"תתכוננו לגיהינום": ברצלונה נערכת לחום קיצוני

“אפילו הפסקת השתייה המפורסמת לא תוכל להקל על גיהינום מזג האוויר שצפוי, על פי התחזיות לסביליה וברצלונה ביום ראשון הקרוב, אם אכן יישמר המועד של משחק המחזור השמיני בליגה הספרדית בשעה 17:15”, כך תיראו בספרד את החום הקיצוני שצפוי בזמן המפגש.

הטמפרטורות הצפויות נעות בין 34 ל־35 מעלות, על אף שכבר נכנסנו לאוקטובר. הדבר מעיד שהבירה האנדלוסית אמנם נהנתה מקצת הקלה אחרי קיץ שלא היה חריג במיוחד בחומו, אך טרם הסתיים. “מזג האוויר צפוי להיות חריף במיוחד בסוף השבוע הקרוב, כשהתושבים בסביליה צפויים לשוב בהמוניהם אל החופים הקרובים”, הסבירו בספרד.

“החום הגבוה, עם זאת, הופך את הפעילות הספורטיבית למסוכנת, במיוחד על כר הדשא ובעיר כמו סביליה, הממוקמת בגובה פני הים, עם לחות יחסית גבוהה. ריאל סוסיאדד ונוטינגהאם פורסט, לצד בטיס (ובשעות מאוחרות יותר), כבר חוו את הקשיים באצטדיון לה קרטוחה, שנמצא בסמוך לנהר”, נכתב ב’אס’.

שחקן בטיס, הקטור ביירין, הפך באמצע ספטמבר לאחד הקולות הבולטים ביותר נגד הסכנות הבריאותיות שבמשחק בטמפרטורות גבוהות, הפעם ב"סך הכל" 30 מעלות במשחק מול לבאנטה. "אני לא רוצה שזה יישמע כתירוץ, אבל זה נראה שערורייתי לשחק משחק ב־30 מעלות עם 80 אחוזי לחות. בשבילנו, זה בלתי אנושי. אין בזה היגיון לשחק משחק כזה בספטמבר, אבל מכיוון שיש לנו אחריות, אנחנו עושים את זה", אמר המגן הקטלוני, אקס ברצלונה. דבריו, כך נראה, נפלו על אוזניים ערלות.