דהן ובן שימול תורגלו בהרכב לקראת הפועל פ"ת

אחרי ה-1:3 הדרמטי של בני ריינה, בית”ר ירושלים נערכת למשחק מול הפועל פתח תקווה מחר (שבת, 20:00), כשהיא יודעת שלמרות שהיריבה עלתה רק העונה מהליגה הלאומית ולמרות שהמשחק באצטדיון טדי, שמצפה לה משחק קשה.

“המטרה שלנו היא להמשיך את המומנטום החיובי ולייצר רצף של שלושה ניצחונות. קל זה לא יהיה, ראינו כמה הפועל פתח תקווה יודעת להיות מסוכנת. זו לא קבוצה שבאה להסתגר”, אומרים בבית”ר ירושלים.

המאמן ברק יצחקי תרגל הרכב מפתיע באימון המסכם בבית וגן, אם זה יהיה ההרכב שיפתח בשבת? הכל פתוח, יצחקי בוחן את כל האופציות העומדות לרשותו.

ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)

אם מסתמכים על מה שהיה באימון הבוקר היום (שישי) בבית וגן, במרכז ההגנה תורגלו אורי דהן ולוקה גדראני, כמגן השמאלי אריאל מנדי וכמגן הימני רועי אלימלך, בקישור אילסון טאברש תורגל יחד עם דור מיכה וזיו בן שימול, בעוד בחוד הציב המאמן באימון את עומר אצילי, ירדן שועה ודור חוגי. מהמשחק יעדרו גיל כהן וירין לוי בשל פציעות. במועדון מהבירה מעריכים שלמעלה מ-15,000 אוהדים יגיעו למשחק מחר בטדי.

הרכב משוער: מיגל סילבה, רועי אלימלך, אורי דהן, לוקה גדראני, אריאל מנדי, אילסון טאברש, זיו בן שימול, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה ודור חוגי.