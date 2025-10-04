מוזי-קה לעיניים: 2:5 לבית"ר על הפועל פ"ת

הרכבים וציונים

אין המון משחקים בליגת העל שאפשר לומר שמשוחקים בין שתי קבוצות עם חזון סופר התקפי, אבל אחד כזה מתקיים כעת. בשעה זו בית”ר ירושלים מארחת את הפועל פתח תקווה באצטדיון טדי במסגרת המחזור השישי בליגת העל, האחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה.

הירושלמים כבר התאוששו לחלוטין מהטראומה נגד הפועל תל אביב עם ניצחונות על קריית שמונה ומכבי בני ריינה, אבל ברק יצחקי וחניכיו לא רוצים להוריד רגל מהגז ומחפשים ניצחון שלישי ברציפות, כשירדן שועה ועומר אצילי ינסו להמשיך לרקוד על הדשא, כפי שהם עושים כמעט מידי שבוע.

מנגד, המלאבסים רמסו את מכבי בני ריינה עם 1:6 אדיר, אבל ירדו לקרקע בגדול עם הפסד כואב בבית לטבריה במחזור הקודם. כעת, לנצח בטדי את בית”ר יהיה הצהרת כוונות משמעותית מאוד עבור החבורה הנהדרת של עומר פרץ, כאשר הכחולים עם שבע נקודות מתוך 15 אפשריות עד כה.

הצהובים שחורים עם 10 נקודות משלהם, ואמנם המילה אליפות לא ממש נאמרת בבית וגן, אבל רצף טוב יכול לשנות את הדברים ולפתע כשהפועל ת”א וב”ש משחקות במקביל, וכשחיפה תפגוש את מכבי ת”א מחר, ניצחון כאן, שלישי ברצף, יכול לפתע לקבל משמעות גדולה מאוד.