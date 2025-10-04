יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:18

שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

שוקעת עוד ועוד: הפועל ירושלים נכנעה לטבריה

זיו אריה וחניכיו עדיין ללא נק' ובמקום האחרון, עם הפסד שישי רצוף והפעם 1:0 לצפוניים שרשמו ניצחון נוסף אחרי אחד כזה במחזור הקודם. בילנקי הכריע

גיא קופיצ'ינסקי | 04/10/2025 19:15
יום שבת, 04/10/2025, 19:15אצטדיון גרין - 2,370 צופיםליגת העל Winner - מחזור 6
הפועל ירושלים
הסתיים
1 0
שופט: אביעד שילוח (ציון: 7)
שער סטניסלב בילנקי (57)
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
רוג'ריו סנטוס, ציון: 8
השוער הפורטוגלי של טבריה הביא לה את הנקודות, עם משחק בטוח ו- 4 הצלות נהדרות, כולל אחת (מדאפה) שהיא הצלה של משחק
השחקן המאכזב
גיא בדש, ציון: 5
הקפטן של הירושלמים היה מאכזב מאוד הערב. עצבני ולא מרוכז
הרכבים וציונים
 
 

הפועל ירושלים ממשיכה בקריסה המפוארת שלה. החבורה של זיו אריה התארחה הערב (שבת) אצל עירוני טבריה במסגרת המחזור השישי של ליגת העל, אך החלום לקחת נקודות ראשונות אחרי חמישה הפסדים רצופים מפתיחת העונה הסתיימו עם עוד מפח נפש בדמות 1:0 לטובת הצפוניים.

הקבוצה מהבירה דווקא פתחה טוב ואפילו הגיעה להזדמנות ראשונה, אך אנדרו אידוקו פספס מצב טוב. להפסקה ירדנו בתוצאה מאופסת ולמרות שנועלת הטבלה מירושלים עלתה עם רוח חדשה לחצי השני, הייתה זו המארחת ששמה עצמה ביתרון בדקה ה-55. סטניסלב בילנקי ניצל עצירה לא טובה של נדב זמיר וחולמנות בהגנה הירושלמית, כדי לכבוש מקרוב את השער שהכריע בהתמודדות.

הטבריינים הגיעו עם הרבה ביטחון לאור ה-0:2 על הפועל פתח תקווה מהמחזור הקודם, שעצר רצף משחקים עם יכולת פחות משכנעת. אין ספק כי אלירן חודדה וחניכיו יכולים להיות מרוצים משלוש הנקודות הנוספות, כשכעת הפנים לבני סכנין – אותה יפגשו עם תום פגרת הנבחרות ובניסיון כמובן להמשיך על אותו הגל ולטפס במעלה הטבלה.

תסכול גדול בהפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

זיו אריה ושחקניו עדיין במקום האחרון, עם אפס נקודות והפרש שערים רע של מינוס 9. 2025/26 נפתחה בצורה הכי לא מעודדת שיש, בלשון המעטה, עבור הפועל ירושלים, ואולי הצ’אנס לצאת מהמצב הנמוך הזה לדרך חדשה תגיע רק במחזור השביעי מול העולה החדשה הפועל פתח תקווה.

מחצית שניה
שמחה אצל עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ירושלים עם הפנים נפולות (חג'אג' רחאל)
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! הפועל ירושלים עם הפסד שישי ברציפות אחרי 1:0 לעירוני טבריה, שהשיגה ניצחון שני ברציפות מנגד
  • '90+4
  • החמצה
  • גוטליב יכול היה לחתום עניין עבור טבריה, אבל מתפרצת שהובילה למצב בו הוא היה בזווית נהדרת לבעיטה, נגמרה רק ברשת החיצונית
  • '90+4
  • כרטיס צהוב
  • עומר יצחק הכשיל את סדריק דון וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '90+1
  • החמצה
  • נקבל דרמה? אלמגור שנכנס מהספסל עט לכיוון השער של טבריה, בעט מרחוק, אבל לא מספיק מדויק ושוער המארחת הסתדר עם הניסיון הזה
סדריק דון מתוסכל (חג'אג' רחאל)
ניב גוטליב (חג'אג' רחאל)
  • '86
  • חילוף
  • חילוף אחרון של טבריה: יצא חביבאללה, נכנס ירין סוייסה
  • '84
  • חילוף
  • איבה רנסום החליף את נועם מלמוד
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול של הירושלמים: אידוקו בחוץ, אוהד אלמגור בפנים
סדריק דון מתקשה (חג'אג' רחאל)
כרטיס צהוב למתן חוזז (חג'אג' רחאל)
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • חוזז התעצבן על טפר שלא נתן לו את הכדור, וקיבל את הצהוב גם הוא
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • טפר ביצע עבירה על חוזז וקיבל את הצהוב
נדב זמיר (חג'אג' רחאל)
סמביניה מרחיק (חג'אג' רחאל)
  • '74
  • חילוף
  • עוד חילוף של חודדה: פיטר מייקל יצא, איתמר שבירו נכנס
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • דאפה המשיך להיות מעורב, הפעם עבירה שלו על סמביניה הכניסה אותו לפנקס של שילוח עם כרטיס צהוב
שחקני הפועל ירושלים בטענות לשופט (חג'אג' רחאל)
קהל עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
  • '68
  • חילוף
  • ניב גוטליב החליף את אבו עקל
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול בטבריה: יונתן טפר נכנס במקומו של אוסמן מוחמד
גיא בדש לא מרוצה (חג'אג' רחאל)
רוג'ריו סנטוס עולה לכדור (חג'אג' רחאל)
  • '67
  • החמצה
  • דאפה רק נכנס וכבר כבש. החלוץ נכנס בחמקמקות לרחבה, השתלט על כדור עומק עם החזה וממטר בלבד ניסה להכניע את סנטוס בנגיחה - אך שוער טבריה המשיך ביכולת המצוינת ועצר גם את זה
  • '66
  • חילוף
  • חילוף נוסף של זיו אריה: יצא ז'רדל, נכנס ישראל דאפה
אלירן חודדה עם ההוראות (חג'אג' רחאל)
ז'רדל סילבא (חג'אג' רחאל)
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • והיב חביבאלה ביצע עבירה על ז'רדל והוצהב
  • '60
  • החמצה
  • סדריק דון התעורר. קשר הפועל ירושלים לקח כדור וחיפש את החיבורים הרחוקים, רוג'ריו סנטוס התעופף לצד שמאל שלו והציל
שחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)
סטניסלב בילנקי בחגיגת השער (חג'אג' רחאל)
  • '55
  • שער
  • שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: מייקל בעט ונדב זמיר עצר לא מספיק טוב, בילנקי עט על הריבאונד וכבש מקרוב בזמן שההגנה הירושלמית חלמה. הצפוניים ביתרון
  • '53
  • החמצה
  • בילנקי חתך ימינה מצוין ממרכז קו ה-16 והתגבר על שני שומרים, אך בעט מעט מאוחר מדי והכדור שלו היה רחוק מהמסגרת
פיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל)
סמביניה מול מתן חוזז (חג'אג' רחאל)
  • '49
  • החמצה
  • מתן חוזז היה עם הפנים לשער מחוץ לרחבה והחליט לטווח מרחוק, רוג'ריו סנטוס זינק נהדר ומנע מהקבוצה מהבירה לעלות ליתרון
  • '46
  • חילוף
  • חילוף נוסף בהפועל ירושלים: איליי מדמון בחוץ, ינאי דיסטלפלד בפנים
מחצית ראשונה
גיא בדש מחפש את חבריו (חג'אג' רחאל)
אביעד שילוח עם הצהוב לאיליי מדמון (חג'אג' רחאל)
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • עכשיו מדמון היה זה שביצע את העבירה, והוא קיבל את הצהוב אחרי גלישה מסוכנת לכיוון בילנקי
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • פיטר מייקל שלח רגל גבוה ודרך על הברך של איליי מדמון, חלוץ טבריה קיבל את הצהוב על העבירה הזו
קהל הפועל י-ם, יראה נקודות ראשונות? (חג'אג' רחאל)
זיו אריה, נאלץ לבצע שינוי (חג'אג' רחאל)
  • '35
  • חילוף
  • חילוף כפוי של זיו אריה: תמיר חיימוביץ' נפצע ויצא, עומר אגבדיש נכנס במקומו
  • '20
  • החמצה
  • סטניסלב בילנקי קיבל מסירה מאתגרת ומפינת הרחבה ניסה בעיטת וולה, גם הפעם זמיר היה במקום וקלט
  • '18
  • החמצה
  • נדב זמיר בהצלה גדולה. הרמה מצד שמאל נחתה על ראשו של פיטר מייקל, שוער הירושלמים הדף ממרחק קרוב באינסטינקט נהדר
תמיר חיימוביץ' בפעולה (חג'אג' רחאל)
רוג'ריו סנטוס, נמנע מספיגה מוקדמת (חג'אג' רחאל)
אנדרו אידוקו לא מאמין שהחמיץ (חג'אג' רחאל)
  • '8
  • החמצה
  • התקפה ראשונה טובה של הפועל ירושלים. גיא בדש שלח את ז'רדל על הקו והאחרון מצא את אנדרו אידוקו שנכנס יפה לרחבה, אך הבעיטה שלו בנגיעה הלכה גבוה מדי
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
