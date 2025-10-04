0:0 להפועל חיפה וק״ש, אנטמן עצר 2 פנדלים

דעת המבקר

הרכבים וציונים

עוד מחזור בליגה הבכירה בישראל יצא לדרך הערב (שבת), כאשר הפועל חיפה אירחה באצטדיון סמי עופר את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השישי. בסיום שתי הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות לאחר 0:0, כשבמוקד, שוערה של הפועל חיפה, ניב אנטמן, עצר שני פנדלים, אחד מהם בתוספת הזמן.

המשחק התחיל בסערה מבחינת האורחת, שהגיעה למצבים טובים בפתיחה. יאיר מרדכי נעצר בקורה ושער אדיר של אדריכן אוגריסה נפסל אחרי נבדל. הקצב מעט נרגע בחלוף הדקות, כשמנגד רועי זיקרי החטיא באחד על אחד מול דניאל טננבאום, והקבוצות ירדו להפסקה ללא שערים.

במחצית השנייה, החבורה של שי ברדה המשיכה לשלוט, וקיבלה הזדמנות גדולה בדקה ה-58, בדמות כדור עונשין מ-11 מטרים. כריסטיאן מרטיני ניגש לבעוט, אך אנטמן זינק נהדר והדף. בתוספת הזמן, הכחולים קיבלו פנדל נוסף, הפעם אנתוני לימבומבה ניגש לבעוט, אך שוב אנטמן עצר והעניק לקבוצתו נקודה יקרה בסיום.

כאמור, הקבוצות נפרדו בתיקו ללא שערים, כששתיהן רושמות משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון. הפועל חיפה תשחק אחרי פגרת הנבחרות נגד בני חיינה, בעוד קריית שמונה תצא לצמד מפגשים קשים בדמות הפועל באר שבע ומכבי תל אביב.