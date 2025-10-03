במכבי חיפה משוכנעים שפיטר אגבה יפתח ב-11

אחת השאלות שהעסיקו את מכבי חיפה מאז ההפסד להפועל באר שבע הייתה מדוע המאמן דייגו פלורס החליט לספסל את קשר הרכש פיטר אגבה לאורך כל המשחק ולא להשתמש בו, בזמן שברור שהגיע לכרמל שחקן חיזוק שאמור לעשות את ההבדל בלי קשר לזהות שאר הקשרים של הקבוצה.

אם במשחק הראשון מול אשדוד אגבה, שרק נחת בשבוע שקדם למשחק, מצא את עצמו באופן טבעי מחוץ לסגל, ובדרבי שולב, הרי שניתן היה לצפות שכבר מול ב”ש יפתח או לכל הפחות ישולב, דבר שלא קרה.

אגבה, כזכור, הגיע בקול תרועה ונרכש בסכום של 1.1 מיליון יורו מתוך מטרה שיהפוך לבאנקר בהרכב ולא לשחקן שמתנדנד בין ספסל להרכב. לקראת מכבי ת”א, במכבי חיפה מאמינים ומשוכנעים שאגבה ימצא את עצמו לראשונה בהרכב, ועכשיו השאלה היא על חשבון מי: גוני נאור או מתיאס נהואל המאכזב.

גוני נאור במאבק מול ב"ש, עשוי לרדת לספסל (עמרי שטיין)

לפלורס יש לא פחות מחמישה קשרים שמתמודדים על שלושה מקומות, עלי מוחמד שחזר להתאמן אחרי שהתאושש מפציעה, איתן אזולאי, גוני נאור, אגבה ונהואל. פלורס מודע לכך שבדיוק כמו במשחק מול ב”ש, המפתח במשחק יהיה במרכז המגרש.

במהלך אסיפת הווידאו פלורס דיבר על הרצון שלו לראות יותר שחקנים מהקו השני תומכים במשחק ההתקפה. מי שלצערו לא יוכל העונה לתת פייט ולהתמודד על דקות בקישור הוא ליאור קאסה, שסיים את העונה בגלל קרע ברצועה הצולבת ויאלץ לעבור תקופת שיקום ארוכה.