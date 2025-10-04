יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:17

שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)

מוזי-קה לעיניים: 2:5 לבית"ר על הפועל פ"ת

מטורף: שועה הורחק אצל ברק יצחקי, אך הקבוצה מהבירה הסתדרה ללא הכוכב, כשמוזי נכנס כמחליף, השלים שלושער ובישול ודאג למהפך. גם אצילי וקאלו כבשו

גיא בן זיו | 04/10/2025 20:00
יום שבת, 04/10/2025, 20:00אצטדיון טדי - 18,000 צופיםליגת העל Winner - מחזור 6
הפועל פ"ת
שער שביט מזל (21)
בישול בישול: נדב נידם
שער צ'יפיוקה סונגה (56)
בישול בישול: ג'וסלין טאבי
הסתיים
5 2
שופט: דקל צינו
כרטיס אדום ירדן שועה (36)
החמצת פנדל עומר אצילי (52)
שער טימוטי מוזי (53)
בישול בישול: עדי יונה
שער עומר אצילי (60)
שער טימוטי מוזי (78)
בישול בישול: ג'ונבוסקו קאלו
שער ג'ונבוסקו קאלו (82)
בישול בישול: טימוטי מוזי
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14
הרכבים וציונים
 
 

אין המון משחקים בליגת העל שאפשר לומר שמשוחקים בין שתי קבוצות עם חזון סופר התקפי, אבל אחד כזה מתקיים כעת. בשעה זו בית”ר ירושלים מארחת את הפועל פתח תקווה באצטדיון טדי במסגרת המחזור השישי בליגת העל, האחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה.

הירושלמים כבר התאוששו לחלוטין מהטראומה נגד הפועל תל אביב עם ניצחונות על קריית שמונה ומכבי בני ריינה, אבל ברק יצחקי וחניכיו לא רוצים להוריד רגל מהגז ומחפשים ניצחון שלישי ברציפות, כשירדן שועה ועומר אצילי ינסו להמשיך לרקוד על הדשא, כפי שהם עושים כמעט מידי שבוע.

מנגד, המלאבסים רמסו את מכבי בני ריינה עם 1:6 אדיר, אבל ירדו לקרקע בגדול עם הפסד כואב בבית לטבריה במחזור הקודם. כעת, לנצח בטדי את בית”ר יהיה הצהרת כוונות משמעותית מאוד עבור החבורה הנהדרת של עומר פרץ, כאשר הכחולים עם שבע נקודות מתוך 15 אפשריות עד כה.

הצהובים שחורים עם 10 נקודות משלהם, ואמנם המילה אליפות לא ממש נאמרת בבית וגן, אבל רצף טוב יכול לשנות את הדברים ולפתע כשהפועל ת”א וב”ש משחקות במקביל, וכשחיפה תפגוש את מכבי ת”א מחר, ניצחון כאן, שלישי ברצף, יכול לפתע לקבל משמעות גדולה מאוד.

מחצית שניה
  • '82
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-2:4: מטורף!! מוזי הוביל מתפרצת ענקית, דהר על הקו ומסר לקאלו שמתוך הרחבה כבש
  • '79
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-2:3: מהפך משוגע בטדי! אצילי הגביה כדור קרן, קאלו הגיע ונגח, שם מצא את טימוטי מוזי שבסיבוב הצליח להשלים צמד ענק ולתת יתרון לקבוצתו
  • '77
  • חילוף
  • גם גושה יצא, עמית גלזר נכנס
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל פ"ת. מזל יצא, מארק קוסטה נכנס
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • לוקה גדראני הכשיל את טאבי וראה את הכרטיס הצהוב
  • '67
  • חילוף
  • חילוף נוסף בבית"ר. מנדי יצא, ירדן כהן נכנס
  • '65
  • החמצה
  • קצב משוגע בטדי. טאבי קיבל את הכדור על סף הרחבה וירה בעיטה חזקה, סילבה ירד נפלא והדף לקרן
שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)
עומר אצילי בטירוף (אורן בן חקון)
עומר אצילי בטירוף (אורן בן חקון)עומר אצילי בטירוף (אורן בן חקון)
  • '60
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-2:2: קצב מדהים בטדי, בית"ר קיבלה כדור חופשי מ-20 מטרים מקצה הרחבה, אצילי שחרר בעיטה נפלאה לחיבורים של עומר כץ
  • '59
  • חילוף
  • חילוף ראשון בהפועל פ"ת. קליי פינה את מקומו, גולן בני נכנס
צ'יפיוקה סונגה בטירוף (אורן בן חקון)
צ'יפיוקה סונגה בטירוף (אורן בן חקון)צ'יפיוקה סונגה בטירוף (אורן בן חקון)
צ'יפיוקה סונגה רץ לחגוג (אורן בן חקון)
צ'יפיוקה סונגה בטירוף (אורן בן חקון)צ'יפיוקה סונגה בטירוף (אורן בן חקון)
  • '56
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:2: היתרון חזר למלאבסים. טאבי ביצע פעולה אישית נפלאה באגף ימין, זרק את אריאל מנדי, הקפיץ לרחבה ומצא את סונגה שנגח אל השער, סילבה הצליח רק לגעת והכדור נכנס לרשת
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • לאחר החגיגה, מוזי קיבל כרטיס צהוב
  • '53
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-1:1: החילופים עשו את שלהם. התקפת מעבר של המארחת, עדי יונה קיבל את הכדור באגף שמאל ומסר למוזי, שמחוץ לרחבה הניף את הרגל ופגש את הרשת
  • '46
  • חילוף
  • גם דור חוגי פינה את מקומו, עדי יונה נכנס
  • '46
  • חילוף
  • גם טבארש יצא, טימוטי מוזי נכנס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש בבית"ר. בן שימול יצא, ג'ונבוסקו קאלו נכנס
מחצית ראשונה
עומר כץ (אורן בן חקון)
עומר אצילי מאוכזב (אורן בן חקון)
עומר אצילי בועט את הפנדל (אורן בן חקון)
עומר אצילי בועט את הפנדל (אורן בן חקון)עומר אצילי בועט את הפנדל (אורן בן חקון)
  • '45+7
  • החמצת פנדל
  • על סף הירידה להפסקה, אצילי סחט נגיעת יד ברחבה, לאחר בדיקת VAR - צינו שרק לכדור עונשין מ-11 מטרים, הקיצוני ניגש בעצמו לפנדל ויכול היה להשוות, אך עומר כץ הדף את הבעיטה, עדיין 0:1 להפועל פ"ת
  • '44
  • החמצה
  • הזדמנות נפלאה להפועל פ"ת להכפיל את היתרון. בעיטה שנבלמה על ידי הגנת בית"ר, אך הכדור הגיע עד סונגה, שבעט שטוח ופגש את הקורה
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • קליי ראה את הכרטיס הצהוב הראשון אצל פ"ת
ירדן שועה יורד לחדר ההלבשה (אורן בן חקון)
שחקני הפועל פתח תקווה (אורן בן חקון)
  • '35
  • כרטיס צהוב שני
  • כרטיס אדום! בית"ר ירושלים נשארת בעשרה שחקנים: מכה למארחת עם חוסר אחריות של שועה, שמחא כפיים לדקל צינו על הכרטיס הצהוב. השופט לא התרגש והראה לקפטן הבית"רי את האדום
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • שועה ביצע עבירה על נועם כהן ומחה כלפי דקל צינו עם תנועות ידיים, השופט הראה לו את הכרטיס הצהוב
  • '28
  • החמצה
  • הפועל פ"ת מחפשת את השער השני. צ'פיוקה סונגה קיבל כדור עומק והצליח לעבור את סילבה ולהעביר רוחב טוב, אך הגנת בית"ר הסתדרה
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (אורן בן חקון)
שביט מזל רץ לחגוג (אורן בן חקון)
הכדור של שביט מזל בדרך לרשת (אורן בן חקון)
הכדור של שביט מזל בדרך לרשת (אורן בן חקון)הכדור של שביט מזל בדרך לרשת (אורן בן חקון)
  • '21
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: טעות בהגנת בית"ר, נדב נידם השתלט על כדור והכניס עומק נפלא לשביט מזל, שבאחד על אחד לא התקשה ובעט לרשת
  • '9
  • החמצה
  • הזדמנות בצד השני. התקפה מתפרצת של המלאבסים, קליי הכניס עומק נפלא לצ'פיוקה סונגה, אך הבעיטה שלו הלכה גבוה מעל השער
  • '6
  • החמצה
  • חצי מצב נוסף לבית"ר. דור חוגי קיבל כדור עומק והעביר רוחב נפלא לשועה, אך הוא בעט לא מספיק טוב ונבלם
  • '1
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה בהתקפה מהירה של בית"ר. ירדן שועה קיבל את הכדור באגף שמאל, עבר לרגל ימין וספק בעט ספק ניסה כדור מעניין, כשהוא חלף על כולם ועומר כץ קלט בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך!
טקס מרגש לפני בית"ר נגד הפועל פ"ת (אורן בן חקון)
טקס מצמרר בטדי (אורן בן חקון)
דמעות ביציעי בית"ר ירושלים בטקס (אורן בן חקון)
ברק אברמוב בטקס (אורן בן חקון)
עידן עמדי בטקס המצמרר. גיבור בעצמו (אורן בן חקון)
