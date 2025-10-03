סלוט: אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים

לאחר ההפסד לגלאטסראיי בליגת האלופות באמצע השבוע, ליברפול תפגוש מחר (שבת) את צ’לסי למשחק בו היא חייבת לנצח על מנת לא להסתבך ולהיכנס לכדור שלג. מאמן הרדס, ארנה סלוט, דיבר לכלי התקשורת באנגליה לפני המשחק והתייחס למגוון נושאים, מהפציעות של אליסון ואקטיקה, דרך היכולת של הקבוצה ועד לשחקנים ספציפיים כמו מוחמד סלאח ואיברהימה קונאטה.

סלוט פתח את דבריו והתייחס לפציעות של שחקניו: “קשה לשים ציר זמן על הפציעה של אליסון, אך אקטיקה וקייזה יחזרו להתאמן היום ונראה איפה הם עומדים”.

על מחליפו של אליסון, השוער הגיאורגי גיורגי ממרדשווילי, אמר מאמנו: “הוא הסתגל בצורה טובה, זה לא מפתיע כי ידענו שהוא שוער איכותי ושאנחנו מביאים שוער טוב מאוד”.

ההולנדי המשיך וענה על מצב הקבוצה לאחר שני ההפסדים הרצופים: "אפשר להתווכח אם התגובה אחרי שני הפסדים ברציפות חיובית. אבל מה שראיתי היה קבוצה ששיחקה עד הרגע האחרון בניסיון להשיג תוצאה.” מצד שני הוא לא הכחיש ואמר: “אנחנו צריכים לשחק באופן טוב יותר, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים”.

על הקושי בכיבוש שערים שלא במצבים נייחים, ובהתייחסות ספציפית לסלאח אמר: "מה שאני מנסה לומר זה שאנחנו לא כובשים כל כך הרבה שערים ממשחק פתוח. זה משהו שאנחנו עובדים עליו קשה מאוד. אבל כן, אנחנו עדיין מתקשים קצת למצוא מספיק שערים ממשחק פתוח".

על היכולת של קונאטה, והאם היא מושפעת מהדיבורים על החוזה שלו שמסתיים הקיץ והקשר לריאל מדריד: "בשני המשחקים האחרונים, היה ברור שעשינו כמה טעויות, לא רק הוא [קונאטה] אלא גם שחקנים אחרים, טעויות שאנחנו לא רגילים אליהן".

סלוט התייחס גם לרכש החדש והנוצץ אלכסנדר איסאק: “הדבר העיקרי הוא שהוא יסתגל לחבריו החדשים לקבוצה ושחבריו החדשים לקבוצה יסתגלו אליו”.