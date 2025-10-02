יום שישי, 03.10.2025 שעה 04:28
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

ניצחון בכורה: ריאל מדריד גברה על אולימפיאקוס

לאחר ההפסד במשחק הפתיחה, הבלאנקוס רשמו 77:89 על היוונים, להם היה זה הפסד ראשון. באיירן ניצחה בזכות הצגה של אובסט, פרטיזן ניצחה את מילאנו

|
תומאס וולקאפ (IMAGO)
תומאס וולקאפ (IMAGO)

השבוע הכפול של היורוליג המשיך אתמול (חמישי) עם שלושה משחקים. במוקד, ריאל מדריד רשמה ניצחון בכורה על חשבון אולימפיאקוס, כשגם באיירן מינכן רשמה אחד כזה כשגברה על הכוכב האדום בלגרד, לה היה זה הפסד שני מפתחית המפעל. בנוסף, פרטיזן בלגרד גברה על מילאנו במשחק צמוד.

ריאל מדריד (1:1) – אולימפיאקוס (1:1) 77:89

המשחק של היום. הרבע הראשון היה כל כולו אדום, לאחר שטיילר דורסי רשם בו 16 נקודות והעלה את קבוצתו ליתרון 19:29. הספרדים חזרו לאט לאט למשחק וכפו משחק צמוד עם הירידה לרבע האחרון, אותו פתחו בצורה נהדרת. המארחת נעלה את הסל שלה כשאפשרה ליוונים 8 נקודות בלבד, כאשר מנגד הם נכנסו לעניינים בהתקפה ועלו ליתרון ממנו לא אפשרו ליריבתם לחזור. זהו ניצחון הבכורה של ריאל במפעל, ומי שהוביל אותה הוא מריו הזוניה עם 18 נקודות, כאשר מנגד אולימפיאקוס רשמה הפסד בכורה כשדורסי קלע 20 לקבוצתו.

באיירן מינכן (1:1) – הכוכב האדום בלגרד (2:0) 88:97

המופע של אנדראס אובסט. אלוף העולם הטרי מגרמניה צלף 9 שלשות בדרך ל-31 נקודות והויבל את קבוצתו לניצחון בכורה במפעל הבכיר. לאחר מחצית ראשונה שבסיומה הסרבים ירדו ביתרון,ברבע השלישי הגיעה נקודת המפנה. הגרמנים ניצחו אותו 16:27 ועלו ליתרון, עליו שמרו גם לאחר הרבע המכריע. בנוסף לאובסט, אוסקר דה סילבה חברו לנברחת רשם 12 נקודות, כשמנגד ג’ורדן נאוורה הוביל את החבורה של יאניס ספרופולוס עם 27 משלו.

משחק פשוט אדיר שלו. אנדראס אובסט (IMAGO)משחק פשוט אדיר שלו. אנדראס אובסט (IMAGO)

פרטיזן בלגרד (1:1) – מילאנו (1:1) 78:80

שתי קבוצות שהגיעו למשחק במגמות הפוכות. הסרבים הפסידו לדובאי במחזור הפתיחה, בעוד קבוצתו של אטורה מסינה גברה על הכוכב האדום בלגרד. הרבע הראשון היה צמוד והסתיים ביתרון מקומי 19:21. ברבע השני הגיעה הבריחה, אותו ניצחה החבורה של זליקו אובראדוביץ’ בעשר נקודות וירדה להספקה ביתרון 12. ברבע השלישי האיטלקים צימקו את הפער, וברבע המכריע כפו משחק צמוד שהוכרע רק בפוזשן האחרון, לאחר שמרקו גודוריץ’ החטיא שלשה שהייתה יכולה לנצח עבור קבוצתו את המשחק. סטרלינג בראון הוביל את המנצחת עם 20 נקודות, כשבצד השני בלט שאבון שילדס עם 21 משלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */