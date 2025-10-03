רבע 3, 07:46: אנדולו - הפועל ת"א 38:48

המטרה – לצבור מומנטום. לאחר הניצחון הגדול על ברצלונה בהופעת הבכורה ההיסטורית שלה במפעל, הפועל תל אביב מתארחת בשעה זו במונטנגרו למשחק חוץ מול אנדולו אפס, בשאיפה להמשיך את הכושר הטוב שלה.

אי אפשר להמעיט בגודל הניצחון של האדומים במחזור הראשון במפעל הבכיר של היבשת, כאשר הם נראו נפלא, הציגו כדורסל על פי דברו של דימיטריס איטודיס, והצליחו להכניע את אחת הקבוצות בעלות השם הגדול ביותר באירופה.

כעת, רף הציפיות עלה, והקבוצה החדשה במפעל רוצה להוכיח שהמשחק מול הקטלונים לא היה מקרי. מולה עומדת אנדולו אפס, שבמחזור שעבר גברה על יריבה שמוכרת מאוד להפועל, מכבי תל אביב שמה.

הטורקים לא הציגו משחק גדול מול הצהובים של עודד קטש, אך ידעו להתעלות ברגע הנכון ולהבטיח לעצמם את הניצחון הראשון. כעת הם פוגשים יריבה ישראלית נוספת, ורוצים לרשום דאבל על שתי הנציגות שלנו. אוטורו, מיציץ’ וברייאנט פוגשים חברים מוכרים על הדרך.

רבע ראשון: 21:22 לאנדולו אפס

חמישיית אנדולו אפס: שיין לארקין, ניק וויילד באב, אייזאה קורדינייה, ארצ׳ן אוסמני, קאי ג׳ונס.

חמישיית הפועל תל אביב: אלייז׳ה בראיינט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ׳, איש ויינרייט, דן אוטורו.

המשחק נפתח עם נקודות של קורדינייה, אוטורו איזן מנגד מהקו. ויינרייט קלע שלשה ונתן יתרון לאיטודיס, מיציץ׳ הגדיל לחמש. אוסמני קלע חמש נקודות רצופות ואיזן את התוצאה, ג׳ונס הגדיל שוב והעניק יתרון ארבע להפועל.

אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)

אוסמני שוב עם ארבע נקודות רצופות השווה, ולארקין הפך עם שתי נקודות מהקו. שלשה של ג׳ונס החזירה יתרון בנקודה להפועל, אך וויילד באב קלע מהקו ונתן יתרון נקודה לאנדולו בסוף הרבע הראשון.

דן אוטורו (באדיבות המועדון)

רבע שני: 36:46 לאנדולו אפס

הרבע השני נפתח בנקודות של לויד, אודיאסה קלע נקודות בכורה ביורוליג במדי האדומים מנגד. שלשה של קורדינייה העניקה יתרון שש לטורקים, גינת צימק, אך לויד קלע שלשה נוספת והיתרון עלה לשבע. היתרון של הטורקים נשמר עד שלויד קלע מהקו והעניק דו ספרתי ראשון במשחק לטורקים. בלייקני קלע שלשה, אך לויד השיב עם שלשה משלו. הרבע הסתיים ביתרון עשר לאנדולו.