"מכבי ת"א תיקח הרבה נקודות בליגה האירופית"

מכבי תל אביב יצאה עם טעם מר אמש (חמישי) מההפסד בליגה האירופית מול דינמו זאגרב. אמנם היא נכנעה 3:1, אך הייתה הרגשה של פספוס במשחק שבו ניתן היה להשיג תוצאה יותר טובה.

מי שפירגן להופעה של מכבי היה דווקא מאמן היריבה, מריו קובאצ’ביץ’, שאמר אחרי המשחק: “ידענו שמכבי טובה מאוד והתכוננו היטב. ידענו שיש להם את האיכות ובהתחלה לא הגבנו טוב, אבל תיקנו את זה”.

לאחר שניצח בשני משחקי הפתיחה בליגה האירופית, למאמן לא היה ספק בנוגע להמשך של מכבי ת”א בתחרות: “מכבי תיקח הרבה נקודות, אנחנו רק אנחנו רק בהתחלה”.

שחקני מכבי תל אביב, עוד יקחו הרבה נקודות (Picture by Pedja Milosavljevic)

במגרש הורגש חסרונו של הקהל, כאשר אוהדי דינמו זאגרב לא הורשו להגיע. שחקן הקבוצה מריו ואלינצ’יץ’ התייחס: “לא שיחקתי כדורגל מקצועי בתקופת הקורונה, אבל זה בלתי נתפס לשחק בלי אוהדים. לא הייתה ברירה, אבל זה גרם לנו להתחיל את המשחק לאט”.

על שביעות הרצון שלו מקבוצתו הוסיף: “עבדנו קשה כדי לנצח, הדבר החשוב ביותר הוא שהראינו שאנחנו קבוצה עם אופי. יש לנו שחקנים איכותיים אישית וכל פעם מישהו אחר יבלוט”.