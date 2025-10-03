היחסים ב-Winner להפועל ומכבי ת"א ביורוליג

ערב גדול של כדורסל עומד בפנינו היום (שישי) כשהפועל תל אביב ומכבי תל אביב ימשיכו את המסע שלהן ביורוליג: הראשונה מול אנדולו אפס ב-20:30, השנייה מול פאריס ב-22:30.

לאחר הניצחון ההיסטורי במשחק הבכורה, הפועל ת”א תקווה להישאר מושלמת מול אנדולו כאשר על פי מומחי Winner מדובר במשחק שוויוני לחלוטין: ניצחון של כל אחת מהקבוצות ללא הארכה יזכה את המהמרים נכונה ביחס של פי 1.85, בעוד שמי שיהמר על הארכה יזכה ביחס גבוה של פי 9.

מאוחר יותר בערב כאמור תשחק מכבי ת”א מול פאריס, כשהיא נחשבת לפייבוריטית והימור על ניצחון שלה בשלוש נקודות ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85. ניצחון של פאריס, הארכה, או הפסד שלה בנקודה זוכה גם הוא ליחס של פי 1.85, בעוד שניצחון צהוב בשתי נקודות בדיוק מקבל יחס של פי 9.