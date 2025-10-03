חיפה בבלומפילד ומשחק חם בטרנר: ההרכבים

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור השישי, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד המפגש האדיר בין מכבי תל אביב למכבי חיפה.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

עירוני טבריה - הפועל ירושלים (שבת, 19:15)

הרכב משוער טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, עומר יצחקי, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל, סטניסלב בילנקי.

ייעדרו: אונדז’יי באצ’ו ודניאל גולאני.

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, תמיר חיימוביץ, נועם מלמוד, עומר אגבדיש, ינאי דיסטנפלד, עיליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש, ישראל דאפה, אנדרו אידוקו.

ייעדרו: איינהו פראדה ודומג׳וני.

הפועל חיפה - עירוני קריית שמונה (שבת, 19:15)

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון (לארי אנגולו), רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.

ייעדר: נפתלי בלאי.

הרכב משוער קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, הראל גולדנברג (בילאל שאהין), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי (אביב אברהם), מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי (עלי מוסה) ואדריאן אוגריסה.

מ.ס אשדוד - מכבי בני ריינה (19:30)

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול נימצ'ינסקי, לני נאנג'יס (נועם מוצ'ה), ניר ביטון איברהים דיאקיטה, טימוטי אוואני, אדיר לוי, רועי גורדנה, אילי טמם, קארים קימיבידי, יוג'ין אנסה ופולרן באטום.

הרכב משוער ריינה: גד עמוס (ליאור גליקליך), נאיל חוטבא, מילאדין סטיבאנוביץ’, נבו שדו, סער פדידה, ענואל בנדה, עילי אלמקייס, אסיל כנעני, ג'וניור פיוס, מוחמד שכר ואיאד חלאילי.

הפועל באר שבע - הפועל תל אביב (שבת, 20:00)

הרכב משוער הפועל ב"ש: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, אופיר דודזאדה (הלדר לופס), לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, אמיר גאנח, דן ביטון, איגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: מיגל ויטור, סמיר פרהוד, ניב אליאסי (פציעות).

הרכב משוער הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל, שאנדה סילבה, דניאל דאפה.

בית"ר ירושלים - הפועל פתח תקווה (שבת, 20:00)

הרכב משוער בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, אריאל מנדי, אורי דהן, לוקה גדרני, רועי אלימלך, אילסון טאברש, זיו בן שימול, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה, דור חוגי.

ייעדרו: גיל כהן וירין לוי בשל פציעות.

הרכב משוער הפועל פ״ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, תומר אלטמן, נדב נידם, שביט מזל, צ׳אפיוקה סונגה, ג׳וסלין טאבי וקליי.

ייעדרו: שחר רוזן (פציעה) וג׳יימס אדניי (הרחקה).

מכבי נתניה - בני סכנין (ראשון, 20:00)

מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, לי און מזרחי, עזיז אואטרה, עומרי שמיר, מקסים פלקושצ׳נקו, עוז בילו, ברי טבארש ומתיאוס דאבו

ייעדרו: סאבא חוודג׳יאני ומוחמד ג׳טיי (פציעות), איתי בן שבת (בספק).

הרכב משוער בני סכנין: עבד יאסין, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, איאד אבו עביד, חסן חילו, אחמד טאהא, קרלו ברוציץ', מתיו אנים, גובייר בושאנק, אחמד סלמן וארתור מיראניאן.

ייעדרו: מוחמד אבו ניל וגליד אוטנגה המורחקים.

מכבי תל אביב - מכבי חיפה (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א יפורסם בהמשך.

הרכב משוער מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב (שריף כיוף), יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, איתן אזולאי, גוני נאור, פיטר אגבה, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבנטה סטיוארט.