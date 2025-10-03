יום ראשון, 05.10.2025 שעה 13:42
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
123-86קריסטל פאלאס5
119-137צ'לסי6
116-77סנדרלנד7
106-146מנצ'סטר סיטי8
1011-97מנצ'סטר יונייטד9
86-76אברטון10
89-96ברייטון11
811-87פולהאם12
811-77לידס13
711-96ברנטפורד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
416-67ווסטהאם19
113-46וולבס20

מכה לליברפול: אליסון ייעדר לפחות ל-6 שבועות

לאחר היתקלות עם אוסימן בהפסד לגאלטסראיי, השוער הבכיר עשוי לפספס משחקי מפתח מול הקבוצות ממנצ'סטר וריאל מדריד. צפוי לחזור אחרי פגרת נובמבר

|
אליסון (רויטרס)
אליסון (רויטרס)

ההגנה של ליברפול פתחה בצורה לא טובה את עונת 2025/26, וכעת ספגה מכה נוספת: שוערה אליסון נפצע, וצפוי להיעדר לתקופה של כשישה שבועות, ולעשוי לחזור אחרי פגרת הנבחרות של נובמבר.

השוער בן ה-33 עבר בדיקות ביום חמישי שגילו את האבחנה על פגיעה בשריר ההאמסטרינג. הוא עשוי לפספס משחקי מפתח מול מנצ’סטר יונייטד, ריאל מדריד ומנצ’סטר סיטי.

שוער נבחרת ברזיל סבל מפציעה במהלך ההפסד של ליברפול לגלאטסראיי בליגת האלופות לאחר היתקלות עם חלוץ היריבה ויקטור אוסימן, והוחלף על ידי גיורגי מאמארדשווילי כבר בדקה ה-56.

ויקטור אוסימן (רויטרס)ויקטור אוסימן (רויטרס)

כתוצאה מהפציעה, אליסון כמובן לא יכלל בסגל נבחרת ברזיל ויפספס את משחקי הידידות מול דרום קוריאה ויפן.

הברזילאי הושפע מלא מעט פציעות בעונות האחרונות, כשבעונה האחרונה פספס 26 משחקים בקבוצה ובנבחרת בעקבות פציעות דומות. גם בעונת 2023/24 נעדר לכמעט חודשיים מהמגרשים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */