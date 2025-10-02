ניצחון לבטיס, רומא החמיצה 3 פנדלים ב-1:0 לליל

צום יום כיפור יצא בישראל, ובאירופה המשחקים המוקדמים במסגרת המחזור השני בליגה האירופית שוחקו הערב (חמישי), כשבמוקד – ריאל בטיס גברה 0:2 על לודוגורץ, רומא הפסידה 1:0 לליל, בולוניה ופרייבורג סיימו ב-1:1, ופנרבחצ’ה ניצחה 1:2 את ניס.

לודוגורץ – ריאל בטיס 2:0

האנדלוסים הוכיחו יעילות מרשימה. כשהיא פחות החזיקה בכדור, פחות בעטה ונתנה דווקא לבולגרים את השליטה במה שקורה במשחק, מנואל פלגריני ושחקניו היו צריכים בסך הכל שתי בעיטות למסגרת כדי לנצח. ג’ובאני לו סלסו פתח את הסכר, וניצלה השתלטות לא טובה של המגן השמאלי, סון, כדי שיכבוש עצמי שיכריע את המשחק.

רומא – ליל 1:0

הזאבים נחלו הפסד ביתי ראשון לשלב הליגה, זאת בזכות שער מוקדם של האקון הארלד הארלדסון, שמצא את הרשת כבר בדקה השישית, במה שהכריע את המאבק בין הצדדים. לקראת סוף המחצית הראשונה, ניל אל איינוואי נעצר מהקו על ידי אייסה מאנדי, ואחרי בדיקת עין הנץ, נראה שהכדור אכן לא עבר את הקו. בדקה ה-82 ארטם דובביק הוסיף עוד כמה פרצופים עגומים ביציע, לאחר שהחמיץ פנדל, אבל אחרי שתי דקות, החטיא שוב מ-11 מטרים אחרי בדיקת VAR שקבעה על בעיטה חוזרת. זה לא נגמר כאן כששוב ה-VAR התערב, אלא שהפעם מתיאס סולה לקח את הבעיטה, אלא שלרוע מזלו גם הפעם, הפנדל נהדף. שלוש פעמים, שלוש הצלות, כשהצרפתים נותרו מושלמים אחרי שני משחקים.

ארטם דובביק מחמיץ פנדל (IMAGO)

בולוניה – פרייבורג 1:1

שתי הקבוצות שיפגשו בהמשך הקמפיין את מכבי תל אביב, לא הצליחו להשיג ניצחון שיקדם אותן לקראת ההעפלה. ריקרדו אורסוליני היה זה שקירב את הרוסובלו לניצחון בכורה במפעל אחרי ההפסד במחזור שעבר, אבל נגיעת יד ברחבה של סנטיאגו קאסטרו שלחה את ג’וניור אדאמו לנקודת העונשין, משם הוא לא התבלבל ושלח את הצדדים עם נקודה לכל צד.

אמיל הולם מנסה לעצור את וינצ'נזו גריפו (IMAGO)

פנרבחצ’ה – ניס 1:2

אחרי ההפסד העגום לדינמו זאגרב בשבוע שעבר, הטורקים, בהובלת מאמנה החדש דומניקו טדסקו, הצליחו להשיג שלוש נקודות בכורה במפעל, זאת בזכות צמד של קרם אטרוקוגלו. הקשר הטורקי שהגיע מבנפיקה כבר שני שערים ב-25 הדקות הראשונות של המשחק, ופנדל של קווין מהצד השני לא עזר לנשרים מצרפת שנותרו עדיין ללא נקודות.

שחקני פנרבחצ'ה חוגגים עם קרם אטרוקוגלו (IMAGO)

תוצאות נוספות:

בראן – אוטרכט 0:1

סלטיק – בראגה 2:0

סטיאווה בוקרשט – יאנג בויז 2:0

פנאתינייקוס – גו אהד איגלס 2:1

ויקטוריה פלזן – מאלמו 0:3