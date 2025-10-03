יום ראשון, 05.10.2025 שעה 13:42
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

הנרי נגד פליק: אתה לא יכול לשחק ככה באלופות

שחקן העבר האשים את עקשנותו של המאמן בהפסד ברצלונה: "אי אפשר לשחק עם קו ההגנה הגבוה, כל ריצה לעומק יכולה להסתיים בשער, וזה מה שקרה מול פאריס"

|
האנזי פליק ותיירי הנרי (IMAGO)
האנזי פליק ותיירי הנרי (IMAGO)

ברצלונה ספגה אכזבה גדולה השבוע במסגרת המחזור השני של ליגת האלופות, כשלמרות שהגיעה בביתה מול פ.ס.ז’ חסרה, ואף עלתה ליתרון, היא סיימה את המשחק בהפסד 2:1.

הרגע שהכריע את המשחק הגיע בדקה ה-90. הצרפתים ניצלו עמידה גבוהה של הגנת ברצלונה, כשאשרף חכימי קיבל כדור לבד לחלוטין בימין והשאיר את גונסאלו ראמוס באחד על אחד, ומשם החלוץ כבש את שער הניצחון.

“אתה לא יכול לשחק בליגת האלופות עם קו ההגנה הגבוה הזה”, ביקר שחקן העבר תיירי הנרי את הבחירה של האנזי פליק מאמן ברצלונה. “אני מצטער, אבל כשאתה משחק מול קבוצות גדולות, אתה תהיה חשוף בשיטה הזו.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

הצרפתי הסביר את טענתו: “כל ריצה לעומק יכולה להסתיים בשער. זה בדיוק מה שקרה מול פ.ס.ז’, אנחנו תמיד מדברים על זה (הבעיה בקו הגבוה), אבל הם לא רוצים לשנות”.

הנרי האשים את מאמן הקטלונים בעקשנות: “לפעמים מאמנים יכולים להתעקש על האסטרטגיה שלהם, אבל במשחקים חשובים זה עלול לעלות ביוקר”.

