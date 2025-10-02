יום שישי, 03.10.2025 שעה 03:46
ספורט אחר  >> אופניים

ישראל פרמייר טק החליטה לא להשתתף במרוצים

בעקבות גל המחאות באיטליה וההשלכות הצפויות עם אירועי המשט, הקבוצה בבעלות סילבן אדמס בחרה לנשור משלושה מרוצים שונים בארץ המגף מטעמים ביטחוניים

רוכבי ישראל פרמייר טק (נועה ארנון)
כשעננת הדחת ישראל על שלל ענפיה קיבלה בלימה חדה בזמן האחרון באופ”א, פיפ”א ובוועד האולימפי הבינלאומי, שעדכנו כי זה לא נמצא על הפרק, נראה שעל אף חלק מההחלטות, יש קבוצה אחת שבחרה כן לוותר על השתתפות בתחרויות ברחבי העולם, כחלק מטעמים ביטחוניים.

קבוצת האופניים “ישראל פרמייר טק”, בבעלות סילבן אדמס, קיבלה החלטה שלא להשתתף בשלושה מרוצים באיטליה שאמורים להיערך בשבוע הבא, זאת לאור המחאות שפרצו במדינה, וככל הנראה יתגברו עם אירועי המשט.

בהודעת קבוצת ״ישראל פרמייר טק״ נכתב: “לנוכח גל המחאות וההפגנות שפרצו באיטליה ואשר צפויים ככל הנראה להתגבר בימים הקרובים בעקבות אירועי המשט - ראשי הקבוצה ניהלו התייעצויות עם מארגני שלושה מרוצים באיטליה בהם אמורה הייתה הקבוצה להשתתף החל מתחילת השבוע הבא.

”לאחר קיום הערכות מצב באשר להשלכות הביטחוניות על שלומם של רוכבי הקבוצה במרוצים אלו, קיבלו ראשי הקבוצה החלטה שלא להשתתף במרוצים הקרובים באיטליה, על מנת להבטיח את ביטחונם של רוכבינו. מדובר במרוצים הבאים: Coppa Bernocchi (6 באוקטובר), Tre Valli Varesine (7 באוקטובר), Gran Piemonte (9 באוקטובר).

