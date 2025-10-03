השותף החדש של סולומון מוכן לקרב מול ריאל

ז'ורז' מיקאוטדזה היה שותף בכיר לשני הרגעים הגדולים של מנור סולומון בוויאריאל. במשחק הבכורה של הכוכב הישראלי, הוא נכנס כמחליף כאשר הצוללת הצהובה הייתה בפיגור ביתי מול אוססונה, ומיד בישל בהגבהה מדודה לראשו של החלוץ הצרפתי-גיאורגי בדרך למהפך ולניצחון 1:2. בחלוף מספר ימים, זה עבד הפוך. הפעם מיקאוטדזה בישל אחרי פריצה סוחפת את השער של סולומון שנכנס זה עתה כמחליף באצטדיונה של סביליה – והנה לכם עוד ניצחון 1:2.

ניכר כי השניים מבינים זה את זה מצוין, ולכן משעשע כי שניהם הגיעו לקבוצה בשלהי חלון ההעברות, בניגוד מוחלט לתוכניות ולכוונותיהם. סולומון רצה להישאר באנגליה והיה קרוב מאוד לחתימה בקריסטל פאלאס, עד שתפנית חדה בעלילה שלחה אותו לספרד ממש על סף סגירת החלון. באשר למיקאוטדזה, הוא השתוקק להמשיך בליון אחרי עונת בכורה מוצלחת, אך נאלץ "להקריב את עצמו" כהגדרתו כדי להציל את המועדון מקריסה כלכלית. ההצעה של ויאריאל עמדה על 35 מיליון אירו, וליון פשוט לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על הכסף.

מיקאוטדזה נפרד מחבריו בדמעות. הם התקשו לנחמו, בעודו הועזב בפעם השנייה בחייו מהמועדון שהוא אוהב בכל נפשו. הוא הרי יליד ליון, אוהד שרוף של הקבוצה מאז ומתמיד. הוא התקבל לאקדמיה בגיל 7, נחשב בשלב מסוים לאחד הכישרונות הבולטים בה, וזכה להשוואות עם אלילו הגדול, קארים בנזמה, שצמח אף הוא בקבוצה. ואולם ב-2015, כאשר היה נער בן 14, ירדה קרנו עד כדי כך שהמאמנים החליטו לנפות אותו. נאמר לו שהוא חלש מדי פיזית ונטול משמעת טקטית, ולפיכך לא יהיה לו עתיד בכדורגל מקצועני. גם אז הוא נטש בבכי חסר מעצורים, ונחישותו להוכיח לליון שטעתה לגביו לא ידעה גבול.

ז'ורז' מיקאוטאדזה (IMAGO)

הוא עשה את זה, גם אם התהליך לקח זמן רב. אחרי שנזרק מליון, הלך מיקאוטדזה לקבוצת חובבים קטנה, שם איתרו אותו הסקאוטים של מץ. את הפריצה הוא עשה רק בגיל 21, כאשר הושאל לסרן הבלגית והתחיל להבקיע בקצב מרשים. עם שובו למץ בעונת 2022/23, הוא היה הכוכב המוביל שלה, עם 23 שערים ו-8 בישולים בליגה השנייה בדרך לעליה מוצדקת. ההצלחה הזו גרמה לאייאקס לשלם תמורתו 16 מיליון אירו בקיץ 2023, במהלך שהתברר כטעות קשה עבור כל המעורבים.

האיש שיזם את ההחתמה היה המנהל הספורטיבי סוון מיסלינטאט, שנהג לפעול על דעת עצמו ולא שיתף את המאמן מוריס סטיין בתוכניות. לסטיין לא היה עניין להשתמש בשירותיו, בוודאי לא בעמדתו הטבעית כחלוץ מרכזי שם הוא העדיף אופציות אחרות, ובראשן בוגר האקדמיה המקומית בריאן ברובי. הקבוצה נקלעה למשבר עמוק, מיסלינטאט פוטר בספטמבר, סטיין הלך בעקבותיו באוקטובר, ומיקאוטדזה נותר מתוסכל במועדון שלא ידע מה לעשות איתו.

ז'ורז' מיקאוטאדזה נוגח פנימה (IMAGO)

המאמן החדש ג'ון ואנט סחיפ הימר עליו בעמדת הפליימייקר – וההופעה השנייה בתפקיד זה הייתה גורלית מול הרקולס הקטנטנה מהליגה הרביעית במסגרת הגביע ההולנדי. זה נגמר בסנסציה הגדולה ביותר בתולדות המפעל. הרקולס ניצחה 2:3, ומיקאוטדזה, שהפגין יכולת עלובה, זוהה באופן ישיר עם הפיאסקו ההיסטורי. "הוא אולי לא היה השחקן החלש ביותר על המגרש, אבל איבד הרבה כדורים, ושפת הגוף שלו שידרה אדישות. בעקבות המפלה, הבינו כולם שאין לו עתיד במועדון, והוחלט על פרידה מיידית", סיפר העיתונאי ההולנדי לנטין גודייק.

מיקאוטדזה שב למץ בינואר 2024, ומיד חזר לקרוע רשתות עם 13 כיבושים ב-20 משחקים עבור קבוצת התחתית. למרבה הצער, זה לא הספיק להישארות בליגה, ומץ נאלצה למכור אותו מחדש. ערכו עלה בזכות 3 הכיבושים בשלב הבתים ביורו 2024, ומחזרות לא חסרו. מונאקו כבר הגיעה לסיכום עקרוני עם מץ, אבל לחלוץ עצמו היו תוכניות אחרות. ליון הייתה היעד היחיד עליו הוא רצה לשמוע, וסוכנו נתן לקבוצת נעוריו להבין זאת באופן חד משמעי. אז ליון השתכנעה והסכימה להוציא כ-20 מיליון אירו על השחקן שזרקה כמעט עשור קודם לכן.

מיקאוטדזה חוגג במדי גיאורגיה ביורו (רויטרס)

זו הייתה סגירת המעגל המושלמת, ולא היה בעיר אדם מאושר ממיקאוטדזה. הוא שוב הרגיש כמו היורש של בנזמה, ולמד בשקיקה מאלכסנדר לקאזט, אף הוא סקורר יליד ליון שגדל באקדמיה שלה. השניים יצרו שיתוף פעולה פורה בעונה שעברה. לקאזט הבקיע 19 שערים בכל המסגרות, מיקאוטדזה הוסיף 17. כאשר עזב החלוץ הוותיק לטובת הכסף הסעודי, חלם מיקאוטדזה להיכנס לנעליו ולעבוד בשביל שניהם למען המועדון שכה יקר לליבו. ברנטפורד הגישה הצעה שמנה כדי להביאו לפרמייר ליג על תקן מחליפו של יואן ויסא, אך הוא כלל לא רצה לשמוע על כך. הוא לא חזר לליון רק כדי לשחק בה עונה אחת. לפי ראות עיניו, זה היה שידוך ארוך טווח.

למעשה, גם הנהלת ליון לא רצתה למכור אותו, אבל הקיץ היה קשה מאוד. חובות בסך יותר מחצי מיליארד יורו הביאו להחלטת הרגולטורים להודיע בשלהי יוני על הורדתו של המועדון לליגה השנייה. הערעור התקבל בחלוף שבועיים, וליון שרדה, אבל הצורך לאזן הספרים לא נעלם. העדיפות הראשונה הייתה לשווק את הקיצוני הבלגי המוכשר מאליק פופאנה, אך זה לא עלה בידה, ובסופו של דבר היה צורך דחוף להזרים מזומנים לחשבון הבנק בסוף אוגוסט. ויאריאל שמה את הצ'ק על השולחן, ומיקאוטדזה הבין שלא הייתה לו ברירה. "אני מציל את המועדון שלי", הוא אמר.

מיקאוטדזה חוגג במדי ליון (רויטרס)

אז הפרידה הייתה קשה מאוד נפשית, אבל מבחינה מקצועית מדובר, כמובן, בקידום משמעותי. מיקאוטדזה הצטרף לקבוצה איכותית יותר, כדי לשחק בליגה חזקה הרבה יותר, וליטול חלק גם בליגת האלופות. בליגה האירופית היו לו אשתקד 4 שערים ו-5 בישולים כאשר ליון העפילה לרבע הגמר והודחה באופן דרמטי מאוד בידי מנצ'סטר יונייטד. כעת הוא מככב על במה גדולה יותר, וביום רביעי אף הבקיע את שערו הראשון בצ'מפיונס ליג ב-2:2 נגד יובנטוס. סולומון החמיץ את ההתמודדות הזו בגלל שהעדיף לא לשחק ביום הכיפורים. אולי אם הישראלי היה על המגרש, יכול מאוד להיות שהצרפתי-גיאורגי היה משיג תוצאה טובה אף יותר.

מחר (שבת, 22:00, חי בערוץ ONE) הוא מגיע לקרב מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו. כאשר יעלה לכר הדשא שכה מזוהה עם בנזמה, הוא לא יחשוב על הגעגועים לליון. הוא ייהנה מהזדמנות להראות את כישוריו באחד האצטדיונים החשובים בתבל, ובכושרו הנוכחי הוא בהחלט מסוגל לעשות צרות לעורף של ריאל מדריד שספג חמישייה בדרבי מול אתלטיקו מדריד ולא בדיוק נמצא במיטבו. סולומון, שנח באמצע השבוע ויגיע רעב, יספר לו כיצד הבקיע שם פעם במדי שחטאר דונייצק. שניהם לא תכננו להיות בוויאריאל העונה, אבל איש מהם לא צריך להצטער, ושיתוף הפעולה הזה עשוי להיות מרתק. מי יבשל למי מול סגנית האלופה? זה לא ממש משנה.