מוזי-קה לעיניים: 2:5 לבית"ר על הפועל פ"ת

אין המון משחקים בליגת העל שאפשר לומר שמשוחקים בין שתי קבוצות עם חזון סופר התקפי, אבל אחד כזה מתקיים כעת. בשעה זו בית”ר ירושלים מארחת את הפועל פתח תקווה באצטדיון טדי במסגרת המחזור השישי בליגת העל, האחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה.
הירושלמים כבר התאוששו לחלוטין מהטראומה נגד הפועל תל אביב עם ניצחונות על קריית שמונה ומכבי בני ריינה, אבל ברק יצחקי וחניכיו לא רוצים להוריד רגל מהגז ומחפשים ניצחון שלישי ברציפות, כשירדן שועה ועומר אצילי ינסו להמשיך לרקוד על הדשא, כפי שהם עושים כמעט מידי שבוע.
מנגד, המלאבסים רמסו את מכבי בני ריינה עם 1:6 אדיר, אבל ירדו לקרקע בגדול עם הפסד כואב בבית לטבריה במחזור הקודם. כעת, לנצח בטדי את בית”ר יהיה הצהרת כוונות משמעותית מאוד עבור החבורה הנהדרת של עומר פרץ, כאשר הכחולים עם שבע נקודות מתוך 15 אפשריות עד כה.
הצהובים שחורים עם 10 נקודות משלהם, ואמנם המילה אליפות לא ממש נאמרת בבית וגן, אבל רצף טוב יכול לשנות את הדברים ולפתע כשהפועל ת”א וב”ש משחקות במקביל, וכשחיפה תפגוש את מכבי ת”א מחר, ניצחון כאן, שלישי ברצף, יכול לפתע לקבל משמעות גדולה מאוד.
מחצית שניה
-
'82
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-2:4: מטורף!! מוזי הוביל מתפרצת ענקית, דהר על הקו ומסר לקאלו שמתוך הרחבה כבש
-
'79
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-2:3: מהפך משוגע בטדי! אצילי הגביה כדור קרן, קאלו הגיע ונגח, שם מצא את טימוטי מוזי שבסיבוב הצליח להשלים צמד ענק ולתת יתרון לקבוצתו
-
'77
- גם גושה יצא, עמית גלזר נכנס
-
'77
- חילוף כפול בהפועל פ"ת. מזל יצא, מארק קוסטה נכנס
-
'70
- לוקה גדראני הכשיל את טאבי וראה את הכרטיס הצהוב
-
'67
- חילוף נוסף בבית"ר. מנדי יצא, ירדן כהן נכנס
-
'65
- קצב משוגע בטדי. טאבי קיבל את הכדור על סף הרחבה וירה בעיטה חזקה, סילבה ירד נפלא והדף לקרן
-
'60
- שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-2:2: קצב מדהים בטדי, בית"ר קיבלה כדור חופשי מ-20 מטרים מקצה הרחבה, אצילי שחרר בעיטה נפלאה לחיבורים של עומר כץ
-
'59
- חילוף ראשון בהפועל פ"ת. קליי פינה את מקומו, גולן בני נכנס
-
'56
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:2: היתרון חזר למלאבסים. טאבי ביצע פעולה אישית נפלאה באגף ימין, זרק את אריאל מנדי, הקפיץ לרחבה ומצא את סונגה שנגח אל השער, סילבה הצליח רק לגעת והכדור נכנס לרשת
-
'54
- לאחר החגיגה, מוזי קיבל כרטיס צהוב
-
'53
- שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-1:1: החילופים עשו את שלהם. התקפת מעבר של המארחת, עדי יונה קיבל את הכדור באגף שמאל ומסר למוזי, שמחוץ לרחבה הניף את הרגל ופגש את הרשת
-
'46
- גם דור חוגי פינה את מקומו, עדי יונה נכנס
-
'46
- גם טבארש יצא, טימוטי מוזי נכנס
-
'46
- חילוף משולש בבית"ר. בן שימול יצא, ג'ונבוסקו קאלו נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+7
- על סף הירידה להפסקה, אצילי סחט נגיעת יד ברחבה, לאחר בדיקת VAR - צינו שרק לכדור עונשין מ-11 מטרים, הקיצוני ניגש בעצמו לפנדל ויכול היה להשוות, אך עומר כץ הדף את הבעיטה, עדיין 0:1 להפועל פ"ת
-
'44
- הזדמנות נפלאה להפועל פ"ת להכפיל את היתרון. בעיטה שנבלמה על ידי הגנת בית"ר, אך הכדור הגיע עד סונגה, שבעט שטוח ופגש את הקורה
-
'37
- קליי ראה את הכרטיס הצהוב הראשון אצל פ"ת
-
'35
- כרטיס אדום! בית"ר ירושלים נשארת בעשרה שחקנים: מכה למארחת עם חוסר אחריות של שועה, שמחא כפיים לדקל צינו על הכרטיס הצהוב. השופט לא התרגש והראה לקפטן הבית"רי את האדום
-
'35
- שועה ביצע עבירה על נועם כהן ומחה כלפי דקל צינו עם תנועות ידיים, השופט הראה לו את הכרטיס הצהוב
-
'28
- הפועל פ"ת מחפשת את השער השני. צ'פיוקה סונגה קיבל כדור עומק והצליח לעבור את סילבה ולהעביר רוחב טוב, אך הגנת בית"ר הסתדרה
-
'21
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: טעות בהגנת בית"ר, נדב נידם השתלט על כדור והכניס עומק נפלא לשביט מזל, שבאחד על אחד לא התקשה ובעט לרשת
-
'9
- הזדמנות בצד השני. התקפה מתפרצת של המלאבסים, קליי הכניס עומק נפלא לצ'פיוקה סונגה, אך הבעיטה שלו הלכה גבוה מעל השער
-
'6
- חצי מצב נוסף לבית"ר. דור חוגי קיבל כדור עומק והעביר רוחב נפלא לשועה, אך הוא בעט לא מספיק טוב ונבלם
-
'1
- הזדמנות ראשונה בהתקפה מהירה של בית"ר. ירדן שועה קיבל את הכדור באגף שמאל, עבר לרגל ימין וספק בעט ספק ניסה כדור מעניין, כשהוא חלף על כולם ועומר כץ קלט בקלות
-
'1
- השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך!