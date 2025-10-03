לאמין ימאל בסגל נבחרת ספרד, ניקו וויליאמס בחוץ

נבחרת ספרד מוכנה לפגרת הנבחרות. אלופת אירופה של דה לה פואנטה פרסמה היום (שישי) את הסגל לפגרה הקרובה שבה תארח את גיאורגיה ובולגריה במטרה להישאר מושלמת בשלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026.

במוקד, לאמין ימאל שבחלון הנבחרות הקודם הייתה סביבו סערה בטענה שהנבחרת החמירה את פציעתו. למרות הבלגן שנוצר, הכוכב נכלל בסגל. מי שלא בפנים הוא ניקו וויליאמס, לאחר שעוד לא הצליח להתאושש מהפציעה שלו, כשגם דני קרבחאל הפצוע ייעדר.

הסגל המלא

שוערים: אונאי סימון, דויד ראיה ואלכס רמירו.

הגנה: אלכס גרימאלדו, מארק קוקורייה, פאו קובארסי, ויויאן, רובין לה נורמאן, מרקוס יורנטה, פדרו פורו ודין האוסן.

קישור: רודרי, דני אולמו, מיקל מרינו, מרטין סובימנדי, אלייש גרסיה, פדרי, אלכס באאנה ופבלו באריוס.

התקפה: לאמין ימאל, מיקל אויארסבאל, פראן טורס, ירמי פינו, סאמו אומורודיון, חורחה דה פרוטוס וחסוס רודריגס.