יום שישי, 03.10.2025 שעה 13:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

איך תיראה ברצלונה והאם סולומון יקבל הזדמנות?

הקטלונים נערכים למפגש קשה מול סביליה אחרי ההפסד לפ.ס.ז', ימאל צפוי לחזור ל-11. ריאל מדריד מול ויאריאל. כל ההרכבים המשוערים למחזור בפנטזי

|
ימאל וסולומון (IMAGO)
ימאל וסולומון (IMAGO)

אחרי ההפסד המאכזב לפאריס סן ז'רמן בליגת האלופות, מוליכת הליגה הספרדית ברצלונה חוזרת לתחרות המקומית כשתתארח בסביליה בראשון ב-17:15. ריאל מדריד תארח את ויאריאל ומנור סולומון ותנסה להתאושש בליגה מההפסד הכואב לאתלטיקו בדרבי, כשכבר הספיקה לעשות זאת במסגרת ליגת האלופות עם 0:5 על קייראט.

אין ספק שהסיפור הגדול של המחזור הוא המפגש של הצוללת הצהובה מול הבלאנקוס בברנבאו. סולומון שכבר הבקיע מול הקבוצה של צ’אבי אלונסו בעבר במדי שחטאר דונייצק חולם להדהים ולקנות את עולמו, כאשר נכון לעכשיו בספרד מעריכים שיפתח על הספסל. ויאריאל מגיעה אחרי 2:2 דרמטי מול יובנטוס בליגת האלופות, בזמן שהלבנים הביסו 0:5 באמצע השבוע את קייראט.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

אוססונה - חטאפה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, אבל ברטונס, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, מוי גומס, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, עבד אל-אבקאר, דז'נה דקונם (דומיניגוש דוארטה), דייגו ריקו, לואיס מייה, מריו מרטין (חאבי מוניוס), מאורו ארמבארי, אלכס סנקריס (חואן איגלסיאס), קובה דה קושטה (דאבינצ’י) ובורחה מיוראל.

מאורו ארמבארי (La Liga)מאורו ארמבארי (La Liga)

אוביידו - לבאנטה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס גודסון, אריק ביילי, דויד קרמו, רחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, הייסם חסן, איליאס שיירה, אלברטו  ריינה וסולומון רונדון.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה (אונאי אלגסאבל), מאנו סאנצ’ס, קרלוס אלברס, אונאי ונסדור (ג’ון אנדר אולסגאסטי) אוריול ריי (קווין אריאגה), רוג’ר ברוגה, איבן רומרו ואטה איונג.

שחקני לבאנטה חוגגים עם אטה איונג (IMAGO)שחקני לבאנטה חוגגים עם אטה איונג (IMAGO)

ג'ירונה - ולנסיה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון, ויטור רייס, אלחנדרו פראנסס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, כריסטיאן פורטו (יאסר אספרייה), בריאן חיל ו-ולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה (דימיטרי פולקייה), ססאר טארגה, מוחטאר דיאקבי, חסוס ואסקס (חוסה גאיה), לואיס ריוחה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה והוגו דורו (דני ראבה).

הוגו דורו (La Liga)הוגו דורו (La Liga)

אתלטיק בילבאו - מיורקה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אמריק לאפורט, דני ויויאן (אייטור פארדס), יורי ברצ'יצ'ה, מיקל חאורגיסאר, אונאי גומס (מרואן סנאדי), איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס, רוברט נבארו (ניקו וויליאמס) וגורקה גורוסטה.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, מתאו מוריי, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, פבלו מפאו, מארק דומנק (פבלו טורה) ו-ודאט מוריצ’י.

פבלו מפאו (רויטרס)פבלו מפאו (רויטרס)

ריאל מדריד - ויאריאל (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, פרנקו מסטנטואונו (ראול אסנסיו), ויניסיוס ג'וניור (רודריגו) וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, רנאטו וייגה, רפא מארין, סרג'י קרדונה, טייג'ון ביוקנן (מנור סולומון, איליאש אחומאש), תומאס פארטיי, פאפה גיי (סנטי קומסנייה), אלברטו מוליירו, ניקולה פפה וז'ורז' מיקאוטאדזה.

יפתח? מנור סולומון כרגע מיועד לעלות כמחליף בצוללת הצהובה (IMAGO)יפתח? מנור סולומון כרגע מיועד לעלות כמחליף בצוללת הצהובה (IMAGO)

אלאבס - אלצ'ה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס (דניס סוארס), קרלוס ויסנט, קרלס אלנייה, עבדה רבאש (יון גורידי) ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה (מתיאס דיטורו), אלברו נונייס, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, אדריה פדרוסה, חוסאן, אלייש פבאס, מארק אגואדו, חרמן ואלרה, אנדרה סילבה (אלברו רודריגס) ורפא מיר.

קרלס אלנייה (IMAGO)קרלס אלנייה (IMAGO)

סביליה - ברצלונה (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קארמונה (חואנלו), סזאר אספיליקווטה, פביו קרדוסו (קיקה סאלאס), מרקאו, גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, בטיסטה מנדי, אלכסיס סאנצ’ס, רובן ורגאס ואקור אדאמס (איסאק רומרו).

ההרכב המשוער של ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז'ול קונדה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי (אנדראס כריסטנסן), אלחנדרו באלדה (ג’רארד מרטין), פרנקי דה יונג, פדרי, דני אולמו, לאמין ימאל, פראן טורס (מרקוס רשפורד) ורוברט לבנדובסקי.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

אספניול - בטיס (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, פרננדו קאלרו, קלמנס רידל, קרלוס רומרו, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, טייריס דולאן, פרה מייה, חאבי פואדו ורוברטו פרננדס (קיקה גארסיה).

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס (פאו לופס), הקטור ביירין (אנחל אורטיז), נתן, ולנטין גומס, ריקרדו רודריגס, פבלו פורנאלס, סופיאן אמרבאט, אנתוני, ג’ובאני לו סלסו (מארק רוקה), עבדה אזלזולי וקוצ’ו פרננדס.

גג'ואבני לו סלסו חוגג (IMAGO)

ריאל סוסיאדד - ראיו וייקאנו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו (אלברו אודריוסולה), דולייה צ'לטה-צאר, איגור סובלדייה, סרג’י גומז, יון גורוצ'אטגי, ברייס מנדס, קרלוס סולר (פבלו מרין), טאקה קובו, אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, פתה סיס, פפ צ'באריה, פדרי דיאס, אוסקר ולנטין, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה ואלמאו.

איסי פלאסון (La Liga)איסי פלאסון (La Liga)

סלטה ויגו - אתלטיקו מדריד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, אוסקר מינגסה, חאבי רודריגס, יואל לאגו, קרלוס דומינגס, הוגו אלברס (מרקוס אלונסו), הוגו סוטלו, פראן בלטראן, פבלו דוראן, בריאן סראגוסה ופראן ז’וטגלה (בורחה איגלסיאס).

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, קלמן לנגלה (חאבי גלאן), דויד האנצ'קו, קוקה, פבלו באריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, חוליאן אלברס ואנטואן גריזמן (אלכסנדר סורלות’).

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)
