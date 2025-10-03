מחצית: מכבי ת"א - פאריס 48:41

השבוע הכפול של היורוליג ממשיך כעת, כאשר בשעה זו מכבי תל אביב מארחת בסרביה את פאריס למשחק במסגרת המחזור השני של המפעל הבכיר של היבשת. הצהובים מגיעים לאחר ההפסד במשחק הראשון לאנדולו אפס, ושואפים לרשום ניצחון בכורה לעונה.

חניכיו של עודד קטש הציגו ביום שלישי יכולת משופרת מאשר במשחקיהם בסופר קאפ ובגביע ווינר, אך בכל זאת ירדו מנוצחים פעם נוספת לאחר שהציגו יכולת נרפית במהלך המחצית השנייה של המשחק.

מכבי ת”א מגיעה למשחק הבית הראשון שלה ביורוליג בידיעה כי מלבד ניצחון שום דבר לא משנה, שכן היא לא רוצה להתחיל את העונה האירופית שלה במאזן 2:0 ולרדוף אחרי שאר הקבוצות במפעל.

מנגד, פאריס מגיעה לאחר הפסד לפנרבחצ’ה במשחק הפתיחה, כך ששתי הקבוצות מחפשות את ניצחונן הראשון לעונת המשחקים הנוכחית. נאדיר היפי, כוכבה של הקבוצה הצרפתית, היה נהדר במשחק מול הטורקים והוא רוצה להמשיך את הכושר שלו.

רבע ראשון: 20:27 לפאריס

חמישיית מכבי תל אביב: ג׳ימי קלארק, ג׳ף דאוטין ג׳וניור, ג׳יילן הורד, אושיי בריסט וטי ג׳יי ליף.

חמישיית פאריס: ג׳סטין רובינסון, סבסטיאן הררה, מוחמד פיי, אמת׳ מבאיי ויקובה אוטרה.

המשחק החל עם שלשה יפה של ג׳ף דאוטין ג׳וניור, יקובה אוטרה הגיב עם שתי נקודות בצד השני. ג׳יילן הורד הוסיף עוד ארבע נקודות מהירות לצהובים. מכבי עלתה לשבע הפרש שנמחק מהר, עם סלים של ג׳ואל אייאי ודרק וויליס. יתרון ראשון של הצרפתים הגיע אחרי חמש וחצי דקות מידיו של נאדיר היפי, שקלע מחוץ לקשת. המשחק המשיך בקצב טוב כשתמיר בלאט הכניס שלשה. פאריס הייתה בריצה נהדרת וירדה להפסקה בשבע הפרש.

ג׳ימי קלארק זורק (IMAGO)

רבע שני: 41:48 לפאריס

לוני ווקר ניגש לקו והכניס את שלוש הזריקות, ג׳סטין רובינסון הגיב מהצד השני עם שתי נקודות. דרק וויליס קלע גם הוא עבור השחורים והעלה אותם לחמש הפרש. הצהובים התקשו למצוא את הקצב ועדד קטש ביקש פסק זמן כשנשאר חמש דקות לסיום הרבע.

ג׳סטין רובינסון הוסיף עוד שתי נקודות לצרפתים, אך ג׳ף דאוטין ג׳וניור הרגיע עם קליעה מחוץ לקשת. האורחת קלעה ארבע נקודות שהעלו ליתרון דו ספרתי. לוני ווקר הכניס שלשה עבור החבורה של קטש. דאוטין עזר לצהובים לקזז קצת את ההפרש עם עוד סל קשה מרחוק.