יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:53
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

קשר מהליגות הנמוכות יצא להתרשמות ברומניה

ניב לוי (22), שחקן באקה אל גרבייה בעונה החולפת, נבחן בימים אלה במדי פלוישטי הרומנית מצמרת הליגה השלישית, במטרה להגשים חלום ולעבור למעבר לים

|
ניב לוי ועו״ד שי אבני (פרטי)
ניב לוי ועו״ד שי אבני (פרטי)

חלומו של ניב לוי לשמש כלגיונר, יתממש? הקשר בן ה-22, שחקן הפועל ע. באקה אל גרבייה, מליגה א׳ צפון בעונה החולפת, הצטרף באחרונה לאימוני קבוצת פלוישטי הרומנית (S.C. Ploiesti), יחד עם נציגו, עו״ד שי אבני. ״משאיר רושם חיובי מאוד״, מציין האחרון, בתום שיחות עם המקומיים.

נכון להיום (שישי), הקבוצה הרומנית, פלוישטי, נמצאת לה במקום השני בליגה השלישית בטיבה ברומניה ומתמודדת על הכרטיס לליגה השנייה. מדובר בעיר המונה כ-200 אלף תושבים ונמצאת במרחק של כ-40 דקות נסיעה מבוקרשט, עיר הבירה.

ניב גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה, במדיה שיחק במשך תשע עונות, לא רצופות, כשבין לבין עבר בהפועל פתח תקווה ובהפועל ניר רמת השרון, שהייתה לקבוצת הנוער האחרונה שלו. בשנים האחרונות היה לשחקן ליגה א׳ צפון ושיחק במדי מ.ס. צעירי טייבה, עירוני נשר והפועל ע. באקה אל גברייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */