תגובה נחרצת של מכבי הרצליה לאלימות שחקן ואביו



תקרית אלימה וגזענית, שנרשמה לאחר המשחק בין קבוצת נערים ב' של מכבי הרצליה והפועל כפ"ס, נענתה בתגובה נחרצת ומעשית מצד מנהלה המקצועי של הרצליה, אמנון זוהר



בשבת שעברה אירחה קבוצת נערים ב' של מכבי הרצליה את הפועל כפר סבא, למה שהוגדר כמשחק המרכזי של המחזור השלישי במחוז הדרומי של הליגה הארצית. משחק אליו התייצבו שתי הקבוצות, כשלזכותן מאזן מושלם. המשחק הסתיים בניצחון 0:3 לזכות האורחת, שכבשה את שלושת השערים ברבע השעה האחרונה של המשחק - צמד שערים הובקע ע"י ליאור כהן ושער אחד ע"י תומר לוי, אך הסיפור הגדול והלא נעים של המשחק התרחש מחוץ לכר הדשא, כשע"פ דבריו של עומרי לייזר, מאמן כפר סבא, שחקן בן העדה האתיופית מקבוצתו, ששיחק בעונה שעברה בהרצליה, הוכה ע"י שחקן מהרצליה, תוך שהשחקן ואביו מטיחים קללות גזעניות לעברו. כנגד השחקן שהותקף, יש הטוענים מסביבתה של הרצליה, ששלח הודעות מתריסות לחשבונות אינסטגרם של שחקנים מהרצליה והיו מי שטענו, שגם במהלך המשחק התגרה בשחקנים.



בהנהלת מחלקת הנוער של מכבי הרצליה לא עברו לסדר יום על המקרה החמור. המנהל המקצועי, אמנון זוהר, ביטל את אימון יום ראשון והקדיש אותו לשיחה עם השחקנים, בה הובהר להם שהמועדון לא יתעלם מהתנהגות אלימה ולא מכבדת של שחקני הקבוצה כלפי שחקנים יריבים. כמו כן, הוצא חוזר לשחקנים ולהורים, בו חודדו נהלי המשמעת ובו הועברו מסרים חד משמעיים כנגד התנהגות לא הולמת. בהמשך השבוע השחקן התוקף זומן יחד עם אביו לפגישה עם אמנון זוהר, בה התבשר השחקן על הרחקתו מאימוני הקבוצה למשך שבוע. הוסכם כי אביו לא יגיע למשחקי הקבוצה.



אמנון זוהר בתגובה לפרשה: "ביום ראשון פנתה אליי תמר בטר, מנהלת מחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, ששיתפה אותי במה שקרה. הבעתי את התנצלותי והתחלתי לבדוק את העניין. הבנתי ששחקן שלנו ואביו התנהלו בצורה לא הולמת. אצלנו במועדון ואצלי בפרט כמנהל מקצועי, יש אפס סבלנות לאלימות. התנהגות נאותה לפני הכל. שמעתי כל מיני טענות כלפי התנהגות לא הולמת של השחקן היריב, אך מבחינתי שום דבר לא מצדיק התנהגות אלימה. אנחנו לא יכולים להבטיח, שכל מי שמשחק אצלנו יהיה שחקן בוגרים, אבל כן חשוב לנו שבמועדון שלנו יחנכו לערכים ושייצאו מכאן אנשים טובים ומועילים לחברה. בעקבות המקרה חידדנו את הנהלים בפני ההורים והשחקנים ואנו מקווים שמקרים כאלה לא יתרחשו עוד".



עומרי לייזר, מאמן כפר סבא הגיב: "מהבדיקות שאני עשיתי, לא מצאתי דבר חריג בהתנהגות של השחקן שהותקף, בדרכנו לחנייה. חייבים לשים סוף לאירועים כאלה בכדורגל. אין מקום לאלימות לא במגרשים ולא בכלל. אין מקום לגזענות ואלימות בכדורגל, מספיק יש לנו מלחמות מחוץ למגרש. אני מברך את מכבי הרצליה שטיפלה בנושא הזה. אני מקווה שלא נתקל עוד העונה לא באלימות ולא בגזענות".