוב הוא. כוכב המוליכה הותיר אותה מושלמת בליגה אחרי שער ניצחון בפנדל. דוידזאדה פתח עם גול מוקדם, טוריאל איזן מיידית, אך האדומים נכנעו לראשונה

איציק כלפי | 04/10/2025 20:00
יום שבת, 04/10/2025, 20:00אצטדיון טרנר - 15,104 צופיםליגת העל Winner - מחזור 6
הפועל ת"א
שער סתיו טוריאל (8)
הסתיים
2 1
שופט: דוד פוקסמן
שער אופיר דוידזאדה (6)
בישול בישול: אליאל פרץ
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14
הרכבים וציונים
 
 

אחד המשחקים המעניינים ביותר שיש בליגת העל ללא צל של ספק משוחק כעת. הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב לקרב ענק באצטדיון טרנר, במסגרת המחזור השישי של ליגת העל, והאחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, כשניצחון של כל צד ללא ספק ישלח מסר.

המוליכה היא הקבוצה היחידה שמושלמת, והיא רוצה להישאר כך גם מול האקס אליניב ברדה. סגנית האלופה רשמה 0:1 קטן-גדול על מכבי חיפה בסמי עופר, והיא יודעת שניצחון כאן ייתן לה לצאת לפגרה כשהיא במקום הראשון, ועם מאזן מושלם ומרשים מאוד לאחר שישה משחקים.

מנגד, המרעננת הגדולה של ליגת העל עונה. העולה החדשה ניצחה כבר את בית”ר, את הפועל חיפה, את ק”ש וגם את אשדוד, אך גם כבר עשתה זאת מול הפועל ב”ש בטרנר באותו חצי גמר גביע הטוטו. ברדה רוצה לקלקל דווקא לאקסית, ולשלוח הצהרת כוונות אדירה לכל המדינה.

ניצחון כאן של הפועל תל אביב ויהיה קשה להתעלם מהמשמעות, כאשר אולי המילה אליפות לא תישמע עדיין במתחם חודורוב, אבל המילה הזו כבר תהיה על פתח הדלת. בכל מקרה, האדומים מתל אביב עם שלושה ניצחונות, ורוצים את הרביעי לפני הפגרה, בה זומנו שני שחקנים שלה לישראל – סתיו טוריאל ואסף צור.

מחצית שניה
  • '86
  • החמצה
  • עמרי אלטמן שנכנס בטירוף למשחק לקח בעיטה חופשית אבל בשונה משער הניצחון מול בית"ר ירושלים, הפעם הוא נבלם והכדור הלך לקרן
  • '82
  • החמצה
  • ביטון רצה צמד מהיר וניסה לשחרר בעיטה חזקה מרחוק אבל הבעיטה הלכה מעל הרשת
  • '81
  • החמצה
  • הפעם היה תורו של אליאל פרץ לספק החמצה גדולה כשקיבל כדור גובה מושלם ונגח מקרוב לרשת החיצונית
  • '78
  • כרטיס צהוב
  • שאנדה סילבה ביצע עבירה וספג כרטיס צהוב
  • '77
  • חילוף
  • גם דניאל דאפה יצא, עמרי אלטמן הוא החילוף האחרון בשורות הפועל תל אביב
  • '77
  • חילוף
  • רוי קורין נשלח למערכה בפעימה האחרונה של האדומים במקום כובש השער, סתיו טוריאל
  • '72
  • שער בפנדל
  • שער! דן ביטון ניגש לנקודה הלבנה וכבש! זה מחזור 11 ברציפות שבו כוכב המארחת מצא את הרשת
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • אחרי בדיקת VAR, פוקסמן שינה את הכרטיס הצהוב שנשלף לדאפה ושלף אותו לאנדריאן קרייב, שהכשיל ברחבה
  • '70
  • החלטת שופט
  • דוד פוקסמן החליט על פנדל! לוקאס ונטורה נפל ברחבה, דניאל דאפה משך בחולצתו והשופט לא התבלבל ושרק לפנדל לזכות באר שבע
  • '69
  • החמצה
  • זאהי אחמד עם החמצת ענק נוספת! הפעם הקשר, שעבר לשחק כמגן, שלח נגיחה עוצמתית שעברה את כולם ונעצרה בקורה, זאת לאחר שלמקין עצר אותו מהקו במחצית הראשונה
  • '68
  • החמצה
  • כדור ארוך של לויזוס לויזו מצא את סתיו טוריאל בכנף הימנית, והאחרון הוציא רוחב לשאנדה סילבה שבנגיעה ניסה לכבוש, אבל נבלם בדרך לשער
אנדריאן קרייב מוקף (רדאד ג'בארה)אנדריאן קרייב מוקף (רדאד ג'בארה)
  • '66
  • חילוף
  • גיא מזרחי הוא המוחלף הראשון אצל רן קוז'וק, כשיצא בעבור אמיר גנאח
  • '62
  • חילוף
  • גם רן בנימין פינה את מקומו בעבור לויזוס לויזו
  • '62
  • חילוף
  • אליניב ברדה ביצע חילוף כפול על מנת לעורר את הקבוצה שלו כשרועי אלקוקין הוחלף בשאנדה סילבה
צ'יקו מקדים את דן ביטון (מרטין גוטדאמק)צ'יקו מקדים את דן ביטון (מרטין גוטדאמק)
  • '61
  • החמצה
  • דאפה סיפק החמצה שלישית, כשהפעם בעט מזווית לא פשוטה לפינה הקרובה של מרציאנו, שהצליח להדוף
  • '59
  • החמצה
  • גיא מזרחי היה הראשון לאיים במחצית השנייה עם בעיטה חזקה ומדויקת לשער של אסף צור, אבל השוער היה ערני והדף בצורה טובה את הכדור לקרן
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • גם צ'יקו איחר בגלישה, כשניסה לעצור את לוקאס ונטורה, וראה גם הוא כרטיס צהוב
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • לוקאס פלקאו איחר בכניסה על איגור זלאטנוביץ' וספג כרטיס צהוב ראשון לצד האורחת
מחצית ראשונה
אופיר דוידזאדה מול סתיו טוריאל. שני הכובשים ראש בראש (מרטין גוטדאמק)אופיר דוידזאדה מול סתיו טוריאל. שני הכובשים ראש בראש (מרטין גוטדאמק)
  • '45+1
  • החמצה
  • קינגס קאנגווה הגביה כדור לראשו של איגור זלאטנוביץ', שנגח כדור שהלך לרוחב ויצא החוצה
  • '43
  • החמצה
  • הפם עמית למקין עם הצלה מהקו! זאהי אחמד ניצל כדור שהגיע אליו מבעיטה חופשית ונגח לרשת, אלא שהמחליף הצעיר שעלה במקום שחר פיבן שנפצע, נעמד על הקו וזרק את גופו על הכדור כדי למנוע ממנו להיכנס לשער
אופיר מרציאנו עוצר את דניאל דאפה (מרטין גוטדאמק)אופיר מרציאנו עוצר את דניאל דאפה (מרטין גוטדאמק)
  • '36
  • החמצה
  • דאפה עם החמצה עצומה נוספת! כדור ארוך של מרציאנו שלח כדור ארוך לא טוב שהגיע אל פלקאו, שנגח עד לחלוץ הצעיר שנותר באחד על אחד מול השוער הוותיק, שיצא לעברו והצליח לצאת עם ידו על העליונה בהצלה גדולה
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • גם קינגס קאנגווה ראה את הכרטיס הצהוב אחרי כניסה רעה בלוקאס פלקאו
אליאל פרץ מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)אליאל פרץ מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • גיא מזרחי ביצע עבירה, ולאחר מחאות מצידו ספג כרטיס צהוב
  • '22
  • חילוף
  • שחר פיבן כאמור יצא, עמית למקין עלה בשלב מוקדם במקומו
  • '19
  • פציעה
  • שחר פיבן ככל הנראה מתח שריר וסימן שהוא לא יכול להמשיך
דוד פוקסמן מראה למתן בלטקסה את הכרטיס הצהוב (מרטין גוטדאמק)דוד פוקסמן מראה למתן בלטקסה את הכרטיס הצהוב (מרטין גוטדאמק)
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • מתן בלטקסה ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, אחרי שביצע עבירה
  • '13
  • החמצה
  • דניאל דאפה הציל את הפועל באר שבע! החלוץ נותר מול שער חשוף כשקיבל מסירה חזקה מרן בנימין, אבל עצר את הכדור עם היד
סתיו טוריאל מאושר (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל מאושר (רדאד ג'בארה)
אופיר מרציאנו נכנע לבעיטה של סתיו טוריאל (מרטין גוטדאמק)אופיר מרציאנו נכנע לבעיטה של סתיו טוריאל (מרטין גוטדאמק)
סתיו טוריאל בועט (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל בועט (רדאד ג'בארה)
  • '8
  • שער
  • שער! הפועל תל אביב חזרה מיידית! סתיו טוריאל לקח בעיטה חופשית אחרי הכשלה קרוב לרחבת ה-16 וסובב אותה באמנות לרשת של אופיר מרציאנו, שראה את הכדור מאוחר ולא הספיק להגיע. איזו פתיחה אדירה בטרנר!
אופיר דוידזאדה עם קריאה להשבת החטופים אחרי השער שכבש (מרטין גוטדאמק)אופיר דוידזאדה עם קריאה להשבת החטופים אחרי השער שכבש (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע מרוצים מהפתיחה הטובה (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע מרוצים מהפתיחה הטובה (מרטין גוטדאמק)
אופיר דוידזאדה בטירוף (רדאד ג'בארה)אופיר דוידזאדה בטירוף (רדאד ג'בארה)
  • '6
  • שער
  • שער! איזו פתיחה אדירה להפועל באר שבע! מתן בלטקסה ניצל חור הגנתי גדול ומצא את אופיר דוידזאדה עם כדור עומק גדול. המגן הוותיק שיגר בעיטה חזקה לפינה הקרובה של אסף צור והקפיץ את הקהל הביתי באוויר
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן הוציא את הדרבי של אליניב ברדה לדרך! הפועל באר שבע תצליח להישאר מושלמת גם בתום המחזור הזה, או שמא הפועל תל אביב והסמל הגדול שעל הקווים יצליחו לעצור אותה?
קהל אוהדי הפועל תל אביב הגיע לתמוך בדרום (מרטין גוטדאמק)קהל אוהדי הפועל תל אביב הגיע לתמוך בדרום (מרטין גוטדאמק)
קהל אוהדי הפועל באר שבע באו לעודד את הקבוצה (מרטין גוטדאמק)קהל אוהדי הפועל באר שבע באו לעודד את הקבוצה (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל תל אביב מתחממים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל תל אביב מתחממים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע בהכנות אחרונות (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע בהכנות אחרונות (מרטין גוטדאמק)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה