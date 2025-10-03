יום שישי, 03.10.2025 שעה 13:42
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

ברצלונה ודה יונג קרובים להארכת חוזהו עד 2029

הקטלונים והקשר הגיעו להסכמות לגבי שכר הבסיס ואורך החוזה, ומה שנותר הוא רק לסכם על הבונוסים והמשתנים. בבלאוגרנה מכוונים להחתימו ב-15 לאוקטובר

|
פרנקי דה יונג (IMAGO)
פרנקי דה יונג (IMAGO)

ברצלונה ופרנקי דה יונג קרובים לסגור על הארכת חוזהו של עד 2029. המנהל המקצועי של הקטלונים, דקו, הבהיר כבר ביום שני בראיון ל’מונדו דפורטיבו’ שהוא רואה את ההסכם הזה "קרוב". הוא אמר את זה כי לפני כמה ימים פרנקי נתן את האישור שלו למועדון מבחינת השכר ומשך החוזה (הארכה של עוד שלוש שנים מחוזהו הנוכחי במועדון).

כעת שני הצדדים בשלב הסופי, שבו כל שנותר הוא ששניהם ילטשו סעיף כלשהו המתייחס לבונוסים משתנים. בכל מקרה, הביטחון במועדון נמצא בשיאו כבר כמה ימים מכיוון שההולנדי כבר נתן "כן" לחלק החשוב ביותר בחוזה החדש, למרות ששום דבר עדיין לא נחתם.

בברצלונה כבר סימנו תאריך פוטנציאלי לחתימת ההסכם: ה-15 באוקטובר. דה יונג יוזמן לנבחרת הולנד וישחק נגד מלטה (חמישי, 9 באוקטובר) ופינלנד (ראשון, 12 באוקטובר). הוא צפוי לחזור לברצלונה ביום שני ה-13 ולהתאמן תחת האנזי פליק ביום שלישי ה-14. לכן, יום רביעי ה-15 יהיה יום אידיאלי לחתום על החוזה החדש שלו עם הנשיא ז’ואן לאפורטה.

המועדון גם שוקל, לאחר ששני הצדדים יסגרו את השוליים ויחתמו על ההסכם, להודיע עליו באופן רשמי באמצעות הצהרה, כולל התאריך בו תתקיים החתימה הרשמית ותשומת לב תקשורתית כמו האחרונה של ז'ול קונדה ומארק ברנאל. תאריך המצביע, כאמור, על ה-15 בחודש. זה יהיה הרגע שבו מה שדקו כבר אמר בראיון יועלה יחד עם הנשיא: שדה יונג הוא "שחקן בסיסי בפרויקט".

