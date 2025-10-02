יום שישי, 03.10.2025 שעה 04:26
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

ניצחון לבטיס, רומא החמיצה 3 פנדלים ב-1:0 לליל

הספרדים לא התקשו מול הבולגרים, שלא היה בסגל, וניצחו 0:2. דובביק וסולה החמיצו שלוש פעמים מהנקודה הלבנה לזאבים. בולוניה ופרייבורג נפרדו ב-1:1

|
שחקני בטיס חוגגים (IMAGO)
שחקני בטיס חוגגים (IMAGO)

צום יום כיפור יצא בישראל, ובאירופה המשחקים המוקדמים במסגרת המחזור השני בליגה האירופית שוחקו הערב (חמישי), כשבמוקד – ריאל בטיס גברה 0:2 על לודוגורץ, רומא הפסידה 1:0 לליל, בולוניה ופרייבורג סיימו ב-1:1, ופנרבחצ’ה ניצחה 1:2 את ניס.

לודוגורץ – ריאל בטיס 2:0

האנדלוסים הוכיחו יעילות מרשימה. כשהיא פחות החזיקה בכדור, פחות בעטה ונתנה דווקא לבולגרים את השליטה במה שקורה במשחק, מנואל פלגריני ושחקניו היו צריכים בסך הכל שתי בעיטות למסגרת כדי לנצח. ג’ובאני לו סלסו פתח את הסכר, וניצלה השתלטות לא טובה של המגן השמאלי, סון, כדי שיכבוש עצמי שיכריע את המשחק.

רומא – ליל 1:0

הזאבים נחלו הפסד ביתי ראשון לשלב הליגה, זאת בזכות שער מוקדם של האקון הארלד הארלדסון, שמצא את הרשת כבר בדקה השישית, במה שהכריע את המאבק בין הצדדים. לקראת סוף המחצית הראשונה, ניל אל איינוואי נעצר מהקו על ידי אייסה מאנדי, ואחרי בדיקת עין הנץ, נראה שהכדור אכן לא עבר את הקו. בדקה ה-82 ארטם דובביק הוסיף עוד כמה פרצופים עגומים ביציע, לאחר שהחמיץ פנדל, אבל אחרי שתי דקות, החטיא שוב מ-11 מטרים אחרי בדיקת VAR שקבעה על בעיטה חוזרת. זה לא נגמר כאן כששוב ה-VAR התערב, אלא שהפעם מתיאס סולה לקח את הבעיטה, אלא שלרוע מזלו גם הפעם, הפנדל נהדף. שלוש פעמים, שלוש הצלות, כשהצרפתים נותרו מושלמים אחרי שני משחקים. 

ארטם דובביק מחמיץ פנדל (IMAGO)ארטם דובביק מחמיץ פנדל (IMAGO)

בולוניה – פרייבורג 1:1

שתי הקבוצות שיפגשו בהמשך הקמפיין את מכבי תל אביב, לא הצליחו להשיג ניצחון שיקדם אותן לקראת ההעפלה. ריקרדו אורסוליני היה זה שקירב את הרוסובלו לניצחון בכורה במפעל אחרי ההפסד במחזור שעבר, אבל נגיעת יד ברחבה של סנטיאגו קאסטרו שלחה את ג’וניור אדאמו לנקודת העונשין, משם הוא לא התבלבל ושלח את הצדדים עם נקודה לכל צד.

אמיל הולם מנסה לעצור את וינצאמיל הולם מנסה לעצור את וינצ'נזו גריפו (IMAGO)

פנרבחצ’ה – ניס 1:2

אחרי ההפסד העגום לדינמו זאגרב בשבוע שעבר, הטורקים, בהובלת מאמנה החדש דומניקו טדסקו, הצליחו להשיג שלוש נקודות בכורה במפעל, זאת בזכות צמד של קרם אטרוקוגלו. הקשר הטורקי שהגיע מבנפיקה כבר שני שערים ב-25 הדקות הראשונות של המשחק, ופנדל של קווין מהצד השני לא עזר לנשרים מצרפת שנותרו עדיין ללא נקודות.

שחקני פנרבחצשחקני פנרבחצ'ה חוגגים עם קרם אטרוקוגלו (IMAGO)

תוצאות נוספות:

בראן – אוטרכט 0:1

סלטיק – בראגה 2:0

סטיאווה בוקרשט – יאנג בויז 2:0

פנאתינייקוס – גו אהד איגלס 2:1

ויקטוריה פלזן – מאלמו 0:3

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */