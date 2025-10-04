ביטון הכריע, 1:2 להפועל ב"ש על הפועל ת"א

אחד המשחקים המעניינים ביותר שיש בליגת העל ללא צל של ספק משוחק כעת. הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב לקרב ענק באצטדיון טרנר, במסגרת המחזור השישי של ליגת העל, והאחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, כשניצחון של כל צד ללא ספק ישלח מסר.
המוליכה היא הקבוצה היחידה שמושלמת, והיא רוצה להישאר כך גם מול האקס אליניב ברדה. סגנית האלופה רשמה 0:1 קטן-גדול על מכבי חיפה בסמי עופר, והיא יודעת שניצחון כאן ייתן לה לצאת לפגרה כשהיא במקום הראשון, ועם מאזן מושלם ומרשים מאוד לאחר שישה משחקים.
מנגד, המרעננת הגדולה של ליגת העל עונה. העולה החדשה ניצחה כבר את בית”ר, את הפועל חיפה, את ק”ש וגם את אשדוד, אך גם כבר עשתה זאת מול הפועל ב”ש בטרנר באותו חצי גמר גביע הטוטו. ברדה רוצה לקלקל דווקא לאקסית, ולשלוח הצהרת כוונות אדירה לכל המדינה.
ניצחון כאן של הפועל תל אביב ויהיה קשה להתעלם מהמשמעות, כאשר אולי המילה אליפות לא תישמע עדיין במתחם חודורוב, אבל המילה הזו כבר תהיה על פתח הדלת. בכל מקרה, האדומים מתל אביב עם שלושה ניצחונות, ורוצים את הרביעי לפני הפגרה, בה זומנו שני שחקנים שלה לישראל – סתיו טוריאל ואסף צור.
מחצית שניה
-
'86
- עמרי אלטמן שנכנס בטירוף למשחק לקח בעיטה חופשית אבל בשונה משער הניצחון מול בית"ר ירושלים, הפעם הוא נבלם והכדור הלך לקרן
-
'82
- ביטון רצה צמד מהיר וניסה לשחרר בעיטה חזקה מרחוק אבל הבעיטה הלכה מעל הרשת
-
'81
- הפעם היה תורו של אליאל פרץ לספק החמצה גדולה כשקיבל כדור גובה מושלם ונגח מקרוב לרשת החיצונית
-
'78
- שאנדה סילבה ביצע עבירה וספג כרטיס צהוב
-
'77
- גם דניאל דאפה יצא, עמרי אלטמן הוא החילוף האחרון בשורות הפועל תל אביב
-
'77
- רוי קורין נשלח למערכה בפעימה האחרונה של האדומים במקום כובש השער, סתיו טוריאל
-
'72
- שער! דן ביטון ניגש לנקודה הלבנה וכבש! זה מחזור 11 ברציפות שבו כוכב המארחת מצא את הרשת
-
'71
- אחרי בדיקת VAR, פוקסמן שינה את הכרטיס הצהוב שנשלף לדאפה ושלף אותו לאנדריאן קרייב, שהכשיל ברחבה
-
'70
- דוד פוקסמן החליט על פנדל! לוקאס ונטורה נפל ברחבה, דניאל דאפה משך בחולצתו והשופט לא התבלבל ושרק לפנדל לזכות באר שבע
-
'69
- זאהי אחמד עם החמצת ענק נוספת! הפעם הקשר, שעבר לשחק כמגן, שלח נגיחה עוצמתית שעברה את כולם ונעצרה בקורה, זאת לאחר שלמקין עצר אותו מהקו במחצית הראשונה
-
'68
- כדור ארוך של לויזוס לויזו מצא את סתיו טוריאל בכנף הימנית, והאחרון הוציא רוחב לשאנדה סילבה שבנגיעה ניסה לכבוש, אבל נבלם בדרך לשער
-
'66
- גיא מזרחי הוא המוחלף הראשון אצל רן קוז'וק, כשיצא בעבור אמיר גנאח
-
'62
- גם רן בנימין פינה את מקומו בעבור לויזוס לויזו
-
'62
- אליניב ברדה ביצע חילוף כפול על מנת לעורר את הקבוצה שלו כשרועי אלקוקין הוחלף בשאנדה סילבה
-
'61
- דאפה סיפק החמצה שלישית, כשהפעם בעט מזווית לא פשוטה לפינה הקרובה של מרציאנו, שהצליח להדוף
-
'59
- גיא מזרחי היה הראשון לאיים במחצית השנייה עם בעיטה חזקה ומדויקת לשער של אסף צור, אבל השוער היה ערני והדף בצורה טובה את הכדור לקרן
-
'57
- גם צ'יקו איחר בגלישה, כשניסה לעצור את לוקאס ונטורה, וראה גם הוא כרטיס צהוב
-
'47
- לוקאס פלקאו איחר בכניסה על איגור זלאטנוביץ' וספג כרטיס צהוב ראשון לצד האורחת
מחצית ראשונה
-
'45+1
- קינגס קאנגווה הגביה כדור לראשו של איגור זלאטנוביץ', שנגח כדור שהלך לרוחב ויצא החוצה
-
'43
- הפם עמית למקין עם הצלה מהקו! זאהי אחמד ניצל כדור שהגיע אליו מבעיטה חופשית ונגח לרשת, אלא שהמחליף הצעיר שעלה במקום שחר פיבן שנפצע, נעמד על הקו וזרק את גופו על הכדור כדי למנוע ממנו להיכנס לשער
-
'36
- דאפה עם החמצה עצומה נוספת! כדור ארוך של מרציאנו שלח כדור ארוך לא טוב שהגיע אל פלקאו, שנגח עד לחלוץ הצעיר שנותר באחד על אחד מול השוער הוותיק, שיצא לעברו והצליח לצאת עם ידו על העליונה בהצלה גדולה
-
'33
- גם קינגס קאנגווה ראה את הכרטיס הצהוב אחרי כניסה רעה בלוקאס פלקאו
-
'25
- גיא מזרחי ביצע עבירה, ולאחר מחאות מצידו ספג כרטיס צהוב
-
'22
- שחר פיבן כאמור יצא, עמית למקין עלה בשלב מוקדם במקומו
-
'19
- שחר פיבן ככל הנראה מתח שריר וסימן שהוא לא יכול להמשיך
-
'16
- מתן בלטקסה ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, אחרי שביצע עבירה
-
'13
- דניאל דאפה הציל את הפועל באר שבע! החלוץ נותר מול שער חשוף כשקיבל מסירה חזקה מרן בנימין, אבל עצר את הכדור עם היד
-
'8
- שער! הפועל תל אביב חזרה מיידית! סתיו טוריאל לקח בעיטה חופשית אחרי הכשלה קרוב לרחבת ה-16 וסובב אותה באמנות לרשת של אופיר מרציאנו, שראה את הכדור מאוחר ולא הספיק להגיע. איזו פתיחה אדירה בטרנר!
-
'6
- שער! איזו פתיחה אדירה להפועל באר שבע! מתן בלטקסה ניצל חור הגנתי גדול ומצא את אופיר דוידזאדה עם כדור עומק גדול. המגן הוותיק שיגר בעיטה חזקה לפינה הקרובה של אסף צור והקפיץ את הקהל הביתי באוויר
-
'1
- השופט דוד פוקסמן הוציא את הדרבי של אליניב ברדה לדרך! הפועל באר שבע תצליח להישאר מושלמת גם בתום המחזור הזה, או שמא הפועל תל אביב והסמל הגדול שעל הקווים יצליחו לעצור אותה?