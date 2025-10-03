יום שישי, 03.10.2025 שעה 11:08
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

המשטרה השלימה את היערכותה למכבי ת"א - חיפה

שעת פתיחת השערים, הרחובות שייסגרו ודגשים והנחיות לקהל האוהדים: כל מה שכל אוהד צריך לדעת לקראת המפגש בין שתי הקבוצות בבלומפילד ביום ראשון

|
פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)
פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

משטרת ישראל השלימה היערכותה לקראת משחק הכדורגל, שייערך ביום א' (5/10/25) בשעה 20:30, באצטדיון בלומפילד ביפו בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. במסגרת ההיערכות יתפרסו החל משעות הצהריים שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור.

שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18:30 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון. משעה 14:45 יסגרו הרחובות: אמץ, שארית ישראל, התחיה, 3320 מכיוון רח' בן צבי, 3952 מכיוון רח' בן צבי ושניצלר מכיוון קיבוץ גלויות.

להלן מספר דגשים והנחיות לקהל האוהדים:

♦ יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים.

♦ חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה.

♦ חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. 

♦ לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. 

♦ ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים.

♦ הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכניים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 ש”ח והליך פלילי.

♦ לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב-500 ש”ח ותיאסר כניסתו לאצטדיון.

ממשטרת ישראל נמסר: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.

