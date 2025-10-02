יום שישי, 03.10.2025 שעה 04:28
כדורגל ישראלי

"היה אגדה בית"רית": ארצי בן יעקב הלך לעולמו

נפטר שחקן בית"ר ירושלים בשנות ה-60 וה-70 והיו"ר המיתולוגי של בית"ר ת"א, שהוביל את המועדון לצמרת הליגה הבכירה: "בן אדם נדיר, איש שאהב כדורגל"

ארצי בן יעקב ז
ארצי בן יעקב ז"ל (שחר גרוס)

הלך לעולמו הבוקר (חמישי) ארצי בן יעקב, מי שהיה בעבר שחקנה של בית"ר ירושלים, ויושב ראש בית"ר תל אביב בימים שהיא כיכבה בליגת העל בכדורגל. בן יעקב שנולד ב-1946 נפטר באיכילוב לאחר מחלה, כונה ‘הטנק הירושלמי’ והיה 7 עונות בבית"ר ירושלים בשנות ה-60 וה-70. היה גם בנבחרת ישראל, אחרי שפרש הפך לעורך דין.

ארצי בן יעקב ז”ל התחיל את הקריירה בבית"ר בנימינה, משם עבר לבית"ר נתניה ואז הגיע לבית"ר ירושלים. היה כאמור היו"ר המיתולוגי של בית"ר ת"א בשנות השמונים ובתחילת שנות התשעים, בתקופה הזו הקבוצה הייתה בצמרת הליגה הבכירה. ליו”ר בית”ר ת”א אגב הפך ב-1987, כשיחד בעלי הפועל כפר סבא בהווה, יצחק שום כמאמן, הוביל את המועדון למספר עונות בצמרת ליגת העל. 

ב-1968 עד 1975 שיחק בבית"ר ירושלים, במדיה הבקיע 21 שערים. מבחינת סגנון המשחק, היה לו תרגיל הטעיה בעזרת עקב הנעל בה הוא היה מסיט את כדור מצד אחד לשני תוך כדי ריצה, וכך היה מטעה את היריב שמולו.

מיורה יחזקאל, שחקן העבר, מי שהיה מנהל בית”ר ת”א בזמן שבן יעקב שנפטר היה יו”ר המועדון, אמר עליו לאחר לכתו: “בן אדם נדיר, איש כדורגל, אהב כדורגל, אגדה בית”רית. בתקופה שלו הקבוצה הייתה בצמרת, שחקנים אהבו אותו, תנחומים למשפחתו”.

