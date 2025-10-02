קטש: פאריס על מהירות כפולה, על גבול הפראי

מכבי תל אביב פתחה את היורוליג כמו שרוב המשחקים שלה בעונה המאכזבת אשתקד נראו. הצהובים היו שם לאורך רוב המשחק, אבל לא הצליחו לנצח ונכנעו לאנדולו. כעת, הפנים כבר קדימה ומחר (שישי, 22:30) עודד קטש וחניכיו יחפשו ניצחון בכורה העונה במפעל הבכיר באירופה במשחק “בית” בסרביה נגד פאריס.

מחזיקת הגביע בישראל עדכנה לאחר האימון המסכם שלה מבלגרד שלוני ווקר, הכוכב הגדול שנפצע במשחק נגד אנדולו אחרי שנתקע במאמן איגור קוקושקוב, ערך אימון חלקי בלבד, כשבמועדון רשמו שההחלטה לגבי שיתופו של הגארד מול פאריס תתקבל בסמוך למשחק עצמו.

קטש דיבר על בלגרד לקראת ההתמודדות: “מרגיש כמו בית, אנחנו אוהבים להיות כאן, כמובן שמעדיפים להיות בבית מול הקהל שלנו, אבל אם לא אז פה מארחים אותנו נפלא ומרגישים פה בית. משחק שונה, כי פאריס קבוצה שונה בקצב ואיך שהיא שומרת בהגנה, כל דבר זה בפול ספיד, כמו מהירות כפולה, צריכים להיות מאוד מוכנים, יהיה מאוד אינטנסיבי ועל גבול הפראי אפילו, לא כדורסל רגיל, לא משהו שרגילים לשחק נגדו”.

ג'ף דאוטין ג'וניור מול ג'ורדן לויד (קרדיט: Filip Roganovic)

מה אהב ולא אהב נגד אנדולו: “האנרגיות היו שם, עלינו עם שפת גוף טובה, ואלו דברים שחייבים כי גם נגד פאריס אין זמן לחשוב, הכל קורה מהר, בטח בצד ההגנתי, ובצד ההתקפי מה שאנחנו כן צריכים במיוחד למחר ללמוד מהמשחק הקודם זה להיות שקטים יותר ולהעניש ביחד, כלומר לשחק יותר פשוט ולאבד פחות”.

ג’יילן הורד דיבר גם הוא על החזרה לסרביה: “רגשות מעורבים, ברור שהייתי מעדיף לשחק במנורה, אבל ההרגשות טובות כי זה כבר בית שני שלנו כאן, אז לראות פרצופים ישנים זה נהדר, ואני מתרגש לקראת המשחק הראשון כאן. פאריס לא משחקת כמו אף קבוצה אחרת באירופה, היא משחקת מהר מאוד, מאוד אינטנסיבית, גם בהגנה וגם בהתקפה צריכים להתרגל אליה עם הרבה אנרגיה, ולהתרכז בתוכנית המשחק שלנו”.

אושיי בריסט הוסיף: “נצטרך להיות טובים יותר ממשחק קודם, אני חושב שנהיה מוכנים, נהיה אגרסיביים יותר, נהיה ביחד יותר, ונשחק עם אנרגיה ביחד כדי לצאת עם ניצחון. פאריס? אנחנו ננסה להיות מוכנים כבר מההתחלה, צריכים לשכוח את המשחק הקודם ולעבור הלאה עם תוכנית משחק חדשה”.