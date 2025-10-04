0:0 להפועל חיפה וק״ש, אנטמן עצר 2 פנדלים

השחקן המצטיין
ניב אנטמן, ציון: 8
הנקודה הזאת על שמו.
השחקן המאכזב
אריאל שרצקי, ציון: 4
לא הורגש על הדשא.
עוד מחזור בליגה הבכירה בישראל יצא לדרך הערב (שבת), כאשר הפועל חיפה אירחה באצטדיון סמי עופר את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השישי. בסיום שתי הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות לאחר 0:0, כשבמוקד, שוערה של הפועל חיפה, ניב אנטמן, עצר שני פנדלים, אחד מהם בתוספת הזמן.
המשחק התחיל בסערה מבחינת האורחת, שהגיעה למצבים טובים בפתיחה. יאיר מרדכי נעצר בקורה ושער אדיר של אדריכן אוגריסה נפסל אחרי נבדל. הקצב מעט נרגע בחלוף הדקות, כשמנגד רועי זיקרי החטיא באחד על אחד מול דניאל טננבאום, והקבוצות ירדו להפסקה ללא שערים.
במחצית השנייה, החבורה של שי ברדה המשיכה לשלוט, וקיבלה הזדמנות גדולה בדקה ה-58, בדמות כדור עונשין מ-11 מטרים. כריסטיאן מרטיני ניגש לבעוט, אך אנטמן זינק נהדר והדף. בתוספת הזמן, הכחולים קיבלו פנדל נוסף, הפעם אנתוני לימבומבה ניגש לבעוט, אך שוב אנטמן עצר והעניק לקבוצתו נקודה יקרה בסיום.
כאמור, הקבוצות נפרדו בתיקו ללא שערים, כששתיהן רושמות משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון. הפועל חיפה תשחק אחרי פגרת הנבחרות נגד בני חיינה, בעוד קריית שמונה תצא לצמד מפגשים קשים בדמות הפועל באר שבע ומכבי תל אביב.
מחצית שניה
-
'90+6
- איזו דרמה! הוואר זיהה עבירה ברחבה על מוסא עלי, קלז הצביע על הנקודה הלבנה וקריית שמונה קיבלה פנדל שני במשחק. לימבומבה המחליף ניגש לבעוט, אך שוב אנטמן זינק טוב, הפעם ימינה, וקלט את הכדור
-
'87
- אנתוני לימבומבה ספג כרטיס צהוב
-
'86
- אביב אברהם ספג כרטיס צהוב
-
'83
- עלי מוסא נכנס על חשבונו של כריסטיאן מרטינס
-
'78
- סנה גומס נכנס על חשבונו של אורן ביטון
-
'73
- אנתוני לימבומבה נכנס במקום יאיר מרדכי
-
'70
- תמיר ארבל פינה את מקומו לדור מלול
-
'67
- רותם חטואל ספג כרטיס צהוב
-
'64
- יאיר מדרכי ספג כרטיס צהוב
-
'62
- בילאל שאהין יצא, אביב אברהם נכנס במקומו
-
'62
- חילוף כפול לשי ברדה. אריאל שירצקי יצא, עידו וייר נכנס במקומו
-
'59
- יונתן פרבר נכנס במקום רג׳יס אנדו
-
'59
- רועי זיקרי יצא, רותם חטואל נכנס במקומו
-
'59
- חילוף משולש בהפועל חיפה. אנגולו יצא, אופק ביטון נכנס במקומו
-
'58
- כריסטיאן מרטינס בעט כדור חצי גובה לפינה השמאלית, אנטמן זינק נהדר והדף לקרן
-
'57
- אנגולו ספג כרטיס צהוב לאחר ההכשלה ברחבה
-
'57
- טעות בהגנה סדירה למרטינס מצב נהדר לבד מול אנטמן, אך לרי אנגולו ביצע עליו עבירה מאחור בתוך הרחבה. קלז שרק לפנדל ושלף אדום ישיר לאנגולה, הוואר התערב וביטל את האדום, אך השאיר את הפנדל
-
'49
- עובדיה דרוויש ספג כרטיס צהוב
מחצית ראשונה
-
'45
- סבג שלח כדור עומק טוב לזיקרי, האחרון היה באחד על אחד מול טננבאום, והשוער הצליח להדוף לקרן
-
'40
- בילאל שאהין ניסה את מזלו, אך לא מצא את המסגרת
-
'38
- רועי זיקרי ניסה את מזלו עם בעיטה מתוך הרחבה, הכדור לא היה במסגרת
-
'32
- עשר הדקות שחלפו היו ללא מצבים והקצב נרגע מהפתיחה
-
'22
- בילאל שאהין ספג כרטיס צהוב
-
'12
- אוגריסה כבש שער גדול עם בעיטה חדה מהאוויר לרשת, השופט אישר את השער תחילה, אך הוואר התערב וביטל אותו בצדק לאחר נבדל קטן בפעולה הקודמת
-
'5
- אנטמן השוער הרחיק כדור לא טוב שהגיע לרגליו של סנגורה, האחרון השתלט ובעט מהר מרחוק, אך לא מצא את המסגרת
-
'4
- הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של יאיר מרדכי, שנגח מקרוב כדור שנעצר רק בקורה
-
'2
- רוי נאווי ספג כרטיס צהוב
-
'1
- השופט יוני קלז הוציא את המשחק לדרך!
-
'1
- לפני המשחק, נערך טקס מרגש באצטדיון לציון שנתיים מאז היום הנורא של השבעה באוקטובר. במועדון הזכירו חללים וגיבורים שנפלו ביום הנורא וקראו להשבת כל החטופים במהרה