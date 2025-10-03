יום שישי, 03.10.2025 שעה 21:41
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

רבע 3, 07:46: אנדולו - הפועל ת"א 38:48

יורוליג, מחזור 2: קצב נהדר במונטנגרו. אחרי פתיחה טובה של חניכיו של איטודיס ורבע ראשון צמוד, הטורקים הצליחו לברוח ברבע השני ועלו לדו ספרתי

|
ואסיליה מיציץ׳ (באדיבות המועדון)
ואסיליה מיציץ׳ (באדיבות המועדון)

המטרה – לצבור מומנטום. לאחר הניצחון הגדול על ברצלונה בהופעת הבכורה ההיסטורית שלה במפעל, הפועל תל אביב מתארחת בשעה זו במונטנגרו למשחק חוץ מול אנדולו אפס, בשאיפה להמשיך את הכושר הטוב שלה.

אי אפשר להמעיט בגודל הניצחון של האדומים במחזור הראשון במפעל הבכיר של היבשת, כאשר הם נראו נפלא, הציגו כדורסל על פי דברו של דימיטריס איטודיס, והצליחו להכניע את אחת הקבוצות בעלות השם הגדול ביותר באירופה.

כעת, רף הציפיות עלה, והקבוצה החדשה במפעל רוצה להוכיח שהמשחק מול הקטלונים לא היה מקרי. מולה עומדת אנדולו אפס, שבמחזור שעבר גברה על יריבה שמוכרת מאוד להפועל, מכבי תל אביב שמה.

הטורקים לא הציגו משחק גדול מול הצהובים של עודד קטש, אך ידעו להתעלות ברגע הנכון ולהבטיח לעצמם את הניצחון הראשון. כעת הם פוגשים יריבה ישראלית נוספת, ורוצים לרשום דאבל על שתי הנציגות שלנו. אוטורו, מיציץ’ וברייאנט פוגשים חברים מוכרים על הדרך.

רבע ראשון: 21:22 לאנדולו אפס

חמישיית אנדולו אפס: שיין לארקין, ניק וויילד באב, אייזאה קורדינייה, ארצ׳ן אוסמני, קאי ג׳ונס.

חמישיית הפועל תל אביב: אלייז׳ה בראיינט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ׳, איש ויינרייט, דן אוטורו.

המשחק נפתח עם נקודות של קורדינייה, אוטורו איזן מנגד מהקו. ויינרייט קלע שלשה ונתן יתרון לאיטודיס, מיציץ׳ הגדיל לחמש. אוסמני קלע חמש נקודות רצופות ואיזן את התוצאה, ג׳ונס הגדיל שוב והעניק יתרון ארבע להפועל.

אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)אלייז׳ה בריאנט (באדיבות המועדון)

אוסמני שוב עם ארבע נקודות רצופות השווה, ולארקין הפך עם שתי נקודות מהקו. שלשה של ג׳ונס החזירה יתרון בנקודה להפועל, אך וויילד באב קלע מהקו ונתן יתרון נקודה לאנדולו בסוף הרבע הראשון.

דן אוטורו (באדיבות המועדון)דן אוטורו (באדיבות המועדון)

רבע שני: 36:46 לאנדולו אפס

הרבע השני נפתח בנקודות של לויד, אודיאסה קלע נקודות בכורה ביורוליג במדי האדומים מנגד. שלשה של קורדינייה העניקה יתרון שש לטורקים, גינת צימק, אך לויד קלע שלשה נוספת והיתרון עלה לשבע. היתרון של הטורקים נשמר עד שלויד קלע מהקו והעניק דו ספרתי ראשון במשחק לטורקים. בלייקני קלע שלשה, אך לויד השיב עם שלשה משלו. הרבע הסתיים ביתרון עשר לאנדולו.

/* LAST / NEXT ROUNDs */