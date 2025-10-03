יום שישי, 03.10.2025 שעה 07:47
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

מכבי גילתה בשבוע על הבעיות שלה מול צפיפות

פודקאסט מכבי ת"א מסכם הפסד באירופה, בהרגשה שהיה אפשר לקחת נקודות: בחירת ההרכב, התפקוד של בליץ', ההפתעה של זאגרב והמשחק מול חיפה שהפך לקריטי

|
ז'רקו לאזטיץ' וכריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)
ז'רקו לאזטיץ' וכריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב ספגה 3:1 מול דינמו זאגרב אמש (חמישי) במחזור השני של הליגה האירופית והפסידה בכך משחק מפתח בקמפיין הזה, נגד יריבה שהייתה הרגשה שאפשר לקחת ממנה נקודות.

אולם, אבי נמני בטוח: “זה לא סוף הסיכוי של מכבי ת”א בקמפיין הזה מבחינת נקודות. היא תוכל לקחת נקודות במשחקים הבאים גם נגד היריבות החזקות יותר”.

פודקאסט הצהובים עם נמני, רז אמיר ושקד עמירם מסכם את ההפסד, מתייחס להחלטות של ז’רקו לאזטיץ’ בנוגע להרכב, תוהה האם היה מקום ליותר שחקנים שצמו לפתוח והאם לא הייתה טעות לשים את כריסטיאן בליץ’ בעמדה קדמית יותר ולאו דווקא את בן לדרמן שבישל באומנות לסייד אבו פרחי.

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ', האם היה נכון לשחק איתו בעמדה קדמית יותר? (Picture by Pedja Milosavljevic)

אבל מעל הכל, נראה שהייתה פה הפתעה משולבת מצד דינמו שבאה לתת למכבי את הכדור, לא ניסתה ליזום, בנתה על מעברים וטעויות של מכבי בהנעת הכדור ובזכות זאת גם הצליחה לנצח בצורה נוחה. בכך, תוך שבוע מכבי ת”א גילתה שוב שיש לה עדין בעיה גדולה לשחק נגד צפיפות.

אז איך כל זה ישפיע, אם בכלל, על המשחק הקרוב מול מכבי חיפה, וכיצד הוא הפך לקריטי עוד יותר אל מול השיח שמתפתח ברשתות החברתיות? האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
