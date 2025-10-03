קשר מהליגות הנמוכות יצא להתרשמות ברומניה

חלומו של ניב לוי לשמש כלגיונר, יתממש? הקשר בן ה-22, שחקן הפועל ע. באקה אל גרבייה, מליגה א׳ צפון בעונה החולפת, הצטרף באחרונה לאימוני קבוצת פלוישטי הרומנית (S.C. Ploiesti), יחד עם נציגו, עו״ד שי אבני. ״משאיר רושם חיובי מאוד״, מציין האחרון, בתום שיחות עם המקומיים.

נכון להיום (שישי), הקבוצה הרומנית, פלוישטי, נמצאת לה במקום השני בליגה השלישית בטיבה ברומניה ומתמודדת על הכרטיס לליגה השנייה. מדובר בעיר המונה כ-200 אלף תושבים ונמצאת במרחק של כ-40 דקות נסיעה מבוקרשט, עיר הבירה.

ניב גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה, במדיה שיחק במשך תשע עונות, לא רצופות, כשבין לבין עבר בהפועל פתח תקווה ובהפועל ניר רמת השרון, שהייתה לקבוצת הנוער האחרונה שלו. בשנים האחרונות היה לשחקן ליגה א׳ צפון ושיחק במדי מ.ס. צעירי טייבה, עירוני נשר והפועל ע. באקה אל גברייה.