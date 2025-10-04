יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:17

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם הקהל (שחר גרוס)

בני ריינה נכנעה 2:0 לאשדוד. שער גדול לעזו

הקבוצה של דראפיץ' נראתה לא טוב והיא עדיין ללא ניצחון העונה. הקיצוני כבש לדרומיים ממבצע אישי נהדר, גם באטום הבקיע ממהלך יפה. שכר החמיץ פנדל

גיא עקרה | 04/10/2025 19:30
יום שבת, 04/10/2025, 19:30אצטדיון י"א - 1120 צופיםליגת העל Winner - מחזור 6
מכבי בני ריינה
החמצת פנדל מוחמד שכר (81)
הסתיים
2 0
שופט: אביאל לוי (ציון: 6)
שער ז'אן פלורן באטום (72)
בישול בישול: יוג'ין אנסה
שער אורי עזו (76)
בישול בישול: מוחמד עאמר
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
יוג'ין אנסה, ציון: 8
בישול גדול, ועוד משחק נהדר לחלוץ הגנאי שרושם מעורבות בשער כל משחק העונה
השחקן המאכזב
מוחמד שכר, ציון: 5
החמצת פנדל בדקות הקריטיות ומשחק חלש של החלוץ
הרכבים וציונים
 
 

רגע לפני שאנחנו יוצאים לפגרת הנבחרות, המחזור השישי של ליגת העל המשיך היום (שבת), כשמ.ס אשדוד גברה על מכבי בני ריינה 0:2 באצטדיון ה-י”א. ז’אן פלורן באטום פרץ את הסכר מאוחר, אורי עזו הכפיל עם שער סולו ענק. מוחמד שכר החמיץ פנדל בצד השני, ופציעה קשה לאדיר לוי.

המחצית הראשונה לא התעלתה לרמה גבוהה, אך היא הייתה בשליטה מוחלטת של הקבוצה המארחת, שהגיעה למצבים שוב ושוב. כבר בהתחלה מוחמד עאמר ואילי תמם כמעט כבשו, והאשדודים הגיעו לעוד מספר הזדמנויות אך לא תרגמו אותן כאמור לשערים ושתי הקבוצות ירדו להפסקה בתיקו.

בחצי השני קיבלנו מגוון אירועים, שחלקם רעים מאוד. בדקה ה-59 אדיר לוי סובב את ברכו בדשא ופונה על אלונקה כשהפציעה נראית קשה. בדקה ה-72, באטום העלה את המארחת ליתרון מוצדק אחרי מהלך קבוצתי יפה. ארבע דקות לאחר מכן, מבצע אישי גדול של אורי עזו חתם את תוצאת הסיום, כשמוחמד שכר עוד הספיק להחמיץ מהנקודה הלבנה.

סלובודן דראפיץ’ נמצא בצרות עמוקות כעת, כשהצפוניים עדיין ללא ניצחון העונה וגם היום הם נראו רע מאוד, מול קבוצה נגדה יכלו אולי לעשות יותר. בצד של חיים סילבס, מדובר בתוצאה משמחת אך עם כוכבית חשובה, שכן הדרומיים יחכו לראות מה מצבו של אדיר לוי אחרי הפציעה הלא פשוטה.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום. אשדוד גברה על בני ריינה 0:2
  • '90+6
  • כרטיס צהוב
  • אוסו קוובנה קיבל כרטיס צהוב
מוחמד שכר מול השער (שחר גרוס)מוחמד שכר מול השער (שחר גרוס)
  • '90+3
  • חילוף
  • חילוף אחרון באשדוד. נהוראי דבוש החליף את ז'אן פלורן באטום
  • '90+2
  • כרטיס צהוב
  • עילאיי אלמקייס ראה את הכרטיס הצהוב אצל האורחת
מילאדין סטבאנוביץ' נוגח (שחר גרוס)מילאדין סטבאנוביץ' נוגח (שחר גרוס)
  • '87
  • החמצה
  • שכר הרגיש חייב ובעט פצצה שכמעט נכנסה, אך הלכה למשקוף מקצה הרחבה
  • '85
  • חילוף
  • שלו הרוש החליף את אילי תמם
  • '85
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל אשדוד. יוג'ין אנסה פינה את מקומו לטום בן זקן
מוחמד שכר מתוסכל (שחר גרוס)מוחמד שכר מתוסכל (שחר גרוס)
מוחמד שכר מחמיץ את הפנדל (שחר גרוס)מוחמד שכר מחמיץ את הפנדל (שחר גרוס)
  • '83
  • החמצת פנדל
  • בני ריינה קיבלה פנדל כשהכל היה נראה אבוד ומוחמד שכר ניגש לנקודה, אך השוער הציל ומנע חזרה של האורחת למשחק
  • '78
  • חילוף
  • איהאב גנאים עלה במקום עמנואל בנדה
  • '78
  • חילוף
  • אוסו קוובנה החליף את אסיל כנעני
  • '78
  • חילוף
  • חילוף משולש לאורחת. ז'ה טורבו עלה במקום עאיד חבשי
אורי עזו מאושר (שחר גרוס)אורי עזו מאושר (שחר גרוס)
אורי עזו חוגג (שחר גרוס)אורי עזו חוגג (שחר גרוס)
אורי עזו כובש (שחר גרוס)אורי עזו כובש (שחר גרוס)
  • '76
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:2: איזה מבצע אישי גדול של אורי עזו! הקיצוני קיבל את הכדור בצד שמאל, השאיר מספר שחקנים מאחור כשהוא נכנס לאמצע, וסיים בצורה חלקה עם בעיטה חדה לפינה הקרובה מקצה הרחבה
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
ז'אן פלורן באטום חוגג (שחר גרוס)ז'אן פלורן באטום חוגג (שחר גרוס)
  • '72
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: הנה נפרץ הסכר. כדור עומק נשלח ליוג'ין אנסה, שהעביר כדור רוחב חכם שמצא את באטום. החלוץ לא התבלבל וסיים מהלך יפה מאוד של הדרומיים
  • '68
  • החמצה
  • כנעני ניסה בעיטה מרחוק עבור ריינה, אך הכדור הלך גבוה מאוד
  • '62
  • חילוף
  • גם אורי עזו עלה למגרש, כשהוא מחליף את קארים קימבידי
יוג'ין אנסה (שחר גרוס)יוג'ין אנסה (שחר גרוס)
  • '61
  • חילוף
  • נועם מוצ'ה הוא זה שהחליף את אדיר לוי
אדיר לוי. פציעה לא קלה (שחר גרוס)אדיר לוי. פציעה לא קלה (שחר גרוס)
  • '59
  • פציעה
  • פציעה קשה של אדיר לוי, שסובב את ברכו בדשא וזעק מכאבים. מ.ס אשדוד נערכת לחילוף
  • '56
  • חילוף
  • חילוף ראשון בריינה. איאד חלאילי יצא, נבו שדו עלה במקומו
שחקני ריינה עולים לכדור (שחר גרוס)שחקני ריינה עולים לכדור (שחר גרוס)
  • '52
  • החמצה
  • המצב הטוב ביותר במשחק הוא דווקא של בני ריינה. מוחמד שכר ניצל טעות בהגנה של המארחת והוציא כדור רוחב לאסיל כנעני, שלא הצליח למצוא את הרשת ממצב קורץ
מחצית ראשונה
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • אדיר לוי עם הצהוב אצל אשדוד
חיים סילבס (שחר גרוס)חיים סילבס (שחר גרוס)
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • עאיד חבשי קיבל את הצהוב הראשון במשחק
  • '36
  • החמצה
  • קימבידי ניסה בעיטה מרחוק, אך היא הייתה חלשה מדי והשוער קלט אותה
רועי גורדנה עם הכדור (שחר גרוס)רועי גורדנה עם הכדור (שחר גרוס)
  • '14
  • החמצה
  • המארחת לא עצרה, כשחילופי מסירות מהירות מצאו את ז'אן פלורן באטום, שהחמיץ ממש מקרוב
  • '12
  • החמצה
  • קארים קימבידי יצא קדימה והלך לבד, כשהוא משאיר שני שחקנים של בני ריינה מאחור. הקשר בעט מרחוק פצצה שהלכה מעל המשקוף
סלובודן דראפיץ' (שחר גרוס)סלובודן דראפיץ' (שחר גרוס)
  • '3
  • החמצה
  • פתיחה סוערת של אשדוד, כשקרן הורמה מצד שמאל לקצה הרחבה. וולה של אילי תמם איתגר את ליאור גליקליף שהדף
אדיר לוי נאבק (שחר גרוס)אדיר לוי נאבק (שחר גרוס)
  • '1
  • החמצה
  • אשדוד יצאה להתקפה מהירה מצד ימין, כשמוחמד עאמר ניסה לכבוש מזווית קשה וזכה בקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • אביאל לוי שרק לפתיחת ההתמודדות!
מחווה לגדי קינדה ביציעי ה-י&qout;א (שחר גרוס)מחווה לגדי קינדה ביציעי ה-י"א (שחר גרוס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה