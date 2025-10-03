"באים לטדי להסתכל לבית"ר בלבן של העיניים"

פרץ לקראת משחק החוץ של פ"ת: "הפסדנו את רוב הקרבות מול טבריה, רוצים להיות יותר אגרסיביים". רוזן ואדניי ייעדרו, דרור ניר וצ'אפיוקה סונגה צפויים להיכלל ב-11

לאחר ההפסד לעירוני טבריה במחזור שעבר, הפועל פתח תקווה תצא מחר (שבת) לאיצטדיון "טדי", כדי לפגוש את בית"ר ירושלים ולנסות לחזור למסלול הניצחונות.

המאמן עומר פרץ יחסר מחר את המגן השמאלי שחר רוזן שסובל מפציעה בכף הרגל ואת ג'יימס אדניי המורחק, כאשר הוא צפוי לבצע שני שינויים בהרכב מזה שהפסיד לחבורה של אלירן חודדה ביום שבת.

דרור ניר ישוב לעמדת המגן בה פתח במהלך העונה, כאשר גם צ'אפיוקה סונגה, שנכנס כמחליף בשני המשחקים האחרונים, ישוב ל-11, כאשר כמו בכל המשחקים, פ"ת תגיע לתקוף ולנצח ולא להסתגר.

"משחק מרתק מצפה לנו מול קבוצה מהמלהיבות בליגה. אנחנו נוסעים אחרי ההפסד לטבריה ורוצים להחזיר כמה מהנקודות שאבדו לנו במשחק האחרון. אנחנו רוצים להיות יותר אגרסיביים וחזקים במאבקים כי הפסדנו את רוב הקרבות מול טבריה וזה הדגש המרכזי", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

"הדגש השני הוא שאנחנו רוצים לבוא לטדי, להסתכל לבית"ר בלבן של העיניים ולהביא נקודות. ההכנות הם כמו לכל המשחקים: אנחנו מכירים את היריבה לעומק ומתכוננים לנקודות החזקות ולחולשות שלהם. ניסע לירושלים למשחק מעניין", הוסיף.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, תומר אלטמן, נדב נידם, שביט מזל, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי וקליי.