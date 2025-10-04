בני ריינה נכנעה 2:0 לאשדוד. שער גדול לעזו

השחקן המצטיין
יוג'ין אנסה, ציון: 8
בישול גדול, ועוד משחק נהדר לחלוץ הגנאי שרושם מעורבות בשער כל משחק העונה
השחקן המאכזב
מוחמד שכר, ציון: 5
החמצת פנדל בדקות הקריטיות ומשחק חלש של החלוץ
רגע לפני שאנחנו יוצאים לפגרת הנבחרות, המחזור השישי של ליגת העל המשיך היום (שבת), כשמ.ס אשדוד גברה על מכבי בני ריינה 0:2 באצטדיון ה-י”א. ז’אן פלורן באטום פרץ את הסכר מאוחר, אורי עזו הכפיל עם שער סולו ענק. מוחמד שכר החמיץ פנדל בצד השני, ופציעה קשה לאדיר לוי.
המחצית הראשונה לא התעלתה לרמה גבוהה, אך היא הייתה בשליטה מוחלטת של הקבוצה המארחת, שהגיעה למצבים שוב ושוב. כבר בהתחלה מוחמד עאמר ואילי תמם כמעט כבשו, והאשדודים הגיעו לעוד מספר הזדמנויות אך לא תרגמו אותן כאמור לשערים ושתי הקבוצות ירדו להפסקה בתיקו.
בחצי השני קיבלנו מגוון אירועים, שחלקם רעים מאוד. בדקה ה-59 אדיר לוי סובב את ברכו בדשא ופונה על אלונקה כשהפציעה נראית קשה. בדקה ה-72, באטום העלה את המארחת ליתרון מוצדק אחרי מהלך קבוצתי יפה. ארבע דקות לאחר מכן, מבצע אישי גדול של אורי עזו חתם את תוצאת הסיום, כשמוחמד שכר עוד הספיק להחמיץ מהנקודה הלבנה.
סלובודן דראפיץ’ נמצא בצרות עמוקות כעת, כשהצפוניים עדיין ללא ניצחון העונה וגם היום הם נראו רע מאוד, מול קבוצה נגדה יכלו אולי לעשות יותר. בצד של חיים סילבס, מדובר בתוצאה משמחת אך עם כוכבית חשובה, שכן הדרומיים יחכו לראות מה מצבו של אדיר לוי אחרי הפציעה הלא פשוטה.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! השופט שרק לסיום. אשדוד גברה על בני ריינה 0:2
-
'90+6
- אוסו קוובנה קיבל כרטיס צהוב
-
'90+3
- חילוף אחרון באשדוד. נהוראי דבוש החליף את ז'אן פלורן באטום
-
'90+2
- עילאיי אלמקייס ראה את הכרטיס הצהוב אצל האורחת
-
'87
- שכר הרגיש חייב ובעט פצצה שכמעט נכנסה, אך הלכה למשקוף מקצה הרחבה
-
'85
- שלו הרוש החליף את אילי תמם
-
'85
- חילוף כפול אצל אשדוד. יוג'ין אנסה פינה את מקומו לטום בן זקן
-
'83
- בני ריינה קיבלה פנדל כשהכל היה נראה אבוד ומוחמד שכר ניגש לנקודה, אך השוער הציל ומנע חזרה של האורחת למשחק
-
'78
- איהאב גנאים עלה במקום עמנואל בנדה
-
'78
- אוסו קוובנה החליף את אסיל כנעני
-
'78
- חילוף משולש לאורחת. ז'ה טורבו עלה במקום עאיד חבשי
-
'76
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:2: איזה מבצע אישי גדול של אורי עזו! הקיצוני קיבל את הכדור בצד שמאל, השאיר מספר שחקנים מאחור כשהוא נכנס לאמצע, וסיים בצורה חלקה עם בעיטה חדה לפינה הקרובה מקצה הרחבה
-
'72
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: הנה נפרץ הסכר. כדור עומק נשלח ליוג'ין אנסה, שהעביר כדור רוחב חכם שמצא את באטום. החלוץ לא התבלבל וסיים מהלך יפה מאוד של הדרומיים
-
'68
- כנעני ניסה בעיטה מרחוק עבור ריינה, אך הכדור הלך גבוה מאוד
-
'62
- גם אורי עזו עלה למגרש, כשהוא מחליף את קארים קימבידי
-
'61
- נועם מוצ'ה הוא זה שהחליף את אדיר לוי
-
'59
- פציעה קשה של אדיר לוי, שסובב את ברכו בדשא וזעק מכאבים. מ.ס אשדוד נערכת לחילוף
-
'56
- חילוף ראשון בריינה. איאד חלאילי יצא, נבו שדו עלה במקומו
-
'52
- המצב הטוב ביותר במשחק הוא דווקא של בני ריינה. מוחמד שכר ניצל טעות בהגנה של המארחת והוציא כדור רוחב לאסיל כנעני, שלא הצליח למצוא את הרשת ממצב קורץ
מחצית ראשונה
-
'41
- אדיר לוי עם הצהוב אצל אשדוד
-
'37
- עאיד חבשי קיבל את הצהוב הראשון במשחק
-
'36
- קימבידי ניסה בעיטה מרחוק, אך היא הייתה חלשה מדי והשוער קלט אותה
-
'14
- המארחת לא עצרה, כשחילופי מסירות מהירות מצאו את ז'אן פלורן באטום, שהחמיץ ממש מקרוב
-
'12
- קארים קימבידי יצא קדימה והלך לבד, כשהוא משאיר שני שחקנים של בני ריינה מאחור. הקשר בעט מרחוק פצצה שהלכה מעל המשקוף
-
'3
- פתיחה סוערת של אשדוד, כשקרן הורמה מצד שמאל לקצה הרחבה. וולה של אילי תמם איתגר את ליאור גליקליף שהדף
-
'1
- אשדוד יצאה להתקפה מהירה מצד ימין, כשמוחמד עאמר ניסה לכבוש מזווית קשה וזכה בקרן
-
'1
- אביאל לוי שרק לפתיחת ההתמודדות!