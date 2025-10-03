יום שישי, 03.10.2025 שעה 16:14
ספורט אחר  >> טניס

בניחוח של פעם: ג׳וקוביץ׳ ניצח את צ׳יליץ׳

גדול הטניסאים בכל הזמנים חזר למשטח קשה לראשונה מאז ארה"ב ופגש בטורניר שנגחאי את הקרואטי לקרב וותיקים, בו ניצח בשתי מערכות בדרך לסיבוב השלישי

|
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

לראשונה מאז התבוסה לקרלוס אלקראס בחצי גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה, נובאק ג׳וקוביץ׳ חזר היום (שישי) למשטח הקשה והשיג את הכרטיס לסיבוב ה-3 בטורניר שנגחאי.

גדול הטניסאים בכל הזמנים פגש לקרב הוותיקים, בניחוח של פעם, את מרין צ׳יליץ׳, הענק הקרואטי שממש לא עשה לו חיים קלים, אך בסופו של דבר נובאק התעלה ברגעים המכריעים וניצח 6:7(2), 4:6 בדרך לשלב הבא בטורניר המאסטרס בסין.

הסט הראשון בדרבי הבלקני נגרר לשובר שוויון, והקרואטי בן ה-37, אלוף ארה״ב הפתוחה ב-2014, עוד השיג מיני ברייק ראשון, אך נובאק התפקס והצליח להפוך. בסט השני, שבירה אחת הספיקה לסרבי כדי להתגבר על יריבו העוצמתי במשחק בין שני המכדררים הגדולים בענף (הקפצות לפני הסרב).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */