גרימלדו: היו שיחות עם אלונסו לגבי מעבר לריאל

אלחנדרו גרימלדו הוא אחד המגנים הטובים בעולם בשנים האחרונות. בתוכנית ‘אל לארגורו’ בספרד, המגן הספרדי, שהיה אחד מהשחקנים המובילים בבאייר לברקוזן של צ’אבי אלונסו, הסביר מדוע לא חתם בסופו של דבר בריאל מדריד בקיץ שעבר וחשף שהיה יכול לחתום גם בברצלונה או אתלטיקו מדריד.

גרימלדו אמר: "לחתום בריאל מדריד? תמיד הייתה אפשרות ללכת עם צ'אבי אלונסו למדריד, אבל בסופו של דבר זה לא קרה. הם החתימו את אלברו קאררס ולא הייתה לי הזדמנות ללכת עם אלונסו. ואני ואלונסו ניהלנו כמה שיחות כשעוד הייתי בבאייר לברקוזן, אבל לא היה שום דבר מעבר לזה. הוא היה צריך להגיע למדריד ולראות איך הכל צריך להתארגן”.

המגן, שגדל באקדמיה של ברצלונה, חשף: "עדיין הייתה אפשרות לעבור לבארסה, אבל גם זה לא קרה”, והוסיף: “היו שיחות עם אתלטיקו מדריד, אבל כפי שאתם יכולים לראות, כמעט שום דבר לא קרה". כשנשאל כיצד הוא מתמודד עם כך שנשאר לבסוף בלברקוזן אחרי קיץ מלא בשמועות לגבי העברה אפשרית שלו, ענה: “אני צריך להתמודד עם האתגר של להיות כאן עם הרבה מוטיבציה".