יום שישי, 03.10.2025 שעה 04:28
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00אולימפיה מילאנו1
00-00דובאי2
00-00הכוכב האדום3
00-00פאריס4
00-00מונאקו5
00-00באיירן מינכן6
00-00הפועל ת"א7
00-00ליון וילרבאן8
00-00אנדולו אפס9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00וירטוס בולוניה12
00-00אולימפיאקוס13
00-00פנאתינייקוס14
00-00ריאל מדריד15
00-00באסקוניה16
00-00ולנסיה17
00-00ברצלונה18
00-00ז'לגיריס קובנה19
00-00מכבי ת"א20

קטש: פאריס על מהירות כפולה, על גבול הפראי

מאמן מכבי ת"א לקראת הצרפתים מחר ב-22:30: "זה לא כדורסל רגיל, הם על פול ספיד". הורד: "אף קבוצה לא משחקת כמוה". הצהובים עדכנו לגבי לוני ווקר

|
עודד קטש (חגי מיכאלי)
עודד קטש (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב פתחה את היורוליג כמו שרוב המשחקים שלה בעונה המאכזבת אשתקד נראו. הצהובים היו שם לאורך רוב המשחק, אבל לא הצליחו לנצח ונכנעו לאנדולו. כעת, הפנים כבר קדימה ומחר (שישי, 22:30) עודד קטש וחניכיו יחפשו ניצחון בכורה העונה במפעל הבכיר באירופה במשחק “בית” בסרביה נגד פאריס.

מחזיקת הגביע בישראל עדכנה לאחר האימון המסכם שלה מבלגרד שלוני ווקר, הכוכב הגדול שנפצע במשחק נגד אנדולו אחרי שנתקע במאמן איגור קוקושקוב, ערך אימון חלקי בלבד, כשבמועדון רשמו שההחלטה לגבי שיתופו של הגארד מול פאריס תתקבל בסמוך למשחק עצמו.

קטש דיבר על בלגרד לקראת ההתמודדות: “מרגיש כמו בית, אנחנו אוהבים להיות כאן, כמובן שמעדיפים להיות בבית מול הקהל שלנו, אבל אם לא אז פה מארחים אותנו נפלא ומרגישים פה בית. משחק שונה, כי פאריס קבוצה שונה בקצב ואיך שהיא שומרת בהגנה, כל דבר זה בפול ספיד, כמו מהירות כפולה, צריכים להיות מאוד מוכנים, יהיה מאוד אינטנסיבי ועל גבול הפראי אפילו, לא כדורסל רגיל, לא משהו שרגילים לשחק נגדו”.

גג'ף דאוטין ג'וניור מול ג'ורדן לויד (קרדיט: Filip Roganovic)

מה אהב ולא אהב נגד אנדולו: “האנרגיות היו שם, עלינו עם שפת גוף טובה, ואלו דברים שחייבים כי גם נגד פאריס אין זמן לחשוב, הכל קורה מהר, בטח בצד ההגנתי, ובצד ההתקפי מה שאנחנו כן צריכים במיוחד למחר ללמוד מהמשחק הקודם זה להיות שקטים יותר ולהעניש ביחד, כלומר לשחק יותר פשוט ולאבד פחות”.

ג’יילן הורד דיבר גם הוא על החזרה לסרביה: “רגשות מעורבים, ברור שהייתי מעדיף לשחק במנורה, אבל ההרגשות טובות כי זה כבר בית שני שלנו כאן, אז לראות פרצופים ישנים זה נהדר, ואני מתרגש לקראת המשחק הראשון כאן. פאריס לא משחקת כמו אף קבוצה אחרת באירופה, היא משחקת מהר מאוד, מאוד אינטנסיבית, גם בהגנה וגם בהתקפה צריכים להתרגל אליה עם הרבה אנרגיה, ולהתרכז בתוכנית המשחק שלנו”.

אושיי בריסט הוסיף: “נצטרך להיות טובים יותר ממשחק קודם, אני חושב שנהיה מוכנים, נהיה אגרסיביים יותר, נהיה ביחד יותר, ונשחק עם אנרגיה ביחד כדי לצאת עם ניצחון. פאריס? אנחנו ננסה להיות מוכנים כבר מההתחלה, צריכים לשכוח את המשחק הקודם ולעבור הלאה עם תוכנית משחק חדשה”.

גג'יילן הורד עם הכדור (קרדיט:Filip Roganovic)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */