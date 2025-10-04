חי: ארסנל - ווסטהאם 0:1, יונייטד - סנדרלנד 0:2

המחזור השביעי בליגה האנגלית נמשך בשעה זו עם שני משחקים, כאשר שניהם מעניינים במיוחד. ארסנל מארחת את ווסטהאם לדרבי לונדוני לוהט, ומנצ’סטר יונייטד המתרסקת תנסה לצאת עם נקודות באולד טראפורד נגד העולה החדשה סנדרלנד.

לפני תחילת המשחק בין מנצ’סטר יונייטד לסנדרלנד, השחקנים עמדו בדקת דומיה לזכר הפיגוע האנטישמי שקרה במהלך יום הכיפורים בו איבדו את חייהם שני יהודים שרק הלכו להתפלל בבית הכנסת במנצ’סטר. השחקנים עונדים בנוסף סרטים שחורים ועליהם הכיתוב ACITYUNITED#, מה שמסמן שככל הנראה תהיה מחווה דומה במשחקה של מנצ’סטר סיטי.

דקת הדומיה לפני המשחק של יונייטד (IMAGO)

ארסנל – ווסטהאם 0:1

התותחנים ניצלו את המעידה של ליברפול במחזור הקודם עם ניצחון הירואי בתוספת הזמן נגד ניוקאסל בחוץ, שללא ספק נתן הצהרת כוונות לליגה. כעת הם רוצים הצהרה נוספת, כאשר ניצחון בדרבי יעלה אותם לפחות זמנית לפסגה מעל ליברפול, שתשחק נגד צ’לסי במשחק לא פשוט. הפטישים בפתיחת עונה נוראית במקום ה-19, לפני האחרון, עם ארבע נקודות בלבד מתוך 18.

דקה 38, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: אבריצ’י אזה קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובעט חזק, כשהשוער הסיט הצידה והכדור הגיע לדקלן רייס, שלא התבלבל ומול שער חשוף שלח אותו פנימה.

מנצ’סטר יונייטד – סנדרלנד 0:2

לא מופרך לומר, או אפילו מרגיש די בטוח להגיד, שאם השדים האדומים לא מנצחים במשחק הזה, רובן אמורים אולי יעמוד במשחקו האחרון על הקווים. יונייטד במקום ה-14 עם שבע נקודות בלבד ואחרי משחק לא קל בכלל מול ברטנפורד, בו הפסידה 3:1. העולה החדשה דווקא בפתיחת עונה אדירה, והיא עם 11 נקודות במקום החמישי, כשהיא ניצחה אצל נוטינגהאם פורסט במחזור הקודם, ובכללי לא הפסידה כבר ארבעה משחקים ברצף בליגה.

דקה 8, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:1: גול גדול של מייסון מאונט! אמאד דיאלו קיבל את הכדור באגף הימני והעלה אתו לתוך הרחבה. הקשר השתלט, ובבעיטת יעף יפה סיים לפינה הימנית.

מייסון מאונט כובש (IMAGO)

מייסון מאונט מאושר (IMAGO)

מייסון מאונט חוגג (IMAGO)

דקה 31, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:2: הרמת חוץ ארוכה של דיוגו דאלוט הגיעה לרחבה. הכדור הוסט והגיע לרגלו של בנג’מין ששקו, שסיים מקרוב.

בנג'מין ששקו כובש (IMAGO)