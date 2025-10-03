יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"אם נשחק כמו בסמי עופר, לא ננצח את הפועל"

בהפועל ב"ש מתכוננים למפגש מול ברדה וחניכיו מחר ב-20:00 ויודעים: "נהיה חייבים להרים את היכולת". קוז'וק ימשיך עם אותו ההרכב, לופס יחזור לסגל

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אחרי שהמשיכה את פתיחת העונה שלה עם ניצחון חוץ יוקרתי על מכבי חיפה, שקבע שיא מועדון של חמישה ניצחונות רצופים בפתיחת עונה, הפועל באר שבע רוצה להמשיך את המומנטום גם מחר (שבת, 20:00) מול הפועל תל אביב ואליניב ברדה, שעדיין ללא הפסד מתחילת העונה בכל המסגרות. 

במועדון מודעים לכך שהיכולת מול מכבי חיפה לא הייתה משכנעת, ושהניצחון הושג בעיקר בזכות ניצול מצבים ואופי, ולא בזכות היכולת הנהדרת שהייתה בארבעת המשחקים הראשונים. בבאר שבע מזהירים כי מול הפועל תל אביב, שנמצאת בתקופה טובה ותגיע עם הרבה ביטחון, יהיה צורך להעלות הילוך. כמו כן, הזיכרון מההפסד ליריבה האדומה בחצי גמר גביע הטוטו עדיין חי, והתחושה היא שמצפה משחק קשה במיוחד.

"אם נשחק כמו ששיחקנו בסמי עופר, לא ננצח קבוצה חזקה כמו הפועל תל אביב", אמרו בבירת הנגב, “נהיה חייבים להרים את היכולת שלנו, הפועל תל אביב הוכיחה בטרנר שהיא איכותית מספיק כדי להתמודד ברמות הגבוהות". 

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

המאמן רן קוז’וק יעבור היום עם שחקניו על תיקון נקודות התורפה שבלטו מול מכבי חיפה, והמסר שהעביר הוא שהוא מצפה לשדרוג משמעותי ביכולת. בקבוצה מצפים להמשך הכושר הנהדר של דן ביטון, שכבש עשרה משחקים ברציפות, אך גם רוצים לראות תרומה רחבה יותר משחקנים נוספים כדי שהעומס ההתקפי לא ייפול רק עליו. הלדר לופס צפוי להיות כשיר למחר ואמור לחזור לסגל, כאשר קוז'וק צפוי להמשיך עם אותו ההרכב שפתח מול מכבי חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */