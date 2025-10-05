סאנצ'ס שוב מחייך ומוכן למפגש מרגש עם בארסה

יותר מ-11 שנה חלפו מאז עזב אלכסיס סאנצ’ס את ברצלונה, אך הוא עדיין שומר פינה חמה מאוד בליבו לבלאוגרנה, וזה הדדי. לכן, לא מפתיע כי כאשר חתם הצ’יליאני הוותיק בסביליה, שלח אליו נשיא המועדון הקטלוני מכתב מיוחד. “בשם ההנהלה ובשמי אני רוצה לברך אותך על חתימתך ולאחל הצלחה גדולה בהרפתקה החדשה”, כתב ז’ואן לאפורטה. ההצלחה הזו לא כוללת מבחינתו, כמובן, את המפגשים הישירים. היום (ראשון) ב-17:15, כאשר תתארח בארסה באיצטדיון ראמון סאנצ’ס פיחואן, היא תנסה להימנע מהפתעות מצד האקס המיתולוגי, אך כלל לא בטוח שזה אפשרי.

כי מאז שהגיע סאנצ’ס לאנדלוסיה בשלהי חלון ההעברות, הוא לא מפסיק לחייך ולהרוויח נקודות עבור קבוצתו החדשה. כבר במשחק הבכורה מול אלצ’ה, הוא בישל במסירת עקב אמנותית את שער השוויון של פקה פרננדס שקבע 2:2. שבוע חלף, והצ’יליאני הבקיע בעצמו את שער הניצחון ב-1:2 הקשה במגרשה של אלאבס. במחזור האחרון, פתח הכוכב בן ה-36 לראשונה בהרכב, ואירגן במסירת עומק מושלמת את שער הניצחון המאוחר של קבוצתו שהניב 0:1 על ראיו וייקאנו. זו תפוקה יוצאת מהכלל, ואת המומנטום הזה הוא נחוש להמשיך נגד היריבה הכי מרגשת שלו.

סאנצ’ס יודע שזה הערב בו הוא יכול לחזור לתודעה של מיליונים רבים. מבחינת אלה שלא עוקבים אחרי מסלול הקריירה שלו באדיקות, הוא סוג של שחקן עבר – ייתכן שיש כאלה שהניחו כי הוא אפילו פרש. וזה טבעי, כי העונה שעברה הייתה קטסטרופלית עבורו. הצ’יליאני הגיע בקיץ 2024 לאודינזה, שבה החל בזמנו את הקריירה האירופית שלו כנער צעיר, אבל השיבה הביתה הייתה עגומה מאוד עבורו. הוא סבל מפציעה, ואז הסתכסך עם המאמן קוסטה רונאיץ’ שלא ראה אותו ממטר, וכל הקדנציה השנייה בצפון איטליה פשוט הלכה לפח. 13 הופעות בלבד, רובן כמחליף היו לו. אפס שערים, אפס אסיסטים, אפס באופן כללי. מבחינה ספורטיבית, הוא יעדיף לשכוח את השנה הזו במהירות.

צפו: סביליה מנצחת בחוץ את אלאבס 1:2

העניין הוא כי ממש לא הכל היה עצוב אצל סאנצ’ס בתקופה המדוברת. בכל הקשור לחיים הפרטיים, הכל פרח, והרומן שלו עם הדוגמנית הרוסיה אלכסנדרה ליטבינובה נכנס להילוך גבוה. כעת מצפה הצ’יליאני לילד ראשון, ולדעת פרשנים מסוימים בצ’ילה זו אחת הסיבות לכך שהוא נותר באירופה. אחרי שביטל את חוזהו עם אודינזה, היו לו הצעות כספיות טובות בהחלט, הן בסעודיה, והן ב-MLS. אלא שהשינוי המתוכנן במצב המשפחתי גרם לפסילת האופציות על הסף. סעודיה היא לא המקום הנכון לתינוק, ובארצות הברית ליטבינובה הייתה מתקשה לקבל ויזה לנוכח המצב הפוליטי. ההצעה של סביליה באה לו בדיוק בזמן, כי היא התאימה מכל הבחינות.

לפני שנתיים כבר יכול היה סאנצ’ס למצוא את עצמו בעיר האנדלוסית החמה, רק בצבעים אחרים. מנואל פלגריני, המאמן הצ’יליאני הדגול של בטיס, קרא לו להצטרף, אבל החלוץ עדיין רצה אז לשחק בליגת האלופות, וחזר לקדנציה שנייה באינטר איתה זכה באליפות. כעת המעבר לצד הירוק-לבן לא היה רלוונטי, אבל המאמן החדש בצד האדום-לבן השתוקק מאוד לראות אותו. מתיאס אלמיידה הארגנטיני, שהוזכר בתחילת הקיץ כמועמד למכבי חיפה, חתם בסביליה והחל לברר בשלב מסוים לגבי מצבו של סאנצ’ס. הוא היה מאושר כאשר המהלך יצא לפועל ברגע האחרון, ואף העניק לו את החולצה מספר 10 אותה לבש פעם דייגו מראדונה, וגם לואיס פביאנו, אבר באנגה ואיבן ראקיטיץ’.

סאנצ’ס רצה מישהו שיאמין בו אחרי החוויה האומללה באודינזה, והכיר היטב גם את האווירה באצטדיון. “זה אחד המגרשים הכי חמים בעולם. יש שם תשוקה בלתי נגמרת. התוצאות של סביליה לא היו טובות מספיק בשנים האחרונות, אבל זה מועדון ענק. אני מרגיש מוטיבציה שלא הייתה לי בעונה שעברה”, אמר הצ’יליאני והבטיח לתת את המקסימום. “אני רוצה לגרום אושר לאוהדים. הם צריכים ליהנות מהכדורגל שלנו”, הוא הצהיר – ובינתיים בהחלט עומד במילתו. כל נגיעה שלו בכדור משדרת כיף, וחזרתו לליגה הספרדית עושה טוב לכולם.

ראמון סאנצ’ס פיחואן, “אחד המגרשים הכי חמים בעולם” (IMAGO)

אלמיידה מעניק לו שבחים בכל הזדמנות. “אלכסיס הוא הכדורגל, הוא מביא שמחה טהורה. הוא מדבר על המשחק כל הזמן, ואני אסיר תודה על כך שהוא בחר בנו. הוא הכי נמוך במגרש וזוכה בכדורי גובה. הוא כבר לא הכי מהיר, אבל עדיין איכשהו רץ יותר. הוא לא מאבד כדורים גם כששחקני היריב מקיפים אותו. הוא כך כל חכם. ראיתי אותו יושב עם שחקנים צעירים, מספר להם חוויות מהקריירה, וכולם מקשיבים לו. הניסיון שלו יעזור לנו מאוד", אמר הארגנטיני ששיחק בעצמו בסביליה בתחילת הקריירה על הדשא, וכעת מנסה להוכיח את עצמו על הקווים בליגה בכירה אחרי 3 שנים באא”ק אתונה.

בברצלונה זוכרים את שמחת החיים של סאנצ’ס, שבילה 3 שנים במועדון אחרי שנרכש מאודינזה ב-2011. ב-141 משחקים בכל המסגרות במדי בלאוגרנה, הבקיע הצ’יליאני 47 שערים וסיפק 38 בישולים. הוא היה שותף לזכייה באליפות ב-2013, והיה קרוב גם ב-2014. היה זה סאנצ’ס שהעלה את ברצלונה ליתרון במשחק הגורלי מול אתלטיקו מדריד במחזור האחרון, שבו הייתה זקוקה הקבוצה לניצחון כדי לשמור על הכתר. דייגו גודין השווה בפתיחת המחצית השנייה, התואר חמק, והעונה הטובה ביותר של הצ’יליאני בקאמפ נואו הסתיימה באכזבה. בסיומה, הוא נמכר לארסנל בצל הגעתו של לואיס סוארס.

אלכסיס סאנצ'ס חוגג עם חבריו מול אתלטיקו, זה לא הספיק (IMAGO)

אלכסיס רצה להיות כוכב מרכזי בקבוצה, ואכן היה כזה בשורות התותחנים, אך בשורה התחתונה לא מיצה את הפוטנציאל עד הסוף. הוא היה שלם עם המעבר בזמנו, אך עמוק בפנים נאלץ להתמודד עם המחשבות על פספוס מסוים. הוא גם הפסיד בכל המפגשים שהיו לו עם ברצלונה מאז. ב-2016, הוא נכנע פעמיים עם ארסנל במפגש הכפול בשמינית גמר ליגת האלופות, גם אם בישל למוחמד אלנני בקאמפ נואו. ב-2019 הוא עלה כמחליף מאוחר כאשר מנצ’סטר יונייטד הובסה 3:0 בקאמפ נואו ברבע גמר ליגת האלופות. בהמשך אותה שנה, הוא בישל ללאוטרו מרטינס שהעלה את אינטר ליתרון בקטלוניה במסגרת שלב הבתים, אבל סוארס הפך את התוצאה עם צמד, והצ’יליאני שוב ירד מנוצח.

מה יהיה הפעם? סאנצ’ס יחייך שוב, כי הוא לא מרגיש לחץ על המגרש – בוודאי לא בשלב הנוכחי של הקריירה. “אני אוהב כדורגל. בשבילי זה כמו לשחק עם החברים בשכונה, ואני לא מתכוון להפסיק”, הוא טען בראיון האחרון, בו סיפר שיש לו כוונה לשחק עם הנבחרת במונדיאל 2030 כאשר יהיה בן 42 כי "גיל הוא רק מספר". לפי התחזית האופטימית הזו, יהיו לו עוד לא מעט הזדמנויות לנסות לנצח את ברצלונה, אבל למה לא להתחיל כבר ביום ראשון?