מכבי גילתה בשבוע על הבעיות שלה מול צפיפות

מכבי תל אביב ספגה 3:1 מול דינמו זאגרב אמש (חמישי) במחזור השני של הליגה האירופית והפסידה בכך משחק מפתח בקמפיין הזה, נגד יריבה שהייתה הרגשה שאפשר לקחת ממנה נקודות.

אולם, אבי נמני בטוח: “זה לא סוף הסיכוי של מכבי ת”א בקמפיין הזה מבחינת נקודות. היא תוכל לקחת נקודות במשחקים הבאים גם נגד היריבות החזקות יותר”.

פודקאסט הצהובים עם נמני, רז אמיר ושקד עמירם מסכם את ההפסד, מתייחס להחלטות של ז’רקו לאזטיץ’ בנוגע להרכב, תוהה האם היה מקום ליותר שחקנים שצמו לפתוח והאם לא הייתה טעות לשים את כריסטיאן בליץ’ בעמדה קדמית יותר ולאו דווקא את בן לדרמן שבישל באומנות לסייד אבו פרחי.

כריסטיאן בליץ', האם היה נכון לשחק איתו בעמדה קדמית יותר? (Picture by Pedja Milosavljevic)

אבל מעל הכל, נראה שהייתה פה הפתעה משולבת מצד דינמו שבאה לתת למכבי את הכדור, לא ניסתה ליזום, בנתה על מעברים וטעויות של מכבי בהנעת הכדור ובזכות זאת גם הצליחה לנצח בצורה נוחה. בכך, תוך שבוע מכבי ת”א גילתה שוב שיש לה עדין בעיה גדולה לשחק נגד צפיפות.

אז איך כל זה ישפיע, אם בכלל, על המשחק הקרוב מול מכבי חיפה, וכיצד הוא הפך לקריטי עוד יותר אל מול השיח שמתפתח ברשתות החברתיות? האזנה נעימה.