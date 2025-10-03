בלינגהאם מחוץ לסגל אנגליה, סאקה בפנים

כדורגל הנבחרות חוזר בשבוע הבא במסגרת מוקדמות המונדיאל, וסגלי הנבחרות למשחקים הקרובים מתחילים להתפרסם. אחד כזה שפורסם היום (שישי) הוא של נבחרת אנגליה, אחת המועמדות הבכירות לזכייה בטורניר שייערך בקיץ הבא. מאמן שלושת האריות, תומאס טוכל, עשה כמה בחירות מעניינות בזימונים שלו.

הגרמני בחר להשאיר בחוץ את אחד הכוכבים הגדולים ביותר שלו, ג’וד בלינגהאם. שחקנה של ריאל מדריד חזר למגרשים לא מכבר לאחר מספר חודשים בחוץ.

מי שמצטרפים אליו ולא זומנו למשחקים נגד ווילס ולטביה למרות שנמצאים בכושר טוב הם ג’ק גריליש ופיל פודן, שיכולים לראות את עצמם כמאוכזבים לאור השיפור הניכר שהציגו ביכולתם בזמן האחרון.

בוקאיו סאקה (רויטרס)

מנגד, מי שחזר למדים הלאומיים הוא בוקאיו סאקה, שנעדר מפגרת הנבחרות הקודמת, והוא יחליף את בן קבוצתו נוני מדואקה הפצוע שלא נכלל בסגל. זימונים בולטים נוספים הם של הארי קיין, מרקוס רשפורד, אברצ’י אזה ודקלן רייס.