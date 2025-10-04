בני ריינה נכנעה 2:0 לאשדוד. שער גדול לעזו

דעת המבקר

השחקן המצטיין יוג'ין אנסה, ציון: 8

בישול גדול, ועוד משחק נהדר לחלוץ הגנאי שרושם מעורבות בשער כל משחק העונה

השחקן המאכזב מוחמד שכר, ציון: 5

החמצת פנדל בדקות הקריטיות ומשחק חלש של החלוץ

הרכבים וציונים

רגע לפני שאנחנו יוצאים לפגרת הנבחרות, המחזור השישי של ליגת העל המשיך היום (שבת), כשמ.ס אשדוד גברה על מכבי בני ריינה 0:2 באצטדיון ה-י”א. ז’אן פלורן באטום פרץ את הסכר מאוחר, אורי עזו הכפיל עם שער סולו ענק. מוחמד שכר החמיץ פנדל בצד השני, ופציעה קשה לאדיר לוי.

המחצית הראשונה לא התעלתה לרמה גבוהה, אך היא הייתה בשליטה מוחלטת של הקבוצה המארחת, שהגיעה למצבים שוב ושוב. כבר בהתחלה מוחמד עאמר ואילי תמם כמעט כבשו, והאשדודים הגיעו לעוד מספר הזדמנויות אך לא תרגמו אותן כאמור לשערים ושתי הקבוצות ירדו להפסקה בתיקו.

בחצי השני קיבלנו מגוון אירועים, שחלקם רעים מאוד. בדקה ה-59 אדיר לוי סובב את ברכו בדשא ופונה על אלונקה כשהפציעה נראית קשה. בדקה ה-72, באטום העלה את המארחת ליתרון מוצדק אחרי מהלך קבוצתי יפה. ארבע דקות לאחר מכן, מבצע אישי גדול של אורי עזו חתם את תוצאת הסיום, כשמוחמד שכר עוד הספיק להחמיץ מהנקודה הלבנה.

סלובודן דראפיץ’ נמצא בצרות עמוקות כעת, כשהצפוניים עדיין ללא ניצחון העונה וגם היום הם נראו רע מאוד, מול קבוצה נגדה יכלו אולי לעשות יותר. בצד של חיים סילבס, מדובר בתוצאה משמחת אך עם כוכבית חשובה, שכן הדרומיים יחכו לראות מה מצבו של אדיר לוי אחרי הפציעה הלא פשוטה.