"משחק קלאץ', רוצים לייצר מומנטום בבית שלנו"

אחרי ה-0:2 המרשים במחזור הקודם בחוץ מול עירוני קרית שמונה, מ.ס אשדוד תחזור מחר (שבת, 19:30) אל מגרשה הביתי באצטדיון הי"א, בתקווה לשבור רצף מאכזב של משחקים ללא שלוש נקודות ולחגוג ניצחון ראשון העונה בבית על חשבון בני ריינה.

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, אמר לקראת המשחק: "זה משחק בית חשוב מאוד, משחק קלאץ’. אנחנו רוצים ליצר מומנטום בבית שלנו, נגיע להילחם על כל כדור ולהידבק לעקרונות שלנו. המשחק הזה הוא דלת למעלה ולפתוח לנו את הליגה".

במועדון מודים כי הקהל צמא כבר זמן רב לראות שלוש נקודות בבית. "עברנו יותר מדי משחקים בלי ניצחון בי"א, הגיע הזמן שנחזיר את החיוך לאוהדים. אנחנו רוצים לצאת לפגרת הנבחרת עם הרגשה טובה", אמרו באשדוד.

אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)

סילבס לא מתכנן מהפכות בהרכב וככל הנראה ימשיך עם אותה שיטה של שלושה בלמים, שהביאה יציבות במשחק האחרון. יוג'ין אנסה, שנמצא בכושר מצוין ונחשב לאחד השחקנים המשמעותיים ביותר בסגל, צפוי להוביל שוב את ההתקפה ולהיות המוציא לפועל העיקרי. מי שלא יהיו זמינים הם ישראל קול ומאור ישילירמק, שעדיין סובלים מפציעות, בעוד טום בן זקן חוזר לסגל וצפוי לשבת על הספסל. לני נאנג’יס בספק להתמודדות.