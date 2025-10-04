יום שבת, 04.10.2025 שעה 17:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
145-137טוטנהאם2
148-117בורנמות'3
133-126ארסנל4
123-86קריסטל פאלאס5
114-76סנדרלנד6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
86-76אברטון9
89-96ברייטון10
811-87פולהאם11
811-77לידס12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
414-66ווסטהאם19
113-46וולבס20

חי: ארסנל - ווסטהאם 0:1, יונייטד - סנדרלנד 0:2

ליגה אנגלית, מחזור 7: רייס העלה את התותחנים ליתרון, קצת אחרי שאודגור נפצע ויצא רגע לפני ישראל. במקביל, השדים האדומים כבר ביתרון של שני שערים

|
אבריצ'י אזה (IMAGO)
אבריצ'י אזה (IMAGO)

המחזור השביעי בליגה האנגלית נמשך בשעה זו עם שני משחקים, כאשר שניהם מעניינים במיוחד. ארסנל מארחת את ווסטהאם לדרבי לונדוני לוהט, ומנצ’סטר יונייטד המתרסקת תנסה לצאת עם נקודות באולד טראפורד נגד העולה החדשה סנדרלנד.

לפני תחילת המשחק בין מנצ’סטר יונייטד לסנדרלנד, השחקנים עמדו בדקת דומיה לזכר הפיגוע האנטישמי שקרה במהלך יום הכיפורים בו איבדו את חייהם שני יהודים שרק הלכו להתפלל בבית הכנסת במנצ’סטר. השחקנים עונדים בנוסף סרטים שחורים ועליהם הכיתוב ACITYUNITED#, מה שמסמן שככל הנראה תהיה מחווה דומה במשחקה של מנצ’סטר סיטי. 

דקת הדומיה לפני המשחק של יונייטד (IMAGO)דקת הדומיה לפני המשחק של יונייטד (IMAGO)

ארסנל – ווסטהאם 0:1

התותחנים ניצלו את המעידה של ליברפול במחזור הקודם עם ניצחון הירואי בתוספת הזמן נגד ניוקאסל בחוץ, שללא ספק נתן הצהרת כוונות לליגה. כעת הם רוצים הצהרה נוספת, כאשר ניצחון בדרבי יעלה אותם לפחות זמנית לפסגה מעל ליברפול, שתשחק נגד צ’לסי במשחק לא פשוט. הפטישים בפתיחת עונה נוראית במקום ה-19, לפני האחרון, עם ארבע נקודות בלבד מתוך 18.

דקה 38, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: אבריצ’י אזה קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובעט חזק, כשהשוער הסיט הצידה והכדור הגיע לדקלן רייס, שלא התבלבל ומול שער חשוף שלח אותו פנימה.

מנצ’סטר יונייטד – סנדרלנד 0:2

לא מופרך לומר, או אפילו מרגיש די בטוח להגיד, שאם השדים האדומים לא מנצחים במשחק הזה, רובן אמורים אולי יעמוד במשחקו האחרון על הקווים. יונייטד במקום ה-14 עם שבע נקודות בלבד ואחרי משחק לא קל בכלל מול ברטנפורד, בו הפסידה 3:1. העולה החדשה דווקא בפתיחת עונה אדירה, והיא עם 11 נקודות במקום החמישי, כשהיא ניצחה אצל נוטינגהאם פורסט במחזור הקודם, ובכללי לא הפסידה כבר ארבעה משחקים ברצף בליגה.

דקה 8, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:1: גול גדול של מייסון מאונט! אמאד דיאלו קיבל את הכדור באגף הימני והעלה אתו לתוך הרחבה. הקשר השתלט, ובבעיטת יעף יפה סיים לפינה הימנית. 

מייסון מאונט כובש (IMAGO)מייסון מאונט כובש (IMAGO)
מייסון מאונט מאושר (IMAGO)מייסון מאונט מאושר (IMAGO)
מייסון מאונט חוגג (IMAGO)מייסון מאונט חוגג (IMAGO)

דקה 31, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:2: הרמת חוץ ארוכה של דיוגו דאלוט הגיעה לרחבה. הכדור הוסט והגיע לרגלו של בנג’מין ששקו, שסיים מקרוב.  

בנגבנג'מין ששקו כובש (IMAGO)
בנגבנג'מין ששקו בטירוף (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */