יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:51
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

דריכות במכבי ת"א: "שום משחק לא קל ביורוליג"

הצהובים מתכוננים למשחק נגד פאריס, שמקווה לנצח אחרי ההפסד במחזור הראשון של המפעל: "הליגה הזאת לא תחכה לנו עד שנתחבר, יש לנו קבוצה טובה"

|
שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (רדאד ג'בארה)

דריכות גבוהה במכבי תל אביב לקראת המשחק הערב (שישי, 22:30), שיהיה למעשה חציו השני של שבוע המשחקים הכפול הראשון של היורוליג. העונה הנוכחית הפכה להיסטורית עוד לפני שהחלה עם 20 קבוצות, יותר משחקים, יותר שבועות כפולים ויותר עומס. לאחר תחושת ההחמצה והפספוס ששררה ביום שלישי האחרון, הצהובים-כחולים רוצים להשיג את ניצחונם הראשון העונה מול פאריס, שהתחדשה בעצמה, כאשר סביבה מרחפים לא מעט סימני שאלה ביחס לעונה שעברה.

״שום משחק ביורוליג לא קל״, אומרים בסביבת המועדון וכפי שכבר הוכיחו משחקי המחזור הראשון וגם השני עד כה. במועדון מבינים היטב מה מונח על הכף, כמו גם את המציאות: ״במחזור הקודם שיחקנו טוב, אבל זה לא מספיק לשחק טוב״. כזכור, למרות יכולת טובה של מספר שחקנים, השורה התחתונה הייתה הפסד במחזור הפתיחה. חשיבותם של השבועות הכפולים כבר נכתבה לא אחת בליגה הבכירה של אירופה.

שבועות כפולים מביאים איתם הזדמנות. מאזן של ניצחון והפסד, תלוי כמובן ביריבות, נחשב סביר, בעוד שצמד ניצחונות נחשב מצוין, שכן הוא מאפשר ליצור מיני-בריחות או לצמצם פערים. מנגד, שני הפסדים יכולים להרחיק את הקבוצה ולסבך אותה. אמנם מדובר בשבוע הראשון של העונה, ולכן אין צורך בנבואות זעם, אך במכבי מזכירים: ״הליגה הזו לא מחכה לנו כדי שנתחבר ונהיה טובים״.

עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)

שתי הקבוצות מגיעות למחזור הנוכחי לאחר הפסד במחזור הפתיחה: מכבי נוצחה על ידי אנאדולו אפס, שהודחה בעונה שעברה במשחק חמישי מול פנאתינייקוס, בעוד פאריס הובסה בסוויפ מול האלופה המכהנת שהניפה את גביע היורוליג. שתיהן ירצו להימנע מפתיחת עונה עם צמד הפסדים, ובמכבי תל אביב מסכמים: ״אנחנו צריכים לבוא עם הסכין בין השיניים והציפורניים, ולגרד ניצחון. מה שחשוב בסוף זה הניצחון״. הצהובים מדגישים כי אינם מזלזלים באף קבוצה, רגע לפני המפגש עם חניכיו של פרנצ'סקו טבליני.

הצהובים-כחולים עשו לא מעט שינויים בקיץ האחרון והם עדיין לא הסתיימו. קדם העונה שלהם לא הלך כמתוכנן, והקבוצה נראתה רחוקה מלהיות מוכנה. מול אנאדולו הדברים אמנם נראו טובים יותר, עדיין לא מספיק, אך בהחלט שיפור. במועדון מאמינים בסגל הקיים ואומרים: ״אנחנו בטוחים שיש לנו קבוצה טובה״. כעת במכבי מכוונים להביא את אותן אנרגיות שהופגנו מול קבוצתו של קוקושקוב ביום שלישי, ולקוות לרשום ניצחון ראשון העונה ביורוליג, כשהם ממש לא מקלים ראש ביריבה הצרפתית.

עודד קטש ולוני ווקר (חגי מיכאלי)עודד קטש ולוני ווקר (חגי מיכאלי)
