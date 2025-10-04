יום שבת, 04.10.2025 שעה 22:19

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם ניב אנטמן (עמרי שטיין)

0:0 להפועל חיפה וק״ש, אנטמן עצר 2 פנדלים

האורחת הייתה מעט טובה ומסוכנת יותר, אך לא הצליחה לתרגם זאת לשערים, כשאנטמן עצר שני פנדלים למרטינס וללימבומבה. משחק 3 ללא ניצחון לשתי הקבוצות

דורון בן דור | 04/10/2025 19:15
יום שבת, 04/10/2025, 19:15אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 6
עירוני ק"ש
שער נפסל אדריאן אוגריסה השער נפסל (14)
החמצת פנדל כריסטיאן מרטינס (56)
החמצת פנדל אנתוני לימבומבה (94)
הסתיים
0 0
שופט: יוני קלז (ציון: 5)
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ניב אנטמן, ציון: 8
הנקודה הזאת על שמו.
השחקן המאכזב
אריאל שרצקי, ציון: 4
לא הורגש על הדשא.
הרכבים וציונים
 
 

עוד מחזור בליגה הבכירה בישראל יצא לדרך הערב (שבת), כאשר הפועל חיפה אירחה באצטדיון סמי עופר את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השישי. בסיום שתי הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות לאחר 0:0, כשבמוקד, שוערה של הפועל חיפה, ניב אנטמן, עצר שני פנדלים, אחד מהם בתוספת הזמן.

המשחק התחיל בסערה מבחינת האורחת, שהגיעה למצבים טובים בפתיחה. יאיר מרדכי נעצר בקורה ושער אדיר של אדריכן אוגריסה נפסל אחרי נבדל. הקצב מעט נרגע בחלוף הדקות, כשמנגד רועי זיקרי החטיא באחד על אחד מול דניאל טננבאום, והקבוצות ירדו להפסקה ללא שערים.

במחצית השנייה, החבורה של שי ברדה המשיכה לשלוט, וקיבלה הזדמנות גדולה בדקה ה-58, בדמות כדור עונשין מ-11 מטרים. כריסטיאן מרטיני ניגש לבעוט, אך אנטמן זינק נהדר והדף. בתוספת הזמן, הכחולים קיבלו פנדל נוסף, הפעם אנתוני לימבומבה ניגש לבעוט, אך שוב אנטמן עצר והעניק לקבוצתו נקודה יקרה בסיום. 

כאמור, הקבוצות נפרדו בתיקו ללא שערים, כששתיהן רושמות משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון. הפועל חיפה תשחק אחרי פגרת הנבחרות נגד בני חיינה, בעוד קריית שמונה תצא לצמד מפגשים קשים בדמות הפועל באר שבע ומכבי תל אביב.

מחצית שניה
ניב אנטמן בטירוף (עמרי שטיין)ניב אנטמן בטירוף (עמרי שטיין)
  • '90+6
  • החמצת פנדל
  • איזו דרמה! הוואר זיהה עבירה ברחבה על מוסא עלי, קלז הצביע על הנקודה הלבנה וקריית שמונה קיבלה פנדל שני במשחק. לימבומבה המחליף ניגש לבעוט, אך שוב אנטמן זינק טוב, הפעם ימינה, וקלט את הכדור
אנתוני לימבומבה בועט (עמרי שטיין)אנתוני לימבומבה בועט (עמרי שטיין)
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • אנתוני לימבומבה ספג כרטיס צהוב
רותם חטואל (עמרי שטיין)רותם חטואל (עמרי שטיין)
  • '86
  • כרטיס צהוב
  • אביב אברהם ספג כרטיס צהוב
יונתן פרבר (עמרי שטיין)יונתן פרבר (עמרי שטיין)
  • '83
  • חילוף
  • עלי מוסא נכנס על חשבונו של כריסטיאן מרטינס
  • '78
  • חילוף
  • סנה גומס נכנס על חשבונו של אורן ביטון
דור מלול בפעולה (עמרי שטיין)דור מלול בפעולה (עמרי שטיין)
  • '73
  • חילוף
  • אנתוני לימבומבה נכנס במקום יאיר מרדכי
  • '70
  • חילוף
  • תמיר ארבל פינה את מקומו לדור מלול
מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • רותם חטואל ספג כרטיס צהוב
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • יאיר מדרכי ספג כרטיס צהוב
שי ברדה (עמרי שטיין)שי ברדה (עמרי שטיין)
  • '62
  • חילוף
  • בילאל שאהין יצא, אביב אברהם נכנס במקומו
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול לשי ברדה. אריאל שירצקי יצא, עידו וייר נכנס במקומו
גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)
  • '59
  • חילוף
  • יונתן פרבר נכנס במקום רג׳יס אנדו
  • '59
  • חילוף
  • רועי זיקרי יצא, רותם חטואל נכנס במקומו
  • '59
  • חילוף
  • חילוף משולש בהפועל חיפה. אנגולו יצא, אופק ביטון נכנס במקומו
שחקני הפועל חיפה חוגגים עם ניב אנטמן (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים עם ניב אנטמן (עמרי שטיין)
  • '58
  • החמצת פנדל
  • כריסטיאן מרטינס בעט כדור חצי גובה לפינה השמאלית, אנטמן זינק נהדר והדף לקרן
כריסטיאן מרטינס (עמרי שטיין)כריסטיאן מרטינס (עמרי שטיין)
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • אנגולו ספג כרטיס צהוב לאחר ההכשלה ברחבה
יוני קלז ולארי אנגולו (עמרי שטיין)יוני קלז ולארי אנגולו (עמרי שטיין)
  • '57
  • החלטת שופט
  • טעות בהגנה סדירה למרטינס מצב נהדר לבד מול אנטמן, אך לרי אנגולו ביצע עליו עבירה מאחור בתוך הרחבה. קלז שרק לפנדל ושלף אדום ישיר לאנגולה, הוואר התערב וביטל את האדום, אך השאיר את הפנדל
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • עובדיה דרוויש ספג כרטיס צהוב
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • סבג שלח כדור עומק טוב לזיקרי, האחרון היה באחד על אחד מול טננבאום, והשוער הצליח להדוף לקרן
בילאל שאהין בפעולה (עמרי שטיין)בילאל שאהין בפעולה (עמרי שטיין)
  • '40
  • החמצה
  • בילאל שאהין ניסה את מזלו, אך לא מצא את המסגרת
  • '38
  • החמצה
  • רועי זיקרי ניסה את מזלו עם בעיטה מתוך הרחבה, הכדור לא היה במסגרת
מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)
  • '32
  • אחר
  • עשר הדקות שחלפו היו ללא מצבים והקצב נרגע מהפתיחה
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • בילאל שאהין ספג כרטיס צהוב
אדריאן אוגריסה חוגג. מוקדם מדי (עמרי שטיין)אדריאן אוגריסה חוגג. מוקדם מדי (עמרי שטיין)
  • '12
  • החלטת שופט
  • אוגריסה כבש שער גדול עם בעיטה חדה מהאוויר לרשת, השופט אישר את השער תחילה, אך הוואר התערב וביטל אותו בצדק לאחר נבדל קטן בפעולה הקודמת
  • '5
  • החמצה
  • אנטמן השוער הרחיק כדור לא טוב שהגיע לרגליו של סנגורה, האחרון השתלט ובעט מהר מרחוק, אך לא מצא את המסגרת
  • '4
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של יאיר מרדכי, שנגח מקרוב כדור שנעצר רק בקורה
ניב אנטמן (עמרי שטיין)ניב אנטמן (עמרי שטיין)
  • '2
  • כרטיס צהוב
  • רוי נאווי ספג כרטיס צהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יוני קלז הוציא את המשחק לדרך!
הפועל חיפה במסר החשוב מכל (עמרי שטיין)הפועל חיפה במסר החשוב מכל (עמרי שטיין)
זוכרים את אדם אגמון ז״ל (עמרי שטיין)זוכרים את אדם אגמון ז״ל (עמרי שטיין)
טקס לציון שנתיים מאז השבעה באוקטובר (עמרי שטיין)טקס לציון שנתיים מאז השבעה באוקטובר (עמרי שטיין)
  • '1
  • אחר
  • לפני המשחק, נערך טקס מרגש באצטדיון לציון שנתיים מאז היום הנורא של השבעה באוקטובר. במועדון הזכירו חללים וגיבורים שנפלו ביום הנורא וקראו להשבת כל החטופים במהרה
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני קריית שמונה (עמרי שטיין)שחקני קריית שמונה (עמרי שטיין)
גל אראל ושי ברדה (עמרי שטיין)גל אראל ושי ברדה (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי קריית שמונה במחאה (עמרי שטיין)אוהדי קריית שמונה במחאה (עמרי שטיין)
