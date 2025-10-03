יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:52
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

דהן ובן שימול תורגלו בהרכב לקראת הפועל פ"ת

ברק יצחקי תרגל 11 מפתיעים באימון המסכם לפני המלאבסים מחר ב-20:00, כאשר גם אלימלך, טבארש וחוגי נכללו. בבית"ר ירושלים יודעים: "לא יהיה קל"

|
אורי דהן (אורן בן חקון)
אורי דהן (אורן בן חקון)

אחרי ה-1:3 הדרמטי של בני ריינה, בית”ר ירושלים נערכת למשחק מול הפועל פתח תקווה מחר (שבת, 20:00), כשהיא יודעת שלמרות שהיריבה עלתה רק העונה מהליגה הלאומית ולמרות שהמשחק באצטדיון טדי, שמצפה לה משחק קשה. 

“המטרה שלנו היא להמשיך את המומנטום החיובי ולייצר רצף של שלושה ניצחונות. קל זה לא יהיה, ראינו כמה הפועל פתח תקווה יודעת להיות מסוכנת. זו לא קבוצה שבאה להסתגר”, אומרים בבית”ר ירושלים. 

המאמן ברק יצחקי תרגל הרכב מפתיע באימון המסכם בבית וגן, אם זה יהיה ההרכב שיפתח בשבת? הכל פתוח, יצחקי בוחן את כל האופציות העומדות לרשותו. 

ברק יצחקי (חגברק יצחקי (חג'אג' רחאל)

אם מסתמכים על מה שהיה באימון הבוקר היום (שישי) בבית וגן, במרכז ההגנה תורגלו אורי דהן ולוקה גדראני, כמגן השמאלי אריאל מנדי וכמגן הימני רועי אלימלך, בקישור אילסון טאברש תורגל יחד עם דור מיכה וזיו בן שימול, בעוד בחוד הציב המאמן באימון את עומר אצילי, ירדן שועה ודור חוגי. מהמשחק יעדרו גיל כהן וירין לוי בשל פציעות. במועדון מהבירה מעריכים שלמעלה מ-15,000 אוהדים יגיעו למשחק מחר בטדי. 

הרכב משוער: מיגל סילבה, רועי אלימלך, אורי דהן, לוקה גדראני, אריאל מנדי, אילסון טאברש, זיו בן שימול, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה ודור חוגי.

