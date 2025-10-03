יום שישי, 03.10.2025 שעה 18:30
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

ברצלונה הודיעה: לאמין ימאל ייעדר 2-3 שבועות

הקיצוני של הקטלונים סובל שוב מכאבים באזור המפשעה ויחמיץ בין שבועיים לשלושה, כאשר לא ישחק מול סביליה ויפספס גם את משחקיה של ספרד בפגרה הבינ"ל

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין ימאל שוב בחוץ. שחקן הכנף של בארסה חזר מפגרת הנבחרות הקודמת עם פגיעה במפשעה, שהשביתה אותו לשלושה שבועות וגרמה לו להחמיץ את המשחקים מול ולנסיה, ניוקאסל, חטאפה ואוביידו. הוא חזר לשחק רק בסוף השבוע שעבר מול ריאל סוסיאדד, שם נכנס בדקות הסיום והיה גורם מכריע. לאחר שנראה שחזר לכשירות, פתח ימאל בהרכב ביום רביעי מול פאריס סן ז'רמן בליגת האלופות ושיחק 90 דקות, אך סיים את המשחק עם תחושת אי נוחות.

הבוקר התעוררה מחלוקת נוספת כאשר המאמן של נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, זימן את ימאל לצמד משחקי הנבחרת הקרובים מול גאורגיה ובולגריה, למרות שהשחקן עדיין לא היה כשיר ב־100%. ימאל הצעיר שב לנבחרת על אף המצב.

עם זאת, ברצלונה הודיעה רשמית כי ימאל שוב פצוע במפשעה ולכן לא ייכלל בסגל של האנזי פליק למשחק הליגה ביום ראשון מול סביליה באצטדיון ראמון סאנצ'ס פיחואן. זמן ההיעדרות הצפוי: בין שבועיים לשלושה.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

במשחק נגד הקבוצה של לואיס אנריקה ימאל סבל מעייפות קשה ובסיום הורגשו שוב כאבים עזים באזור המפשעה. בספרד מספרים שבימים האחרונים התנהלו שיחות ישירות בין ההתאחדות הספרדית לבין ברצלונה, ובסופן הוסכם כי ימאל לא יגיע כלל לסביליה, לא עם קבוצתו ולא עם הנבחרת. בכך, נקטע שוב הרצף שלו בעונה שכבר עכשיו נראית תובענית במיוחד עבור הכישרון הצעיר, שזכה לדקות רבות הן בבארסה והן במדי ספרד.

“הסגל שפרסם לואיס דה לה פואנטה רק הוסיף רעש סביב מצבו של ימאל. המצב הזה החזיר למספר שעות את התחושות הלא נעימות מהאירוע בספטמבר, אז כאבים בשרירים לאחר פגרת הנבחרות אילצו את ברצלונה להושיב את ימאל בצד במשך ארבעה משחקים ולהחזירו בהדרגה, תחילה נגד ריאל סוסיאדד שם שיחק קצת יותר מחצי שעה, ורק לאחר מכן מול פאריס”, הסבירו בתקשורת בספרד.

שוב סובל מכאבים במפשעה. לאמין ימאל (IMAGO)שוב סובל מכאבים במפשעה. לאמין ימאל (IMAGO)

בתקשורת הקטלונית הזהירו: “על פי ההודעה הרפואית של ברצלונה, שחקן הכנף ייעדר בין שבועיים לשלושה שבועות. המשמעות היא שימאל נמצא בספק גדול לקראת הקלאסיקו מול ריאל מדריד שייערך ב־26 באוקטובר בסנטיאגו ברנבאו, אם כי בטווח הזמן הרשמי הוא עשוי להספיק ולהיות כשיר”.

אם בסופו של דבר תקופת ההיעדרות תתקרב להערכה הפסימית יותר של שלושה שבועות, תוספת להיעדרות מול סביליה ושני משחקי מוקדמות המונדיאל עם ספרד, ימאל יפספס גם את המשחק מול ג'ירונה ב־18 באוקטובר ואת המשחק מול אולימפיאקוס ב־21 באוקטובר במונז'ואיק במסגרת המחזור השלישי של ליגת האלופות.

מעבר להיעדרות עצמה, השאלה הגדולה כעת היא כיצד ברצלונה תתמודד ללא שחקן הכנף שמוגדר כאחד מכלי הנשק ההתקפיים המשמעותיים ביותר שלה. ימאל כבר הוכיח העונה שהוא מסוגל להכריע משחקים, אך החזרה המהירה לשגרה אחרי פציעה התבררה כטעות, והמחיר הוא היעדרות נוספת, שעשויה להשליך על המשך החודש העמוס של הקבוצה ושל הנבחרת הספרדית.

