שוקעת עוד ועוד: הפועל ירושלים נכנעה לטבריה

דעת המבקר

השחקן המצטיין רוג'ריו סנטוס, ציון: 8

השוער הפורטוגלי של טבריה הביא לה את הנקודות, עם משחק בטוח ו- 4 הצלות נהדרות, כולל אחת (מדאפה) שהיא הצלה של משחק רוג'ריו סנטוס, ציון: 8השוער הפורטוגלי של טבריה הביא לה את הנקודות, עם משחק בטוח ו- 4 הצלות נהדרות, כולל אחת (מדאפה) שהיא הצלה של משחק השחקן המאכזב גיא בדש, ציון: 5

הקפטן של הירושלמים היה מאכזב מאוד הערב. עצבני ולא מרוכז גיא בדש, ציון: 5הקפטן של הירושלמים היה מאכזב מאוד הערב. עצבני ולא מרוכז

הרכבים וציונים

הפועל ירושלים ממשיכה בקריסה המפוארת שלה. החבורה של זיו אריה התארחה הערב (שבת) אצל עירוני טבריה במסגרת המחזור השישי של ליגת העל, אך החלום לקחת נקודות ראשונות אחרי חמישה הפסדים רצופים מפתיחת העונה הסתיימו עם עוד מפח נפש בדמות 1:0 לטובת הצפוניים.

הקבוצה מהבירה דווקא פתחה טוב ואפילו הגיעה להזדמנות ראשונה, אך אנדרו אידוקו פספס מצב טוב. להפסקה ירדנו בתוצאה מאופסת ולמרות שנועלת הטבלה מירושלים עלתה עם רוח חדשה לחצי השני, הייתה זו המארחת ששמה עצמה ביתרון בדקה ה-55. סטניסלב בילנקי ניצל עצירה לא טובה של נדב זמיר וחולמנות בהגנה הירושלמית, כדי לכבוש מקרוב את השער שהכריע בהתמודדות.

הטבריינים הגיעו עם הרבה ביטחון לאור ה-0:2 על הפועל פתח תקווה מהמחזור הקודם, שעצר רצף משחקים עם יכולת פחות משכנעת. אין ספק כי אלירן חודדה וחניכיו יכולים להיות מרוצים משלוש הנקודות הנוספות, כשכעת הפנים לבני סכנין – אותה יפגשו עם תום פגרת הנבחרות ובניסיון כמובן להמשיך על אותו הגל ולטפס במעלה הטבלה.

תסכול גדול בהפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

זיו אריה ושחקניו עדיין במקום האחרון, עם אפס נקודות והפרש שערים רע של מינוס 9. 2025/26 נפתחה בצורה הכי לא מעודדת שיש, בלשון המעטה, עבור הפועל ירושלים, ואולי הצ’אנס לצאת מהמצב הנמוך הזה לדרך חדשה תגיע רק במחזור השביעי מול העולה החדשה הפועל פתח תקווה.