שוקעת עוד ועוד: הפועל ירושלים נכנעה לטבריה

השחקן המצטיין
רוג'ריו סנטוס, ציון: 8
השוער הפורטוגלי של טבריה הביא לה את הנקודות, עם משחק בטוח ו- 4 הצלות נהדרות, כולל אחת (מדאפה) שהיא הצלה של משחק
השחקן המאכזב
גיא בדש, ציון: 5
הקפטן של הירושלמים היה מאכזב מאוד הערב. עצבני ולא מרוכז
הפועל ירושלים ממשיכה בקריסה המפוארת שלה. החבורה של זיו אריה התארחה הערב (שבת) אצל עירוני טבריה במסגרת המחזור השישי של ליגת העל, אך החלום לקחת נקודות ראשונות אחרי חמישה הפסדים רצופים מפתיחת העונה הסתיימו עם עוד מפח נפש בדמות 1:0 לטובת הצפוניים.
הקבוצה מהבירה דווקא פתחה טוב ואפילו הגיעה להזדמנות ראשונה, אך אנדרו אידוקו פספס מצב טוב. להפסקה ירדנו בתוצאה מאופסת ולמרות שנועלת הטבלה מירושלים עלתה עם רוח חדשה לחצי השני, הייתה זו המארחת ששמה עצמה ביתרון בדקה ה-55. סטניסלב בילנקי ניצל עצירה לא טובה של נדב זמיר וחולמנות בהגנה הירושלמית, כדי לכבוש מקרוב את השער שהכריע בהתמודדות.
הטבריינים הגיעו עם הרבה ביטחון לאור ה-0:2 על הפועל פתח תקווה מהמחזור הקודם, שעצר רצף משחקים עם יכולת פחות משכנעת. אין ספק כי אלירן חודדה וחניכיו יכולים להיות מרוצים משלוש הנקודות הנוספות, כשכעת הפנים לבני סכנין – אותה יפגשו עם תום פגרת הנבחרות ובניסיון כמובן להמשיך על אותו הגל ולטפס במעלה הטבלה.
זיו אריה ושחקניו עדיין במקום האחרון, עם אפס נקודות והפרש שערים רע של מינוס 9. 2025/26 נפתחה בצורה הכי לא מעודדת שיש, בלשון המעטה, עבור הפועל ירושלים, ואולי הצ’אנס לצאת מהמצב הנמוך הזה לדרך חדשה תגיע רק במחזור השביעי מול העולה החדשה הפועל פתח תקווה.
מחצית שניה
-
'90+5
- שריקת הסיום! הפועל ירושלים עם הפסד שישי ברציפות אחרי 1:0 לעירוני טבריה, שהשיגה ניצחון שני ברציפות מנגד
-
'90+4
- גוטליב יכול היה לחתום עניין עבור טבריה, אבל מתפרצת שהובילה למצב בו הוא היה בזווית נהדרת לבעיטה, נגמרה רק ברשת החיצונית
-
'90+4
- עומר יצחק הכשיל את סדריק דון וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'90+1
- נקבל דרמה? אלמגור שנכנס מהספסל עט לכיוון השער של טבריה, בעט מרחוק, אבל לא מספיק מדויק ושוער המארחת הסתדר עם הניסיון הזה
-
'86
- חילוף אחרון של טבריה: יצא חביבאללה, נכנס ירין סוייסה
-
'84
- איבה רנסום החליף את נועם מלמוד
-
'84
- חילוף כפול של הירושלמים: אידוקו בחוץ, אוהד אלמגור בפנים
-
'83
- חוזז התעצבן על טפר שלא נתן לו את הכדור, וקיבל את הצהוב גם הוא
-
'83
- טפר ביצע עבירה על חוזז וקיבל את הצהוב
-
'74
- עוד חילוף של חודדה: פיטר מייקל יצא, איתמר שבירו נכנס
-
'69
- דאפה המשיך להיות מעורב, הפעם עבירה שלו על סמביניה הכניסה אותו לפנקס של שילוח עם כרטיס צהוב
-
'68
- ניב גוטליב החליף את אבו עקל
-
'68
- חילוף כפול בטבריה: יונתן טפר נכנס במקומו של אוסמן מוחמד
-
'67
- דאפה רק נכנס וכבר כבש. החלוץ נכנס בחמקמקות לרחבה, השתלט על כדור עומק עם החזה וממטר בלבד ניסה להכניע את סנטוס בנגיחה - אך שוער טבריה המשיך ביכולת המצוינת ועצר גם את זה
-
'66
- חילוף נוסף של זיו אריה: יצא ז'רדל, נכנס ישראל דאפה
-
'65
- והיב חביבאלה ביצע עבירה על ז'רדל והוצהב
-
'60
- סדריק דון התעורר. קשר הפועל ירושלים לקח כדור וחיפש את החיבורים הרחוקים, רוג'ריו סנטוס התעופף לצד שמאל שלו והציל
-
'55
- שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: מייקל בעט ונדב זמיר עצר לא מספיק טוב, בילנקי עט על הריבאונד וכבש מקרוב בזמן שההגנה הירושלמית חלמה. הצפוניים ביתרון
-
'53
- בילנקי חתך ימינה מצוין ממרכז קו ה-16 והתגבר על שני שומרים, אך בעט מעט מאוחר מדי והכדור שלו היה רחוק מהמסגרת
-
'49
- מתן חוזז היה עם הפנים לשער מחוץ לרחבה והחליט לטווח מרחוק, רוג'ריו סנטוס זינק נהדר ומנע מהקבוצה מהבירה לעלות ליתרון
-
'46
- חילוף נוסף בהפועל ירושלים: איליי מדמון בחוץ, ינאי דיסטלפלד בפנים
מחצית ראשונה
-
'42
- עכשיו מדמון היה זה שביצע את העבירה, והוא קיבל את הצהוב אחרי גלישה מסוכנת לכיוון בילנקי
-
'39
- פיטר מייקל שלח רגל גבוה ודרך על הברך של איליי מדמון, חלוץ טבריה קיבל את הצהוב על העבירה הזו
-
'35
- חילוף כפוי של זיו אריה: תמיר חיימוביץ' נפצע ויצא, עומר אגבדיש נכנס במקומו
-
'20
- סטניסלב בילנקי קיבל מסירה מאתגרת ומפינת הרחבה ניסה בעיטת וולה, גם הפעם זמיר היה במקום וקלט
-
'18
- נדב זמיר בהצלה גדולה. הרמה מצד שמאל נחתה על ראשו של פיטר מייקל, שוער הירושלמים הדף ממרחק קרוב באינסטינקט נהדר
-
'8
- התקפה ראשונה טובה של הפועל ירושלים. גיא בדש שלח את ז'רדל על הקו והאחרון מצא את אנדרו אידוקו שנכנס יפה לרחבה, אך הבעיטה שלו בנגיעה הלכה גבוה מדי
-
'1
- השופט אביעד שילוח הוציא את המשחק לדרך!