אימה של מאי נעים ז"ל הרצתה בפני מכבי הרצליה

בשבוע הבא נציין שנתיים ל-7.10.2023, תאריך שחור שבו התרחש האסון הגדול בתולדות מדינת ישראל שגרר את פריצת המלחמה בעיצומה אנחנו נמצאים עד היום.

כולנו עדיין לא מתאוששים מאותו היום בו השתנו חיינו, ואיבדנו רבים מבנינו ובנותינו. אחת מהן היא מאי נעים ז”ל, נכדתו של מאמן נבחרת ישראל לשעבר, שלמה שרף, ואחייניתו של המאמן יובל נעים.

לאחר שנותק הקשר עם מאי, נמצאה גופתה, זאת לאחר שנרצחה במסיבת הטבע ברעים בה פשטו מחבלים על האזור ורצחו וחטפו צעירים ישראלים רבים. מאי, בתם של ענת, בתו של שרף, ועופר אחיו של נעים, הייתה בת 22 ושהתה באזור בעת התחולל הטירוף הרצחני.

הבוקר (שישי), ענת נעים, אימה של מאי ז”ל ושל טל נעים, שמשחק במכבי הרצליה, הגיעה להרצות בפני השחקנים והצוות המקצועי של הקבוצה שמוליכה את טבלת הליגה הלאומית על אירועי השבעה באוקטובר.