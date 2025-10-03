יום שישי, 03.10.2025 שעה 11:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

ג'ק אנגלידיס מנכ"ל, בן מנספורד מנהל מקצועי

מכבי תל אביב הודיעה על שינוי ארגוני בשורות המועדון, כשאנגלידיס, ששימש כנציג הבעלים, יחזור לעבוד מישראל ויאפשר למנספורד להתמקד בחלק מהקצועי

|
בן מנספורד וג'ק אנגלידיס (איציק בלניצקי)
בן מנספורד וג'ק אנגלידיס (איציק בלניצקי)

במכבי תל אביב הודיעו היום (שישי) על שינוי ארגוני משמעותי במועדון, שיחלק את תחומי האחריות: ג’ק אנגלידיס ימונה למנכ”ל מכבי ת”א, בעוד שבן מנספורד יתפקד כמנהל המקצועי.

השורה התחתונה. היא שאף אחד מהשניים לא עוזב. החלוקה ביניהם תהיה בין הצד המקצועי, עליו יהיה אחראי מנספורד, לבין כל מה שאינו מקצועי אליו ידאג אנגלידיס.

המשמעות הנוספת היא שאנגלידיס, שעד כה שימש כנציג הבעלים, יחזור לעבוד מישראל בניהול המועדון ולא בגיחות פעם בכמה חודשים או דרך טלפונים כפי שקרה לפני כן, מה שיפנה את מנספורד להתעסק רק בצד המקצועי של המועדון.

הבעלים מיץ’ גולדהאר אמר: “אנו מיישמים כעת תכנית שנבנתה באביב האחרון, שמטרתה להמשיך ולסייע לנו להשיג את יעדינו הן בפן העסקי והן בפן המקצועי. ג'ק, בן ואני עבדנו בצמוד במשך שנים רבות, ונמשיך לעשות זאת”.

