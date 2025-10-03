"הכדורסל היה בטיפול נמרץ, התחלנו מהפכה"

דנה סנדר נכנסה לפני שנה לתפקיד יו"ר מנהלת ליגת העל לנשים וגילתה מציאות קשה. בראיון לפודקאסט שיחת היום עם גידי ליפקין ולי נוף, היא חושפת את עומק המשבר: “הבנתי שהליגה איבדה את הזהות שלה, את הגאווה שלה. השחקניות מצניעות שהן כדורסלניות וזה שובר את הלב”, ומסבירה כיצד החלה בבנייה מחדש: שינויי תקנון, הארכת העונה, חיזוק הקשר עם הקהל והמאבק על שקיפות.

על הדרך היא מתמודדת עם פרשות ספורטיביות סוערות, עם כניסת כרמיאל לליגה ועם משקעים מול האיגוד, אבל גם מצביעה על ניצני התקווה: “קהל, קהל, קהל. זו תהיה ההצלחה שלנו. אם לא יחזור הקהל, כל שידור ב־CNN לא שווה כלום”.

דנה, את פותחת שנה שנייה בתפקיד, תני לנו סיכום כללי של השנה הראשונה שלך מאז שנכנסת ומה המסקנות שלך.

”אנחנו קצת מכירות, ואת יודעת שהחיים שלי שזורים עם הכדורסל במשך הרבה שנים. הכרתי את כדורסל הנשים מכמה זוויות – כשחקנית מהצד המקצועי, לאחר מכן מהפן של מרכזי התמיכה. הגעתי למנהלת כשאני יודעת איפה אנחנו נמצאים, אבל לא ידעתי עד כמה המצב הוא של טיפול נמרץ, שהיה צריך לעשות מהלכים אגרסיביים וקשים. אני חושב שגם יושבי הראש הבינו את זה ומשתפים פעולה. חלק מהמהלכים מצליחים יותר, חלק פחות ויש גם בעיות משאבים שאנחנו מנסים לגשר עליהן.

דנה סנדר (שחר גרוס)

“עיקר הבעיה שלי הייתה שהליגה איבדה את הדרך שלה, איבדה את הזהות שלה, איבדה את הייחוד שלה. זו קהילה, תמיד אמרתי שלכדורסל נשים יש קסם והוא איבד את היריבות וגאוות היחידה שלו. אני יושבת עם שחקניות ואני רואה אותן שפופות ומצניעות את העובדה שהן שחקניות כדורסל, זה כואב לי בכל הגוף, אני חושבת שזה לא נכון וראוי וצריך לטפל בזה. לכל אחד יש נקודות תורפה שאותן אנחנו תוקפים.

“אני באה מעולם של אשראי ונדל”ן בעסקי, וכשהגעתי הבנתי שיש פה מהלך שצריך ‘פינוי בינוי’. צריך לתת לקבוצות להמשיך להתקיים אבל לשבור מהיסודות את מה שקרה בשנים האחרונות ולבנות מחדש. העולם השתנה, היכולת לגרום לקהל להגיע יותר קשה בכל תחום. צריך להיות גירויים אחרים לגמרי. ערוצי התקשורת, ההפצה והרשתות היום זה עולם ומלואו, אבל אם אתה לא עובד איתו אתה לא קיים. גם שם אנחנו נשענו על כל מיני אקסיומות ישנות.

“עדיין אני אומרת, גם השנה הראשונה לא חפה מטעויות, ודייקנו את העניינים האלה בפגרה הזו ואנחנו מנסים לצאת לדרך עם קו יותר נקי ומהודק. עדיין הנושא של החשיפה, התודעה, החתירה למגע עם הקהילה, אלה דברים ששמנו עליהם את הדגש. אני משתדלת לא לדרוך על הדברים המקצועיים, אבל יש לי גם דברים מקצועיים שהיה צריך לטפל בהם.

"אני חושבת שהסגלים קצרים מדי". דנה סנדר (סיון פדרמן נצח)

“לדוגמה בוסמן: אני חושבת שהסגלים היו קצרים מדי, והמשקל שניתן לכל זרה והרוטציה הקצרה שנוצרה בין היתר גם בגלל התמיכה בשחקנית הישראלית שיצרה עיוות ועומס על השחקניות הישראליות היותר מבוגרות, זה גם היה משמעותי מבחינתנו. מתחנו את העונה עד המקסימום, מספטמבר ועד רגע לפני תחילת מאי של ה-WNBA, אנחנו מנסים לייצר משהו יותר אינטנסיבי ועדיין לתת פתרון לפגרה הארוכה. כרגע הפתרון הוא אותו פרויקט הקיץ שיהיה לישראליות, יש גם גישושים לשיתוף פעולה עם ליגה זרה לתקופת הקיץ, מקווה שזה יצא לדרך”.

הכוונה להשתלב בעוד ליגה?

”ליגה זרה שמשיקים אותה בקרוב, היא חופפת ל-WNBA הרבה פחות, היא יותר קצרה, אבל זו אפשרות גם לישראליות לצאת. ביבשת אמריקה יש ליגות שמשחקות הפוך מאיתנו. הבעיה העיקרית היא הפגרה הארוכה פה”.

הקדמתן את העונה בכמעט שבועיים. תספרי קצת למה זה קרה. הבנתי שיש שחקניות שמגיעות מה-WNBA ברגע האחרון .

”אני אמרתי דבר פשוט: אם אנחנו דורשים סטנדרטים אירופאים, אנחנו צריכים להיות אירופאים לכל דבר ועניין. כל הליגות האירופאיות מתחילות בשבוע האחרון של ספטמבר או השבוע הראשון של אוקטובר, אין שום סיבה שנהיה שונים. נכון שיש לנו חגים ישראלים, יהודים, אנחנו מתמודדים איתם והשנה קשה מתמיד כי שני וחמישי הם ערבי החג, היינו צריכים לשחק פה מאוד קשה עם לוח הזמנים, אבל אם הליגה האיטלקית, הספרדית והצרפתית מתחילות באותם תאריכים, למה אנחנו שונים? אני לא איתמם ואגיד שהקבוצות באמת נשארות באותו סגל הזרות מתחילת העונה ועד סוף העונה ולא משפרות עמדות בינואר. אז השיקול הוא קודם כל ליישר קו עם אירופה, ואם אנחנו רוצים להיות באירופה, ואנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לחזור, אם וכאשר נחזור לליגה האירופית, אז זה שתי זרות אמריקאיות, ובגלל זה היתרה תהיה השלמה של שחקניות תחת בוסמן כי אנחנו רוצים להיות בסטנדרטים כמו כולם”.

ליגת העל לנשים (דני מרון)

אמרת סטנדרטים, אני רציתי להסתכל על הסגלים של הקבוצות, אין מקום שניתן למצוא סגלים, שעות ומשחקים אפשר באתר האיגוד, אין אתר למנהלת. אני רוצה לראות מי בסגל של מכבי חיפה, מי המאמן, אין לי איפה למצוא את זה.

”קודם כל את צודקת באלף אחוז ומתפרצת לדלת פתוחה. היו פה הרבה שיקולים כשנכנסתי לתפקיד: תקציב המנהלת מאוד קצר”.

על כמה הוא עומד?

”סכומים זעומים. השנה האחרונה לא מגרדת את שבע הספרות. אני אגיד שהדבר הראשון שקפץ לי לעין היה היקף העלות של אתר האינטרנט שהוחזק בשעתו וביקשתי לסגור אותו. התנהלו שיחות ודיברנו עם האיגוד על להשתמש באתר שלהם כ’מיני סייט’, אבל שיקולים טכניים הובילו לכך שזה לא צלח. יש לנו כל מיני מורכבויות. אבל אני לא אשאיר אתר פועל שיש הרבה כשלים, הנתונים באתר המנהלת לא היו נכונים. כלפי חוץ זה היה נראה כמו אתר מנהלת, אבל הנתונים הסטטיסטיים לא היו נכונים, היו הרבה ביקורות על המהימנות שלו, ובקרוב גם זה יושק”.

“לגבי נושא הסגלים, בלילות האחרונים אני יושבת על מערכות מחשב, אני גם חוטאת לפעמים בכתיבה של קודים ומזל שיש AI היום, תהיה דרישה, והם מעודכנים בזה, שכל קבוצה תהיה מחויבת לפרסם עד 24 שעות לפני משחק את הסגל. בנינו מערכת ראשונית ויתחילו את הפיילוט בקרוב. הם יצטרכו למלא טופס קבוע, יש להם סגל קבוע שמופיע באיגוד הכדורסל. עד 24 שעות לפני הם יצטרכו לעשות צ’ק ליסט של מי נכללת בסגל הספציפי. זה חשוב לי, גם התקשורת רוצה לדעת מה קורה, זה חשוב ל-’Winner’, זה חשוב לאוהדים שרוצים לדעת מי מתלבש, מי פצוע או לא, אלה הדברים הכי בסיסיים שיכולים להיות. בכלל השקיפות: יש לי הרבה בעיה עם נושא השקיפות, לא רק במנהלת, אלא האווירה הכללית שסובבת סביב הנושא של הכדורסל, היעדר שקיפות. הרבה דברים עושים לפעמים בתום לב ולפעמים שלא בניסיון להסתיר. בין אם זה בקבוצה ספציפית על שחקניות שנפצעות או כל מיני משחקים של זרות שנוחתות פה בלילות”.

שחקניות הפועל לב ירושלים. אין איפה לבדוק מי בסגל שלהן (דני מרון באדיבות מנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל)

“אני רתחתי באותו לילה, אני אומרת ‘איך זה יכול להיות?’”

את נותנת לי דלת פתוחה. סוף העונה שעברה, לב ירושלים עולה למשחק בליגת העל מול אליצור חולון בלי שחקניות החמישייה הראשונה, אירוע שעשה נזק מאוד מאוד גדול, אדיר. תגידי לי איך הסיפור נגמר, היה מכתב, האם הם שילמו את הקנס?

”אם האיגוד גיבה אותו זה לא בסמכותי. אני לא יכולה להגיד לך עד כמה אני רתחתי באותו הלילה, אגב זה היה יום ההולדת ה-70 של אמא שלי וזה היה הערב היחיד שבו לא הייתי במגרשים, וחזרתי למקלחת לפרצוף, ואני אומרת ‘איך זה יכול להיות?’. אני פונה למנהלת של ירושלים, שאגב אני מאוד מעריכה אותה וחושבת שהיא אישה שבאמת יש לה המון יתרונות, ורואה דברים אחרת ויוזמת ועושה דברים עבור כדורסל הנשים ולא לטובת ליגת העל. אם תרצו ארחיב למה לי חשוב כדורסל הנשים וכדורסל הנערות והילדות, ולאו דווקא אותה פנינה של ליגת העל ולכן יש לי הרבה הערכה אליה. אבל, היא חסרת ניסיון בפן המקצועי. כשאני פונה ואומרת להן ‘תגידו, איך לעזאזל קרה דבר כזה שכל החמישייה נחה’? עזבי את ההשלכות הברורות שיש, איך אתן משחקות בהרכב השני שלכן במשחק שכזה. התקנות מאוד ברורות, תקנון איגוד הכדורסל שהוא נגזרת של תקנון פיב”א, מדברים ספציפית על כללי הזהב שמחייב לעלות לכל משחק עם ההרכב הכי חזק שלך. אמרתי לצוות המקצועי: אתם ביזיתם את הילדות האלה”.

למי שלא זוכר: הן הובסו 103:59 בלי הזרות. הם אמרו שהשיקול רפואי/מקצועי.

”נתתי איזשהן הנחות מסוימות לנטע (אבוגוב, מנהלת לב ירושלים, ל.נ) כי היא באמת לא באה מהעולם המקצועי, ופניתי לצוות המקצועי ושאלתי את לימור ‘תגידי, איך זה יכול לקרות’? כשעונים לי תשובה: ‘אני גאה בזה’, יש לי בעיה קשה. אמרתי לה ‘במה את גאה? שהעלית הרכב שנשחט כמו כבשים’? גם חולון שיהיו בריאים לחצו על כל המגרש כל המשחק, אבל אין לי ביקורת אליהם. זה ההרכב שעלה וזכותם לשחק הכי אגרסיבי שיש. זה לגיטימי לחלוטין”.

"אמרתי לעצמי 'איך זה יכול להיות?'. שחקניות הפועל ירושלים ואליצור חולון (עודד קרני)

אם מישהו עושה בדיחה אז לא צריך לשתף פעולה.

”הטענות רק לצד אחד ושיהיה ברור שהטענות היו רק לצד הזה. לזכותה של נטע, להבדיל מהצוות המקצועי, שאני לא זוכרת שבא ואמר שהוא פתאום מסתכל על זה מזווית שונה, נטע כן דאגה להגיע למשרד, לפתוח את זה ולדבר על זה ולהודות ‘טעיתי, לא חשבתי על זה באותו הרגע, הצוות המקצועי אמר שבואי ניתן להן לנוח, לא היה נראה לי חריג’”.

איך את דואגת שביזיון שכזה לא יחזור העונה?

”כשעניתי במכתב ארוך ומקיף בהתייחס לכל המסגרת הנורמטיבית של מה שנעשה פה, פניתי לאיגוד הכדורסל בבקשה להעמיד לדין”.

למה אין לכם במנהלת דרך לעשות עוד דברים?

”יש, אבל המקרה הספציפי הזה בסמכות האיגוד ולכן פניתי לאיגוד. אני חושבת שזה לא יקרה שוב. אני בתחושת ביטחון שדברים כאלה לא יקרו, אני אגיד את זה בצורה קצת בוטה: דברים שקורים בענפי ספורט נשים אחרים, לא יקרו אצלנו. אני מנצלת את הבמה להזהיר את כל הקבוצות שלנו למי שלא ייקח את עצמו ברצינות. אנחנו צריכים להיות הכי מקצוענים, הכי מדויקים, דווקא בגלל שרודפת אותנו חובת הוכחה. לכן לא נשחק לידיים של אף אחד. מי שלא ישמור על הקווים הכי מקצועיים פה, אז המנהלת תדע לטפל בזה ואנחנו עושים שינויים תקנוניים בהתאם לכך גם בנושא קנסות לקבוצות. המטרה לא להעשיר את קופת המנהלת כי זו קופת הקבוצות, המטרה לייצר סט של כללים מאוד נוקשה. יש לי ‘פטיש’ לאכיפה, מה שניתן לאכוף נאכוף”.

שחקניות מכבי חיפה. הליגה השנה יותר פריפריאלית (עמרי שטיין)

הליגה השנה יותר פריפריאלית: ב”ש בדרום, כרמיאל וחיפה בצפון.

”זה מרגש”.

זה משהו שלא ראינו בשנים האחרונות.

”אני לא יודעת אם את אומרת את זה בתמיכה או לא תמיכה. התמיכה שלי בסיפור של כרמיאל הייתה מאוד ידועה, כששמעתי שיש בליגה הלאומית את הפועל באר שבע, נסעתי למשחקים שם, חוויה. כדורסל נשים לאורך השנים, בעיקר באירופה, בשונה מכדורגל נשים, לא צומח דווקא בערים הגדולות. אני מאוד מקווה שבשנה הבאה עוד אחת תצטרף אלינו מהגדולות”.

מכבי תל אביב?

”אני לא אומרת, יש כמה אופציות.

מכבי כרמיאל. גם היא בליגת העל העונה (לילך וייס רוזנברג)

“כשהלכתי לבאר שבע התרגשתי, וכשיש לנו את באר שבע, ואת ירושלים במזרח, ואת המרכז שמכירים כולנו, ואת חיפה שלאורך תקופה כל הזמן היו אומרים לי שהם הכי צפוניים והכל קשה להם, אמרתי לו ‘איזה כיף שיש את כרמיאל ואתה לא יכול להגיד שאתה הכי צפוני’. כשהגיע הסיפור של כרמיאל הוא בכלל ריגש אותי, כמו שאת מספרת על באר שבע, אנשים לא מכירים את הפרויקטים של באר שבע, יש שם ממש אקדמיה ומערכת שלמה שנבנתה, ושני וכפיר כמובן עושים עבודה יוצאת דופן. בסופו של דבר הכדורסל, ליגת העל, הוא היהלום שצריך למשוך ולהגדיל כל הזמן את המערכת. בבאר שבע אני שומעת על ילדות שבאות מהעיר ומהסביבה ורוצות להיות חלק מהדבר הזה, ואם בירושלים יש מערכת נפלאה שבנתה נטע ביחד עם הצוות שלה, עם אקדמיה נוספת, ופתאום יש בחיפה שגם הוא פתח אקדמיה עכשיו. ובכרמיאל בא ראש עיר ואומר ‘אני רוצה כדורסל נשים’, חובר אל היישובים סביבו”.

"זו לא קומבינה, אם חס וחלילה הייתה מניעה מאלי רבי או מכל אחד אחר, היו מונעים ממנו את הפעולות”

אבל זה כמו שבכדורגל הנשים, מה שהיה. אני חושב שלא צריך לקנות מקום בליגת העל. מי שישחק, שיעלה בדרך ספורטיבית. אחרי מה שהיה בכדורגל נשים, רק מאותו עיר יכולים לאחד וגם במקרים נסיבתיים.

”אז אני חולקת על כך”.

אני חושב שזה לקנות מקום, זה לא ספורטיביות ולא רציני.

”אני קודם כל חולקת על כך ואענה לזה מכמה היבטים. לא נעשה פה שום קנייה של מקום, בוא נשים דברים על דיוקם. מתחילת עונת המשחקים הקודמת התקבלה הבשורה על רמת השרון. אני באופן אישי נסעתי לעירייה, גם גרתי בשעתו ברמת השרון, פניתי לענת לין, עירייה לבקש האם אפשר לעצור את רוע הגזירה הזו והתשובה הייתה לא. מאותו רגע, הסטופר עבד נגדנו. איגוד הכדורסל ואנחנו ידענו את זה ופעלנו לבנות אלטרנטיבה”.

עירוני אילת. הסיפור איתה ועם נתניה היה שונה (מנהלת הליגה הלאומית)

אז תעלו עוד קבוצה מהליגה הלאומית.

”עבדנו לחפש אלטרנטיבה. בהיבט המשפטי והעסקי, אני חושבת שאין ראוי יותר מלפזר את כדורסל הנשים על כל מדינת ישראל”.

אז תקפיאו את הליגה הלאומית, אל תעשו עליות וירידות תעשו ליגה אחת.

”אני אגיד את זה פשוט. בעולם המשפטי והעסקי, כשיש לך זכות קנויה ולא זכות מותנית, אפרופו אילת ונתניה, שזה סיפור אחר לחלוטין”.

עבר פה כסף?

”לא עבר שקל. עשיתי עבודה משפטית מאוד מקיפה בנושא. זה האיחוד בהיסטוריית הכדורסל לגברים ונשים שנעשה על פי דין. האיחוד הראשון אי פעם שנעשה על פי הוראות הדין, תקנון היסוד לאיגוד הכדורסל, תקנון האלופות וחוק העמותות פרק ד’, פרק המיזוגים והעמותות, היחיד שאי פעם עמד בהוראות הדין. לא עבר פה שקל ולא יעבור פה שקל. אלי רבי הפקיד חצי מיליון שקל ערבות, מה שלא נעשה מעולם, עבור הבטחה שעומדת בכל התנאים שלו, כתב ההתחייבות הוא כתב נוקשה מאוד, אתם מוזמנים לעיין בו”.

אלי רבי. מעורב בקבוצה החדשה (לילך וויס-רוזנברג)

אלי רבי מעורב בקבוצה החדשה?

”בוודאי”.

אז זו קומבינה.

”זו לא קומבינה. אם חס וחלילה הייתה מניעה מאלי רבי או מכל אחד אחר שהיה מבקש לפעול לפי הוראות הדין, היו מונעים ממנו את הפעולות, יש פה אירוע משפטי מורכב ואני אגיד ככה: יש לכל אחד זכות, יש עמותה שלה מוקנית הזכות לשחק בליגת העל, אותה עמותה עומדת לבד, להבדיל מכל מה שקרה בהיסטוריה, שלושה דיינים קבעו שזה מקרה קיצוני וחריג. היא הוחרגה כעמותה נפרדת יש לה את הזכויות שלה. מה קורה אם אתה כאתר ONE, נכנס לאיזשהן חובות, אתה לא בפשיטת רגל, אבל מותר לך לפעול מפעולות כדי להבטיח את יציבות החברה שלך, בין היתר זה להעתיק את מקום מושבה. האם מותר לך? התשובה היא כן, וודאית. האם מותר למנוע את זה ממך? התשובה היא לא”.

אני חושב שזה לא ספורטיבי.

”תצאו מנקודת הנחה, שהעולם המקצועני של ליגת העל גברים וליגת העל נשים כמו בכדורגל, אגב תקנון הכדורגל שונה לחלוטין באיחודים ופירוקים, אגב יש שם רק על קבוצות ולא על אגודות כמו שצריך להיות, כי קבוצות מקצועניות הן נכסים לכל דבר ועניין, וזה לא קשור ולא משפיע על הקבוצות מלמטה. אם בארצות הברית מעבירים קבוצה מלאס וגאס לעיר אחרת זה לטובת המותג ולטובת הכדורסל התשובה היא כן.

דנה סנדר. הביקורת מופנית להפועל כפר סבא (לילך וויס-רוזנברג)

“הייתה קבוצה בליגה הלאומית שקראו לה הפועל כפר סבא, והביקורת שלי היא רק להפועל כפר סבא כי היא הכניסה אותנו לסחרור הזה. למה? כי היא ישבה עם אלי רבי ישיבות ארוכות, היו סיכומים, לא רק סיכומים, לא היו נושאים למחלוקת. כבר הרימו כוסית. הייתה לי תחושה שזה הולך להיות איזשהו מופע של גרירת זמן בשביל לנסות להיכנס מהדלת האחורית, אני לא יודעת אם זה מה שקרה, עובדתית היא שבדקה ה-90 הם הודיעו על סירוב”.

אבל אלי ישב גם עם הפועל תל אביב ועם מכבי תל אביב.

”שם היה סיכום עם לחיצת יד. אני זוכרת שהתקשרו אליי מהאיגוד ואמרו לי ש’סגרו הרמטית, יאללה רצים קדימה’”.

עכשיו קבוצה במטולה תתאחד עם קבוצה אחרת בליגת העל, חולון לדוגמה נסגרת, זה פתח פה לאיחוד.

”זו דמגוגיה, כי התנאים היום לביצוע איחוד הם כל כך קשים, לא סתם עפולה ואילת לא יכלו לעמוד בזה, כי התנאים נוקשים ביותר. הם חייבים להתמזג לכדי עמותה אחת, זאת אומרת למעט קבוצה שמשחקת תחת רשות הבקרה התקציבית. למה נפל כל סיפור עפולה-אילת? הסיפור נולד כי לא יכולות להיות תחת אותה הנהלה שתי קבוצות בליגה מבוקרת, זאת אומרת שאו עפולה או אילת היו צריכות לסגור את הקבוצה הבוגרת שלהן ושם זה נפל. יש פה דברים מאוד קשים שלא יכולים לצאת לפועל”.

הפועל עפולה. אם הייתה מתאחדת, הייתה צריכה לסגור את הקבוצה הבוגרת (לילך וויס-רוזנברג)

היום כל קבוצה בליגת העל לא קשורה לעירייה?

”לא, בליגת הנשים לא יכולה להיות סיטואציה שאת לא נתמכת על ידי העירייה, אין לך זכות קיום בלעדיה”.

לכן רמת השרון הייתה עמותה, הזכות על העמותה עברה לאלי רבי, האם קבוצות אחרות הן גם עמותות שלא קשורות לעירייה?

”חד משמעית כן. כל קבוצה היא עמותה שיש לה ועד מנהל של אותה עמותה. אם הם לא יכולים להביא תמיכת רשות הם לא יכולים להחזיק מעמד ולכן הם כרוכים אחד בשני, גם לרוב הערבויות ניתנות על ידי הרשויות המקומיות. מה שקרה ברמת השרון הוא מקרה קיצוני ביותר, את מכירה את ההיסטוריה עם אורנה אוסטפלד ורחל, ביחד עם גלית, שהיה את הנתק”.

את יודעת כמה ראשי ערים היו שמחים שהייתה להם קבוצה בליגת העל בכדורגל?

”לא מעניין אותי מה קורה בכדורגל, המערכת שם שונה לחלוטין, שחקני כדורגל הם נכסים ששווים הרבה יותר מכדורסל נשים. נפגשתי עם יותר מדי ראשי רשויות, אתם יודעים את ההתרגשות שיש באזור. אז אנחנו נמנע את זה ואז מה?”.

אורנה אוסטפלד (משה חרמון)

“אני חושבת שהצורה בה העבירו את הבשורה לטל הייתי פועלת אחרת”

חוץ מהבלגנים שיש לך פה, אני מבין שאת מאוד מעורבת במה שקורה בליגה שלך, כמה היית מעורבת במינוי של שירה העליון?

”אתה יודע איזה מזל יש לי? שטל נתן עלה כמועמד, גם אם הייתי רוצה להביע את עמדתי, באותו רגע מילאתי את פי מים”.

לי אמרו שתמכת מאחורי הקלעים במינוי של שירה העליון מאחורי הקלעים, ואיך הגיב הגרוש שלך, טל נתן, שלא תמכת בו?

”אני לא אמרתי שלא תמכתי בו. בתחילת העונה שאלו את עמוס פרישמן, והוא יאשר את זה, התייחסתי בעיקר בנושא של להנחית כל פעם איזה מאמן גברים, שהגיעה השעה שאנחנו לא צריכים להישען על מאמני גברים פנויים שזקוקים לפרנסה, כי כדורסל הנשים ראוי ליותר. בשעתו, דיברתי גם על היתרון לא המקצועי, אלא המיתוגי. כשהתחיל הרחש בחש סביב המינוי, זה אחרי שטל מסיים את הקמפיין הנפלא עם העתודה ושריגש אותי ואת הבת שלו עד דמעות. שני המועמדים סופר ראויים, אי אפשר להגיד אחרת. אמרתי ‘איזה כיף לי שטל מועמד’, אבל קצת כואב לי עליו שהוא קיבל את הבשורה, כי אני אוהבת אותו. אני חושבת שהצורה שבה העבירו לו את הבשורה, אני הייתי פועלת אחרת. הוא יקר לכדורסל נשים, אני לא זוכרת שהתרגשתי ככה מרמת כדורסל, מאופי ומנבחרת שמשחקת. אני חושבת ששירה ראויה, אין ספק, כמה תארים בן אדם צריך לקחת כדי שיגידו שהוא ראוי? למה אין נביא בעירו? שירה סופר ראויה! היא לקחה טרבל שנה שעברה. בדיוק כמו שטל נתן ראוי, ולכן החיים שלי היו קלים, ישבתי בצד וחיכיתי שתגיע הבשורה”.

את עושה עסקים בהרבה מאוד כסף, מה משך אותך לחזור לכדורסל? זה לא תפקיד כפוי טובה? עשית הרי גם אקזיט גדול בחברה שלך.

”בתפיסת העולם שלי, הכדורסל אחראי להרבה מכך. אני לא כפוית טובה ואפנה עורף למי שגידל אותי. אני כולה הילדה מנתניה שהייתה קופצת על הגדר יחד עם חברות שלה באולם בשפירא, וזה חישל, וזה מה שבנה אותנו. ביקשו ממני להביא דמות מעניינת לדבר בכנס נשים שהייתי, הבאתי את עדי גיגי, שגדלה איתי בנתניה, שיחקנו כדורסל ביחד. אף אחד לא כל כך מכיר אותה בשוק הישראלי, אבל היא הייתה אחת הנשים המצליחות, היא קיבלה את פרס נשיא ארה”ב על מצוינות, היא קיבלה מלגות בהרווארד, שמה הולך לפניה. יש משהו שאתה לומד בגיל צעיר, להתמודד איתו, וזה אימונים אינטנסיביים, לקבל הפסדים, ניצחונות, זה בונה אותך לאחריות, ולכן כשמגיעה הזדמנות כזאת ולמזלי במקומי האישי כרגע אני יכולה ‘להוריד גז’ ולפנות את עצמי לדבר הזה. שבעלי לא ישמע אותי, אבל הרבה יותר אחוזים מהיום שלי מושקעים לדבר הזה מאשר לעסק הפרטי. לפעמים לילות שלמים אני כותבת מסמכים לטובת כדורסל הנשים כי אין לנו צוות גדול. אנשים במלחמה הלכו וקטפו עגבניות, חרשו שדות, שזה בעיניי מהמם. אמרתי לבעלי ‘איזה גרועים אנחנו, אנחנו לא עושים כלום’, כולם תורמים. זה הזמן שלנו כפטריוטים לבוא ולעשות מעשה. בזה אני מבינה, לא בלקטוף עגבניות”.

טל נתן (פיב"א)

עו”ד ישראל שלו זה בעלך. יותר מדי שעות היו לי איתו בעבר בגלל ארקדי גאידמק.

”מה שמשעשע עם בעלי זה שזו הפעם הראשונה בחיי שאני חיה עם בן אדם שלא קשור לספורט. פעם הוא היה צריך לנסוע לפאריס ואני עשיתי לנו הפתעה וקניתי לנו כרטיסים לחצי גמר של הרולאן גארוס, בתגובה, הוא שאל אותי מה זה רולאן גארוס. למרות שהוא נראה משתדל, ואת כדורסל הנשים הוא למד לאהוב, הוא אשדודי במקור וגילה את מכבי אשדוד, לא קל לו עם זה מהרבה סיבות. יש לנו 2 בנות קטנות, בת 3 ובת 6, ועוד 3 ילדים גדולים יותר וכל אחד דורש את תשומת הלב שלו. יש לכל אחד את העסקים שלו שדורשים הרבה שעות, שנינו עובדים עד שעות הערב בכל יום, אבל עם כמה שזה קשה לו, הוא עדיין מבין את הצורך האמיתי שלי. הוא שומע אותי לפעמים בלילות רבה בטלפון, יש ימים שזה קשה לו ויש ימים שהוא מפרגן”.

“אני ועמוס, שנינו אנשים דומיננטיים ושנינו רואים איך הדברים צריכים להתנהל. נכון שהיו מתחים, המתחים עוד התחילו קצת לפני, כי אכפת לי מהכל”

איך היחסים שלך עם איגוד הכדורסל? היו מתחים בינך לבין עמוס פרישמן?

”אני מסתכלת על המנהלת והאיגוד כהורים לילד, ואנחנו צריכים לגדל את הדבר הזה ביחד. אני אלרגית לקרוא להפרדה המלאכותית שקיימת בין המנהלת בליגת העל נשים לכדורסל הנשים, אנחנו מזינים אחד את השני ואם לא נהיה ביחד ויהיה נתק וננסה לדחוף מקלות בגלגלים אחד של השני אז לא יהיה פה כדורסל נשים. עמוס נכנס לתפקיד לא הרבה לפניי ושנינו לומדים את הדברים תוך כדי תנועה. שנינו אנשים דומיננטיים ושנינו רואים איך הדברים צריכים להתנהל. בעוד האיגוד צריך להסתכל בראייה שונה לחלוטין, המנהלת מסתכלת על עולם כדורסל הנשים. נכון שהיו מתחים, המתחים עוד התחילו קצת לפני, כי אכפת לי מהכל.

“אכפת לי מהילדות, הנערות, הבתי ספר, מכל דבר שקשור לכדורסל הנשים. אני חלילה לא כופה את דעתי, לא מתערבת מקצועית, אני רק יכולה לנסות לעשות טוב. אני לא נכנסת בקבלת ההחלטות של שירה העליון, לא הייתי בוועדות, ובטח גם לא בשל מחלקות צעירות. אני כן חושבת שצריך להזין אחד את השני והניתוק הזה שקיים זה נזק חסר תקדים. לגבי המחלוקות שהיו בנושא כרמיאל, הדברים ברורים וידועים. גם אני וגם עמוס, כשישבנו לאחר מכן, והרוחות נרגעו, מבינים שנעשה פה דבר טוב. אל תקנאו בעמוס, ובמה שהוא מתמודד, יש שם כל כךה רבה וקטורים שרצים שם מעל הראש.

עמוס פרישמן ודנה סנדר (עודד קרני)

“אני מכבדת כל החלטה שלו כל עוד היא לא הופכת להיות חלילה אישית או עם טענות מיותרות. עמוס מנהל קרב אימים כדי לשרוד עם כל הבעיות הגירעוניות והתקציביות וזה טבעי שהוא פחות מכוון לכדורסל הנשים, ובשביל זה יש אותנו. יש עוד הרבה מה לעשות בנושא הזה, ואני לא רוצה להרחיב יותר מדי כי אנחנו באמת מנסים ללבן את המערכות האלה, איך הן עובדות. בשורה התחתונה, מנהלת ליגת העל בכדורסל נשים זהה בסמכויות שלה למקבילה שלה בגברים, כל אחד אמור לדאוג ולקדם את הדברים שבסמכותו בראייה מחשבתית אחידה איך להרים את זה ולא חלילה איך לנהל את הקרב סמכויות האלה ואני חושבת שאנחנו כבר אחרי זה”.

כשהלכת על התפקיד הזה, מנכ”ל מכבי ישראל, נאור גלילי, שגם הייתם בקשר בעבר, (בן זוג, ל.נ.) אמר לך ‘מה אתה צריכה את זה? מה את רוצה את זה?’ וכשכל כך הראית שאת נלהבת הוא עזר לך בכל הכוח.

”אני לא זוכרת את זה ככה. כשפנו אליי, ולא נאור פנה אליי, שאלו אותי אם אני רוצה וביקשתי כמה ימים לחשוב כדי קודם כל להתייעץ עם בעלי. אני בן אדם שלא יכול לשבת בשקט, לקום לעבודה למשרד וזהו. בעיניי ההצלחה העסקית היא סוג של תחרות לכל דבר ועניין. האינדיקציה הכלכלית, אם אתה מרוויח או מפסיד, זה אינדיקציה אם אתה טוב או לא, אבל זה לא מהות חיי. אני עובדת כדי לחיות ולא חיה כדי לעבוד ואני תמיד צריכה עוד נדבכים. הכדורסל, לימודים אקדמאים, קבוצות ריצה ומרתון, וכל מיני דברים. אני חולת ספורט. תמיד אני צריכה משהו שיעשיר אותי, אני בן אדם שחי את הקהילה, אני צריכה את הקהילה והחברה.

“כשהגיעה ההצעה הזו התייעצתי עם בעלי שנתן לי את ברכת הדרך, חזרתי למי שפנה אליי וכן סיימתי שיחה עם נאור וגם עם לירון, סמנכ”לית מכבי, ששיחקנו ולמדנו יחד בתיכון. לא זוכרת שזה היה ‘מה את צריכה את זה’, אלא זה היה הומור בינינו לאורך הדרך. שיהיה ברור, נאור גלילי ולירון כהן ומרכז מכבי תומכים בצורה מובהקת ומקדמים. אני מתייעצת עם לירון בהרבה מאוד נושאים, פעם אחת לא הייתה לי תחושה שהיא עושה את זה משיקולים של מרכזים. נאור גם נמצא בתפקידים הוועדות באיגוד ולכן אני גם מדברת איתו הרבה פעמים בנושאים ספציפיים של יחסי כוחות בתוך האיגוד ונושאים כספיים.

נאור גלילי. תמך בצורה מובהקת (שחר גרוס)

“הוא מכיר את המערכות. כשהתחיל סיפור כרמיאל, הקרב היה קרב מרכזי, והיה אחד שבא ואמר: ‘אני מוכן לרדת מזה, שיהיה גם המרכז השני’, ויקראו לזה הפועל כרמיאל, אם זה מה שצריך כדי שבצפון תהיה קבוצה, אז שזה יהיה הפועל, וזה אומר הרבה על אותו בן אדם, שיודע להסתכל באספקט רחב יותר ורוצה את טובת הספורט בישראל ולכן אני מתייעצת איתו על הרבה דברים, ואין פה שום דבר אישי ולא קשור להיסטוריה שלנו, שהיא ידועה, וכל עולם הספורט הישראלי בחש בזה מספיק זמן”.

מה תהיה הצלחה השנה?

”'קהל, קהל, קהל. נתאמץ מאוד כדי שיגיע קהל. אם לא יחזור הקהל לכדורסל הנשים, גם אם נשחק ונשודר ב-’CNN’ ונסוקר על ידי ה’ניו יורק טיימס’, זה חסר משמעות, כי בסוף, אם מישהו לא חווה איתך את החוויה, אז בשביל מה את עושה את זה?”

דנה סנדר. רוצה כמה שיותר קהל בעונה הקרובה (ראובן שוורץ)

הבנתי שלקחת לכדורגל הנשים תקציבים, הצלחת להגדיל את התקציב של כדורסל הנשים.

”לא יודעת מי מזין אותכם בדברים האלה, אני לא יודעת להגיד אם התקציבים יגדלו או יקטנו. בשנה האחרונה נשארנו באותו מקום פחות או יותר, אפילו טיפה נקנסו על כל המעברים של אתנה ומשרד הספורט. הקבוצות קיבלו תמיכה קצת יותר נמוכה. אתנה כביכול סופחה לתוך משרד הספורט, וכשהוקם אגף הנשים במשרד הספורט, יש נעלמים על איך זה הולך להתחלק בספורט הנשי, עוד לא פורסם מודל התמיכות לספורט הנשי, אז אני לא יודעת בעצמי מה יהיה. אני מנסה כל הזמן להגדיל את התקציב ובקשר תמידי עם משרד הספורט. אני מודה לשר הספורט, שבאמת אין דברים כמוהו, הוא תמיד קשוב, גם אם הוא יכול או לא יכול לעזור, תמיד יש תשובה, ויש לו צוות מעולה. לא אצטער אם נקבל יותר תמיכה, מקווה שזה לא יקרה על חשבון הכדורגל. הצעתי לאורית רז (מנכ"לית אגף הנשים בהתאחדות לכדורגל, ל.נ.) לשתף פעולה בהרבה דברים, אני חושבת שהכדורגל והכדורסל יכולים להרים אחד את השני בהרבה דברים, אנחנו לא מתחרים בכדורגל. אגב, הלכתי לראות את גמר גביע המדינה שלהם”.